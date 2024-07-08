https://ria.ru/20240708/sotrudnichestvo-1958273081.html
Sputnik начинает сотрудничество с Йеменом
Sputnik начинает сотрудничество с Йеменом - РИА Новости, 08.07.2024
Sputnik начинает сотрудничество с Йеменом
Информационное агентство и радио Sputnik и телеканал Yemen Today подписали меморандум о сотрудничестве, договорившись об обмене контентом на арабском и... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T16:12
2024-07-08T16:12
2024-07-08T16:12
россия
йемен
sputnik
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МОСКВА, 8 июля - РИА Новости. Информационное агентство и радио Sputnik и телеканал Yemen Today подписали меморандум о сотрудничестве, договорившись об обмене контентом на арабском и английском языках. На онлайн-церемонии после обсуждения основных векторов сотрудничества свои подписи под документом поставили директор по международному сотрудничеству Sputnik Василий Пушков и генеральный директор Yemen Today Абдульвали Али Ахмед Аль Мудхаби.По итогам подписания Василий Пушков отметил: "Сегодня Sputnik подписал свой первый документ с партнером из Йемена, который сегодня является один из центров новостной международной повестки в России, т.к. люди видят много общего между нашими странами. Очень приятно осознавать, что этот растущий друг к другу интерес мы, Sputnik и Yemen Today, сможем увеличить и укрепить с помощью публикации достоверных материалов о России и Йемене".С ним согласился генеральный директор Yemen Today Абдульвали Али Ахмед Аль Мудхаби: "Хотели бы почеркнуть, что подписание соглашения дает возможность получить доступ к различным источникам информации, а также предложить нашей публике объективную картину о происходящем в мире. Мы также очень рады, что в будущем наши журналисты смогут пройти курсы обучения Sputnik как в очном, так и онлайн-форматах".Соглашение с телеканалом Yemen Today стало первым соглашением, подписанным со СМИ Йемена.
https://radiosputnik.ru/20240626/smi-1955614273.html
https://ria.ru/20240530/sputnik--1949305496.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, йемен, sputnik
МОСКВА, 8 июля - РИА Новости. Информационное агентство и радио Sputnik и телеканал Yemen Today подписали меморандум о сотрудничестве, договорившись об обмене контентом на арабском и английском языках. На онлайн-церемонии после обсуждения основных векторов сотрудничества свои подписи под документом поставили директор по международному сотрудничеству Sputnik Василий Пушков и генеральный директор Yemen Today Абдульвали Али Ахмед Аль Мудхаби.
По итогам подписания Василий Пушков отметил: "Сегодня Sputnik подписал свой первый документ с партнером из Йемена, который сегодня является один из центров новостной международной повестки в России
, т.к. люди видят много общего между нашими странами. Очень приятно осознавать, что этот растущий друг к другу интерес мы, Sputnik
и Yemen Today, сможем увеличить и укрепить с помощью публикации достоверных материалов о России и Йемене".
С ним согласился генеральный директор Yemen Today Абдульвали Али Ахмед Аль Мудхаби: "Хотели бы почеркнуть, что подписание соглашения дает возможность получить доступ к различным источникам информации, а также предложить нашей публике объективную картину о происходящем в мире. Мы также очень рады, что в будущем наши журналисты смогут пройти курсы обучения Sputnik как в очном, так и онлайн-форматах".
Соглашение с телеканалом Yemen Today стало первым соглашением, подписанным со СМИ Йемена.