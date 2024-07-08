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Во Владивостоке проверяют видео, на котором подросток едет за рулем авто - РИА Новости, 08.07.2024
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17:46 08.07.2024
https://ria.ru/20240708/vladivostok-1958313669.html
Во Владивостоке проверяют видео, на котором подросток едет за рулем авто
Во Владивостоке проверяют видео, на котором подросток едет за рулем авто - РИА Новости, 08.07.2024
Во Владивостоке проверяют видео, на котором подросток едет за рулем авто
Полиция проверяет видео, на котором несовершеннолетний едет за рулем иномарки по парку во Владивостоке, сообщили журналистам в пресс-службе УМВД города. РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T17:46
2024-07-08T17:46
происшествия
авто
владивосток
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ВЛАДИВОСТОК, 8 июл – РИА Новости. Полиция проверяет видео, на котором несовершеннолетний едет за рулем иномарки по парку во Владивостоке, сообщили журналистам в пресс-службе УМВД города. "В ходе мониторинга сети интернет полицейскими... выявлена видеозапись, на которой водитель посадил за руль своего автомобиля несовершеннолетнего, доверив право управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления. По данному факту полиция проводит проверку, по итогам которой будет принято законное и обоснованное решение в соответствии с законодательством", - сообщили в УМВД города.Ранее в ряде Telegram-каналов и соцсетях распространилось видео, как автомобиль проезжает несколько десятков метров и останавливается, за рулём находится подросток, на переднем пассажирском сидении - взрослый. Сообщалось, что всё произошло в Покровском парке во Владивостоке, где находится храм.
https://ria.ru/20231102/taksist-1906831125.html
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РИА Новости
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происшествия, авто, владивосток
Происшествия, Авто, Владивосток
Во Владивостоке проверяют видео, на котором подросток едет за рулем авто

Во Владивостоке проверяют видео, где подросток едет за рулем иномарки по парку

© vlad__ork/Telegram Кадр видео, на котором несовершеннолетний едет за рулем иномарки по парку во Владивостоке
 Кадр видео, на котором несовершеннолетний едет за рулем иномарки по парку во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© vlad__ork/Telegram
Кадр видео, на котором несовершеннолетний едет за рулем иномарки по парку во Владивостоке
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 8 июл – РИА Новости. Полиция проверяет видео, на котором несовершеннолетний едет за рулем иномарки по парку во Владивостоке, сообщили журналистам в пресс-службе УМВД города.
«
"В ходе мониторинга сети интернет полицейскими... выявлена видеозапись, на которой водитель посадил за руль своего автомобиля несовершеннолетнего, доверив право управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления. По данному факту полиция проводит проверку, по итогам которой будет принято законное и обоснованное решение в соответствии с законодательством", - сообщили в УМВД города.
Ранее в ряде Telegram-каналов и соцсетях распространилось видео, как автомобиль проезжает несколько десятков метров и останавливается, за рулём находится подросток, на переднем пассажирском сидении - взрослый. Сообщалось, что всё произошло в Покровском парке во Владивостоке, где находится храм.
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