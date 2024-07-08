https://ria.ru/20240708/vladivostok-1958313669.html

Во Владивостоке проверяют видео, на котором подросток едет за рулем авто

Во Владивостоке проверяют видео, на котором подросток едет за рулем авто - РИА Новости, 08.07.2024

Во Владивостоке проверяют видео, на котором подросток едет за рулем авто

Полиция проверяет видео, на котором несовершеннолетний едет за рулем иномарки по парку во Владивостоке, сообщили журналистам в пресс-службе УМВД города. РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T17:46

2024-07-08T17:46

2024-07-08T17:46

происшествия

авто

владивосток

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ВЛАДИВОСТОК, 8 июл – РИА Новости. Полиция проверяет видео, на котором несовершеннолетний едет за рулем иномарки по парку во Владивостоке, сообщили журналистам в пресс-службе УМВД города. "В ходе мониторинга сети интернет полицейскими... выявлена видеозапись, на которой водитель посадил за руль своего автомобиля несовершеннолетнего, доверив право управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления. По данному факту полиция проводит проверку, по итогам которой будет принято законное и обоснованное решение в соответствии с законодательством", - сообщили в УМВД города.Ранее в ряде Telegram-каналов и соцсетях распространилось видео, как автомобиль проезжает несколько десятков метров и останавливается, за рулём находится подросток, на переднем пассажирском сидении - взрослый. Сообщалось, что всё произошло в Покровском парке во Владивостоке, где находится храм.

https://ria.ru/20231102/taksist-1906831125.html

владивосток

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происшествия, авто, владивосток