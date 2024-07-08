https://ria.ru/20240708/spasateli-1958191543.html

В Кременной спасатели попали под обстрел во время тушения пожара

В Кременной спасатели попали под обстрел во время тушения пожара - РИА Новости, 08.07.2024

В Кременной спасатели попали под обстрел во время тушения пожара

Российские спасатели попали под обстрел украинских войск во время тушения пожара в Кременной в ЛНР, сообщили в МЧС России по региону. РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T12:17

2024-07-08T12:17

2024-07-08T12:17

луганская народная республика

кременная

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

вооруженные силы украины

происшествия

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ЛУГАНСК, 8 июл – РИА Новости. Российские спасатели попали под обстрел украинских войск во время тушения пожара в Кременной в ЛНР, сообщили в МЧС России по региону. Ранее глава Кременского муниципального округа Вячеслав Третьяков сообщал, что украинские войска в понедельник дважды в течение часа обстреляли Кременную в ЛНР, два мирных жителя ранены, повреждены около 25 квартир и частных домов. "Сегодня Кременная подверглась обстрелу со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.). В результате атаки произошло возгорание крыши нежилого дома. На место пожара оперативно выехали силы и средства 76-й пожарно-спасательной части. Во время тушения пожара спасатели попали под повторный обстрел. В результате чего пострадала автоцистерна. Личный состав не пострадал", - говорится в Telegram-канале ведомства. После повторного обстрела ВСУ спасатели продолжили ликвидацию пожара, добавили в МЧС.

https://ria.ru/20240707/lavrov-1958020426.html

https://ria.ru/20240706/shebekino-1957813642.html

луганская народная республика

кременная

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

луганская народная республика, кременная, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вооруженные силы украины, происшествия