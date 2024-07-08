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Врача Байдена пригласили в конгресс для дачи показаний
Врача Байдена пригласили в конгресс для дачи показаний - РИА Новости, 08.07.2024
Врача Байдена пригласили в конгресс для дачи показаний
Глава комитета по надзору палаты представителей США Джеймс Комер предложил врачу Джо Байдена явиться в конгресс для дачи показаний о практике медицинских... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T00:31
2024-07-08T00:31
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ВАШИНГТОН, 8 июл – РИА Новости. Глава комитета по надзору палаты представителей США Джеймс Комер предложил врачу Джо Байдена явиться в конгресс для дачи показаний о практике медицинских освидетельствований президента США и предполагаемом участии в бизнес-операциях родственников американского лидера. Комер утверждает, что в его распоряжении есть доказательства вовлеченности доктора Кевина О'Коннора во взаимоотношения президентского брата Джеймса Байдена с банкротящимся больничным оператором Americore Health, от которого Джеймс Байден якобы получил "займы" на 200 тысяч и 400 тысяч долларов. "После демонстрации ухудшающегося ментального состояния президента Джо Байдена председатель комитета по надзору и отчетности палаты представителей Джеймс Комер призывает врача президента Байдена доктора Кевина О'Коннора явиться для стенографируемого интервью касательно его медицинских заключений и частных операций, связанных с бизнес-схемами семейства Байденов", - говорится в заявлении. Комер также запросил у врача документы и переписку, связанные с финансовыми операциями с участием Байденов. Он предположил, что частные интересы могли отразиться на медицинских заключениях О'Коннора, который никогда не высказывал серьезных претензий к здоровью 81-летнего главы государства и не рекомендовал ему проходить когнитивные тесты. Состоявшиеся на прошлой неделе дебаты Байдена с предшественником и конкурентом Дональдом Трампом шокировали демократическую общественность симптомами старческого угасания главы государства и спровоцировали волну призывов к его срочной замене в качестве партийного кандидата.
https://ria.ru/20240707/grem-1958104860.html
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сша, джо байден, дональд трамп, в мире
США, Джо Байден, Дональд Трамп, В мире
Врача Байдена пригласили в конгресс для дачи показаний
Конгрессмен Комер предложил врачу Байдена явиться в конгресс для дачи показаний
ВАШИНГТОН, 8 июл – РИА Новости. Глава комитета по надзору палаты представителей США Джеймс Комер предложил врачу Джо Байдена явиться в конгресс для дачи показаний о практике медицинских освидетельствований президента США и предполагаемом участии в бизнес-операциях родственников американского лидера.
Комер утверждает, что в его распоряжении есть доказательства вовлеченности доктора Кевина О'Коннора во взаимоотношения президентского брата Джеймса Байдена с банкротящимся больничным оператором Americore Health, от которого Джеймс Байден якобы получил "займы" на 200 тысяч и 400 тысяч долларов.
"После демонстрации ухудшающегося ментального состояния президента Джо Байдена председатель комитета по надзору и отчетности палаты представителей Джеймс Комер призывает врача президента Байдена доктора Кевина О'Коннора явиться для стенографируемого интервью касательно его медицинских заключений и частных операций, связанных с бизнес-схемами семейства Байденов", - говорится в заявлении.
Комер также запросил у врача документы и переписку, связанные с финансовыми операциями с участием Байденов. Он предположил, что частные интересы могли отразиться на медицинских заключениях О'Коннора, который никогда не высказывал серьезных претензий к здоровью 81-летнего главы государства и не рекомендовал ему проходить когнитивные тесты.
Состоявшиеся на прошлой неделе дебаты Байдена с предшественником и конкурентом Дональдом Трампом
шокировали демократическую общественность симптомами старческого угасания главы государства и спровоцировали волну призывов к его срочной замене в качестве партийного кандидата.