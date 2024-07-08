https://ria.ru/20240708/vstrecha-1958236009.html
Стали известны подробности встречи глав МИД Белоруссии и Китая в Пекине
Стали известны подробности встречи глав МИД Белоруссии и Китая в Пекине - РИА Новости, 08.07.2024
Стали известны подробности встречи глав МИД Белоруссии и Китая в Пекине
Министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков в Пекине проводит встречу со своим китайским коллегой Ван И, среди тем переговоров – в том числе... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T14:44
2024-07-08T14:44
2024-07-08T14:44
в мире
белоруссия
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ван и (политик)
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МИНСК, 8 июл – РИА Новости. Министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков в Пекине проводит встречу со своим китайским коллегой Ван И, среди тем переговоров – в том числе урегулирование на Украине, сообщает близкий к белорусскому внешнеполитическому ведомству Telegram-канал "Глас МИДа". Президент Белоруссии Александр Лукашенко 4 июля на полях саммита ШОС в Астане встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. На ней глава белорусского государства заявил, что поддерживает продвигаемые КНР глобальные инициативы в различных сферах, в том числе по урегулированию украинского кризиса. "Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков прямо в эти минуты в Пекине встречается с министром иностранных дел КНР Ван И", - говорится в сообщении. Отмечается, что встреча проходит в резиденции "Дяоюйтай", которая служила загородным дворцом китайских императоров и имеет 800-летнюю историю. "На столе переговоров явно много тем. В том числе договоренности, которые достигли главы государств в Астане (на полях саммита ШОС – ред.). Будут говорить, конечно, и о мире в Украине. Без позиции Беларуси в этом вопросе тоже никак, да и подходы во многом совпадают", - подчеркивается в сообщении. Рыженков сразу после саммита Шанхайской организации сотрудничества в Астане направился в Пекин. Там он принял участие в церемонии торжественного поднятия государственного флага Белоруссии в штаб-квартире ШОС в Пекине. Глава МИД Белоруссии анонсировал, что в Пекине предстоит также встреча с руководством Агентства по развитию, которое занимается реализацией проектов за рубежом. Будут подробно обсуждаться такие крупные совместные проекты. Ожидаются и встречи министра в международном отделе ЦК Компартии Китая, посещение ряда предприятий и организаций.
https://ria.ru/20240704/evropa-1957223301.html
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в мире, белоруссия, пекин, китай, ван и (политик), александр лукашенко, си цзиньпин, шос
В мире, Белоруссия, Пекин, Китай, Ван И (политик), Александр Лукашенко, Си Цзиньпин, ШОС
Стали известны подробности встречи глав МИД Белоруссии и Китая в Пекине
Главы МИД Белоруссии и Китая на встрече в Пекине обсудят в том числе Украину
МИНСК, 8 июл – РИА Новости. Министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков в Пекине проводит встречу со своим китайским коллегой Ван И, среди тем переговоров – в том числе урегулирование на Украине, сообщает близкий к белорусскому внешнеполитическому ведомству Telegram-канал "Глас МИДа".
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
4 июля на полях саммита ШОС
в Астане
встретился с председателем КНР Си Цзиньпином
. На ней глава белорусского государства заявил, что поддерживает продвигаемые КНР глобальные инициативы в различных сферах, в том числе по урегулированию украинского кризиса.
«
"Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков прямо в эти минуты в Пекине встречается с министром иностранных дел КНР Ван И", - говорится в сообщении.
Отмечается, что встреча проходит в резиденции "Дяоюйтай", которая служила загородным дворцом китайских императоров и имеет 800-летнюю историю. "На столе переговоров явно много тем. В том числе договоренности, которые достигли главы государств в Астане (на полях саммита ШОС – ред.). Будут говорить, конечно, и о мире в Украине. Без позиции Беларуси в этом вопросе тоже никак, да и подходы во многом совпадают", - подчеркивается в сообщении.
Рыженков сразу после саммита Шанхайской организации сотрудничества в Астане направился в Пекин. Там он принял участие в церемонии торжественного поднятия государственного флага Белоруссии в штаб-квартире ШОС в Пекине.
Глава МИД Белоруссии анонсировал, что в Пекине предстоит также встреча с руководством Агентства по развитию, которое занимается реализацией проектов за рубежом. Будут подробно обсуждаться такие крупные совместные проекты. Ожидаются и встречи министра в международном отделе ЦК Компартии Китая, посещение ряда предприятий и организаций.