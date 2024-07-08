https://ria.ru/20240708/spetsoperatsiya-1958227914.html

Группировка войск "Запад" уничтожила три полевых склада ВСУ

Группировка войск "Запад" уничтожила три полевых склада ВСУ - РИА Новости, 08.07.2024

Группировка войск "Запад" уничтожила три полевых склада ВСУ

Российские военнослужащие группировки войск "Запад" нанесли поражение формированиям двух украинских бригад в районах Стельмаховки и Артемовки в ЛНР, потери... РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T14:16

2024-07-08T14:16

2024-07-08T14:23

россия

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безопасность

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

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МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск "Запад" нанесли поражение формированиям двух украинских бригад в районах Стельмаховки и Артемовки в ЛНР, потери противника составили почти 500 солдат, сообщило в понедельник Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи, а также нанесли поражение формированиям 103-й бригады теробороны и 1-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Стельмаховка и Артемовка Луганской народной республики", - говорится в сводке российского военного ведомства."ВСУ потеряли более 495 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины, 14 автомобилей и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36", - добавили в Минобороны РФ.Кроме того, уничтожены три полевых склада боеприпасов, подчеркнули в российском ведомстве.

https://ria.ru/20240706/udary-1957806094.html

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луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, вооруженные силы украины, безопасность, луганская народная республика, сша