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В Кременной спасатели попали под обстрел во время тушения пожара - РИА Новости, 08.07.2024
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12:17 08.07.2024
https://ria.ru/20240708/spasateli-1958191543.html
В Кременной спасатели попали под обстрел во время тушения пожара
В Кременной спасатели попали под обстрел во время тушения пожара - РИА Новости, 08.07.2024
В Кременной спасатели попали под обстрел во время тушения пожара
Российские спасатели попали под обстрел украинских войск во время тушения пожара в Кременной в ЛНР, сообщили в МЧС России по региону. РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T12:17
2024-07-08T12:17
луганская народная республика
кременная
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
вооруженные силы украины
происшествия
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ЛУГАНСК, 8 июл – РИА Новости. Российские спасатели попали под обстрел украинских войск во время тушения пожара в Кременной в ЛНР, сообщили в МЧС России по региону. Ранее глава Кременского муниципального округа Вячеслав Третьяков сообщал, что украинские войска в понедельник дважды в течение часа обстреляли Кременную в ЛНР, два мирных жителя ранены, повреждены около 25 квартир и частных домов. "Сегодня Кременная подверглась обстрелу со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.). В результате атаки произошло возгорание крыши нежилого дома. На место пожара оперативно выехали силы и средства 76-й пожарно-спасательной части. Во время тушения пожара спасатели попали под повторный обстрел. В результате чего пострадала автоцистерна. Личный состав не пострадал", - говорится в Telegram-канале ведомства. После повторного обстрела ВСУ спасатели продолжили ликвидацию пожара, добавили в МЧС.
https://ria.ru/20240707/lavrov-1958020426.html
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луганская народная республика
кременная
россия
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луганская народная республика, кременная, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вооруженные силы украины, происшествия
Луганская Народная Республика, Кременная, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Вооруженные силы Украины, Происшествия
В Кременной спасатели попали под обстрел во время тушения пожара

В Кременной спасатели попали под обстрел со стороны ВСУ во время тушения пожара

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС РФ
Сотрудник МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Сотрудник МЧС РФ. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 8 июл – РИА Новости. Российские спасатели попали под обстрел украинских войск во время тушения пожара в Кременной в ЛНР, сообщили в МЧС России по региону.
Ранее глава Кременского муниципального округа Вячеслав Третьяков сообщал, что украинские войска в понедельник дважды в течение часа обстреляли Кременную в ЛНР, два мирных жителя ранены, повреждены около 25 квартир и частных домов.
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"Сегодня Кременная подверглась обстрелу со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.). В результате атаки произошло возгорание крыши нежилого дома. На место пожара оперативно выехали силы и средства 76-й пожарно-спасательной части. Во время тушения пожара спасатели попали под повторный обстрел. В результате чего пострадала автоцистерна. Личный состав не пострадал", - говорится в Telegram-канале ведомства.
После повторного обстрела ВСУ спасатели продолжили ликвидацию пожара, добавили в МЧС.
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Луганская Народная РеспубликаКременнаяРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Вооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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