https://ria.ru/20240708/sotrudnichestvo-1958273081.html

Sputnik начинает сотрудничество с Йеменом

Sputnik начинает сотрудничество с Йеменом - РИА Новости, 08.07.2024

Sputnik начинает сотрудничество с Йеменом

Информационное агентство и радио Sputnik и телеканал Yemen Today подписали меморандум о сотрудничестве, договорившись об обмене контентом на арабском и... РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T16:12

2024-07-08T16:12

2024-07-08T16:12

россия

йемен

sputnik

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МОСКВА, 8 июля - РИА Новости. Информационное агентство и радио Sputnik и телеканал Yemen Today подписали меморандум о сотрудничестве, договорившись об обмене контентом на арабском и английском языках. На онлайн-церемонии после обсуждения основных векторов сотрудничества свои подписи под документом поставили директор по международному сотрудничеству Sputnik Василий Пушков и генеральный директор Yemen Today Абдульвали Али Ахмед Аль Мудхаби.По итогам подписания Василий Пушков отметил: "Сегодня Sputnik подписал свой первый документ с партнером из Йемена, который сегодня является один из центров новостной международной повестки в России, т.к. люди видят много общего между нашими странами. Очень приятно осознавать, что этот растущий друг к другу интерес мы, Sputnik и Yemen Today, сможем увеличить и укрепить с помощью публикации достоверных материалов о России и Йемене".С ним согласился генеральный директор Yemen Today Абдульвали Али Ахмед Аль Мудхаби: "Хотели бы почеркнуть, что подписание соглашения дает возможность получить доступ к различным источникам информации, а также предложить нашей публике объективную картину о происходящем в мире. Мы также очень рады, что в будущем наши журналисты смогут пройти курсы обучения Sputnik как в очном, так и онлайн-форматах".Соглашение с телеканалом Yemen Today стало первым соглашением, подписанным со СМИ Йемена.

https://radiosputnik.ru/20240626/smi-1955614273.html

https://ria.ru/20240530/sputnik--1949305496.html

россия

йемен

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, йемен, sputnik