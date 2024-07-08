https://ria.ru/20240708/vjatavtodor-1958257666.html

Глава Кировской области сообщил об отстранении руководства "Вятавтодора"

Глава Кировской области сообщил об отстранении руководства "Вятавтодора" - РИА Новости, 08.07.2024

Глава Кировской области сообщил об отстранении руководства "Вятавтодора"

Губернатор Кировской области Александр Соколов в своем Telegram-канале сообщил об отстранении руководства "Вятавтодора" после внутренней проверки, ее материалы... РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T15:37

2024-07-08T15:37

2024-07-08T15:40

кировская область

александр соколов

происшествия

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САМАРА, 8 июл - РИА Новости. Губернатор Кировской области Александр Соколов в своем Telegram-канале сообщил об отстранении руководства "Вятавтодора" после внутренней проверки, ее материалы переданы в правоохранительные органы. "После сигналов от депутатов заксобрания инициировали глубокую проверку "Вятавтодора". Контрольное управление администрации и эксперты нашего минтранса выявили ряд позиций, говорящих о сомнительных сделках в "Вятавтодоре"... Сегодня утром совет директоров "Вятавтодора" отстранил от должности генерального директора. Все материалы внутренней проверки переданы в правоохранительные органы", - написал Соколов. Он добавил, что не будет раскрывать подробности выявленных нарушений в интересах следствия. Временно исполняющим обязанности руководителя организации станет советник губернатора, генерал-майор полиции Александр Будник. Перед Будником стоят задачи сделать все объекты из плана работ на сезон, а также навести порядок в управлении "Вятавтодором", сообщил Соколов.

https://ria.ru/20240608/avtodor-1951572171.html

кировская область

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Варвара Скокшина

кировская область, александр соколов, происшествия