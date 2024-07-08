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Группировка войск "Запад" уничтожила три полевых склада ВСУ
Группировка войск "Запад" уничтожила три полевых склада ВСУ - РИА Новости, 08.07.2024
Группировка войск "Запад" уничтожила три полевых склада ВСУ
Российские военнослужащие группировки войск "Запад" нанесли поражение формированиям двух украинских бригад в районах Стельмаховки и Артемовки в ЛНР, потери... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T14:16
2024-07-08T14:16
2024-07-08T14:23
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск "Запад" нанесли поражение формированиям двух украинских бригад в районах Стельмаховки и Артемовки в ЛНР, потери противника составили почти 500 солдат, сообщило в понедельник Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи, а также нанесли поражение формированиям 103-й бригады теробороны и 1-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Стельмаховка и Артемовка Луганской народной республики", - говорится в сводке российского военного ведомства."ВСУ потеряли более 495 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины, 14 автомобилей и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36", - добавили в Минобороны РФ.Кроме того, уничтожены три полевых склада боеприпасов, подчеркнули в российском ведомстве.
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РИА Новости
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россия, вооруженные силы украины, безопасность, луганская народная республика, сша
Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, США
Группировка войск "Запад" уничтожила три полевых склада ВСУ
Минобороны: группировка "Запад" уничтожила более 495 украинских военных