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Глава Кировской области сообщил об отстранении руководства "Вятавтодора" - РИА Новости, 08.07.2024
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15:37 08.07.2024 (обновлено: 15:40 08.07.2024)
https://ria.ru/20240708/vjatavtodor-1958257666.html
Глава Кировской области сообщил об отстранении руководства "Вятавтодора"
Глава Кировской области сообщил об отстранении руководства "Вятавтодора" - РИА Новости, 08.07.2024
Глава Кировской области сообщил об отстранении руководства "Вятавтодора"
Губернатор Кировской области Александр Соколов в своем Telegram-канале сообщил об отстранении руководства "Вятавтодора" после внутренней проверки, ее материалы... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T15:37
2024-07-08T15:40
кировская область
александр соколов
происшествия
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САМАРА, 8 июл - РИА Новости. Губернатор Кировской области Александр Соколов в своем Telegram-канале сообщил об отстранении руководства "Вятавтодора" после внутренней проверки, ее материалы переданы в правоохранительные органы. "После сигналов от депутатов заксобрания инициировали глубокую проверку "Вятавтодора". Контрольное управление администрации и эксперты нашего минтранса выявили ряд позиций, говорящих о сомнительных сделках в "Вятавтодоре"... Сегодня утром совет директоров "Вятавтодора" отстранил от должности генерального директора. Все материалы внутренней проверки переданы в правоохранительные органы", - написал Соколов. Он добавил, что не будет раскрывать подробности выявленных нарушений в интересах следствия. Временно исполняющим обязанности руководителя организации станет советник губернатора, генерал-майор полиции Александр Будник. Перед Будником стоят задачи сделать все объекты из плана работ на сезон, а также навести порядок в управлении "Вятавтодором", сообщил Соколов.
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кировская область, александр соколов, происшествия
Кировская область, Александр Соколов, Происшествия
Глава Кировской области сообщил об отстранении руководства "Вятавтодора"

Губернатор Соколов: руководство "Вятавтодора" отстранили после проверки

© Фото : Пресс-центр Правительства Кировской областиГубернатор Кировской области Александр Соколов
Губернатор Кировской области Александр Соколов - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© Фото : Пресс-центр Правительства Кировской области
Губернатор Кировской области Александр Соколов. Архивное фото
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САМАРА, 8 июл - РИА Новости. Губернатор Кировской области Александр Соколов в своем Telegram-канале сообщил об отстранении руководства "Вятавтодора" после внутренней проверки, ее материалы переданы в правоохранительные органы.
«
"После сигналов от депутатов заксобрания инициировали глубокую проверку "Вятавтодора". Контрольное управление администрации и эксперты нашего минтранса выявили ряд позиций, говорящих о сомнительных сделках в "Вятавтодоре"... Сегодня утром совет директоров "Вятавтодора" отстранил от должности генерального директора. Все материалы внутренней проверки переданы в правоохранительные органы", - написал Соколов.
Он добавил, что не будет раскрывать подробности выявленных нарушений в интересах следствия.
Временно исполняющим обязанности руководителя организации станет советник губернатора, генерал-майор полиции Александр Будник. Перед Будником стоят задачи сделать все объекты из плана работ на сезон, а также навести порядок в управлении "Вятавтодором", сообщил Соколов.
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