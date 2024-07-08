Рейтинг@Mail.ru
Стали известны подробности встречи глав МИД Белоруссии и Китая в Пекине - РИА Новости, 08.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:44 08.07.2024
https://ria.ru/20240708/vstrecha-1958236009.html
Стали известны подробности встречи глав МИД Белоруссии и Китая в Пекине
Стали известны подробности встречи глав МИД Белоруссии и Китая в Пекине - РИА Новости, 08.07.2024
Стали известны подробности встречи глав МИД Белоруссии и Китая в Пекине
Министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков в Пекине проводит встречу со своим китайским коллегой Ван И, среди тем переговоров – в том числе... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T14:44
2024-07-08T14:44
в мире
белоруссия
пекин
китай
ван и (политик)
александр лукашенко
си цзиньпин
шос
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152718/27/1527182712_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_a129edd32caed2edc5e8872908dfa3cf.jpg
МИНСК, 8 июл – РИА Новости. Министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков в Пекине проводит встречу со своим китайским коллегой Ван И, среди тем переговоров – в том числе урегулирование на Украине, сообщает близкий к белорусскому внешнеполитическому ведомству Telegram-канал "Глас МИДа". Президент Белоруссии Александр Лукашенко 4 июля на полях саммита ШОС в Астане встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. На ней глава белорусского государства заявил, что поддерживает продвигаемые КНР глобальные инициативы в различных сферах, в том числе по урегулированию украинского кризиса. "Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков прямо в эти минуты в Пекине встречается с министром иностранных дел КНР Ван И", - говорится в сообщении. Отмечается, что встреча проходит в резиденции "Дяоюйтай", которая служила загородным дворцом китайских императоров и имеет 800-летнюю историю. "На столе переговоров явно много тем. В том числе договоренности, которые достигли главы государств в Астане (на полях саммита ШОС – ред.). Будут говорить, конечно, и о мире в Украине. Без позиции Беларуси в этом вопросе тоже никак, да и подходы во многом совпадают", - подчеркивается в сообщении. Рыженков сразу после саммита Шанхайской организации сотрудничества в Астане направился в Пекин. Там он принял участие в церемонии торжественного поднятия государственного флага Белоруссии в штаб-квартире ШОС в Пекине. Глава МИД Белоруссии анонсировал, что в Пекине предстоит также встреча с руководством Агентства по развитию, которое занимается реализацией проектов за рубежом. Будут подробно обсуждаться такие крупные совместные проекты. Ожидаются и встречи министра в международном отделе ЦК Компартии Китая, посещение ряда предприятий и организаций.
https://ria.ru/20240704/evropa-1957223301.html
https://ria.ru/20240703/peskov-1957190532.html
белоруссия
пекин
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152718/27/1527182712_205:0:2936:2048_1920x0_80_0_0_2d99c87de2727625625dc3ac042a1a95.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, белоруссия, пекин, китай, ван и (политик), александр лукашенко, си цзиньпин, шос
В мире, Белоруссия, Пекин, Китай, Ван И (политик), Александр Лукашенко, Си Цзиньпин, ШОС
Стали известны подробности встречи глав МИД Белоруссии и Китая в Пекине

Главы МИД Белоруссии и Китая на встрече в Пекине обсудят в том числе Украину

© РИА Новости / Мария Плотникова | Перейти в медиабанкГосударственный флаг КНР в Пекине
Государственный флаг КНР в Пекине - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© РИА Новости / Мария Плотникова
Перейти в медиабанк
Государственный флаг КНР в Пекине. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 8 июл – РИА Новости. Министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков в Пекине проводит встречу со своим китайским коллегой Ван И, среди тем переговоров – в том числе урегулирование на Украине, сообщает близкий к белорусскому внешнеполитическому ведомству Telegram-канал "Глас МИДа".
Президент Белоруссии Александр Лукашенко 4 июля на полях саммита ШОС в Астане встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. На ней глава белорусского государства заявил, что поддерживает продвигаемые КНР глобальные инициативы в различных сферах, в том числе по урегулированию украинского кризиса.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
"Пусть Си прикажет Путину": Европа грезит о победе над Россией
4 июля, 08:00
«
"Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков прямо в эти минуты в Пекине встречается с министром иностранных дел КНР Ван И", - говорится в сообщении.
Отмечается, что встреча проходит в резиденции "Дяоюйтай", которая служила загородным дворцом китайских императоров и имеет 800-летнюю историю. "На столе переговоров явно много тем. В том числе договоренности, которые достигли главы государств в Астане (на полях саммита ШОС – ред.). Будут говорить, конечно, и о мире в Украине. Без позиции Беларуси в этом вопросе тоже никак, да и подходы во многом совпадают", - подчеркивается в сообщении.
Рыженков сразу после саммита Шанхайской организации сотрудничества в Астане направился в Пекин. Там он принял участие в церемонии торжественного поднятия государственного флага Белоруссии в штаб-квартире ШОС в Пекине.
Глава МИД Белоруссии анонсировал, что в Пекине предстоит также встреча с руководством Агентства по развитию, которое занимается реализацией проектов за рубежом. Будут подробно обсуждаться такие крупные совместные проекты. Ожидаются и встречи министра в международном отделе ЦК Компартии Китая, посещение ряда предприятий и организаций.
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
Песков прокомментировал позицию России и КНР по урегулированию на Украине
3 июля, 18:01
 
В миреБелоруссияПекинКитайВан И (политик)Александр ЛукашенкоСи ЦзиньпинШОС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала