https://ria.ru/20240708/soglashenie-1958246375.html
Польша и Украина подписали новое соглашение о взаимной безопасности
Польша и Украина подписали новое соглашение о взаимной безопасности - РИА Новости, 08.07.2024
Польша и Украина подписали новое соглашение о взаимной безопасности
Польша и Украина подписали новое соглашение о взаимной безопасности, предусматривающее долговременное военное сотрудничество. РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T15:10
2024-07-08T15:10
2024-07-08T15:10
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ВАРШАВА, 8 июл – РИА Новости. Польша и Украина подписали новое соглашение о взаимной безопасности, предусматривающее долговременное военное сотрудничество. Подписи под документом поставили Владимир Зеленский и глава польского правительства Дональд Туск в Варшаве. Церемонию транслирует телеканал TVPinfo. Срок действия соглашения – 10 лет. Подобные соглашения, в соответствии с положениями прошлогоднего саммита НАТО в Вильнюсе, представляют собой гарантию поддержки Украины со стороны западных союзников. Такие cоглашения с Киевом подписали 17 стран, в том числе некоторые страны Евросоюза. В июне это сделали, в частности, США, Япония, Литва и Эстония.
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в мире, украина, польша, варшава, владимир зеленский, дональд туск, нато
В мире, Украина, Польша, Варшава, Владимир Зеленский, Дональд Туск, НАТО
Польша и Украина подписали новое соглашение о взаимной безопасности
Польша и Украина подписали соглашение о долговременном военном сотрудничестве