https://ria.ru/20240708/vrach-1958111175.html

Врача Байдена пригласили в конгресс для дачи показаний

Врача Байдена пригласили в конгресс для дачи показаний - РИА Новости, 08.07.2024

Врача Байдена пригласили в конгресс для дачи показаний

Глава комитета по надзору палаты представителей США Джеймс Комер предложил врачу Джо Байдена явиться в конгресс для дачи показаний о практике медицинских... РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T00:31

2024-07-08T00:31

2024-07-08T01:07

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ВАШИНГТОН, 8 июл – РИА Новости. Глава комитета по надзору палаты представителей США Джеймс Комер предложил врачу Джо Байдена явиться в конгресс для дачи показаний о практике медицинских освидетельствований президента США и предполагаемом участии в бизнес-операциях родственников американского лидера. Комер утверждает, что в его распоряжении есть доказательства вовлеченности доктора Кевина О'Коннора во взаимоотношения президентского брата Джеймса Байдена с банкротящимся больничным оператором Americore Health, от которого Джеймс Байден якобы получил "займы" на 200 тысяч и 400 тысяч долларов. "После демонстрации ухудшающегося ментального состояния президента Джо Байдена председатель комитета по надзору и отчетности палаты представителей Джеймс Комер призывает врача президента Байдена доктора Кевина О'Коннора явиться для стенографируемого интервью касательно его медицинских заключений и частных операций, связанных с бизнес-схемами семейства Байденов", - говорится в заявлении. Комер также запросил у врача документы и переписку, связанные с финансовыми операциями с участием Байденов. Он предположил, что частные интересы могли отразиться на медицинских заключениях О'Коннора, который никогда не высказывал серьезных претензий к здоровью 81-летнего главы государства и не рекомендовал ему проходить когнитивные тесты. Состоявшиеся на прошлой неделе дебаты Байдена с предшественником и конкурентом Дональдом Трампом шокировали демократическую общественность симптомами старческого угасания главы государства и спровоцировали волну призывов к его срочной замене в качестве партийного кандидата.

https://ria.ru/20240707/grem-1958104860.html

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сша, джо байден, дональд трамп, в мире