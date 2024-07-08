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Польша и Украина подписали новое соглашение о взаимной безопасности - РИА Новости, 08.07.2024
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15:10 08.07.2024
https://ria.ru/20240708/soglashenie-1958246375.html
Польша и Украина подписали новое соглашение о взаимной безопасности
Польша и Украина подписали новое соглашение о взаимной безопасности - РИА Новости, 08.07.2024
Польша и Украина подписали новое соглашение о взаимной безопасности
Польша и Украина подписали новое соглашение о взаимной безопасности, предусматривающее долговременное военное сотрудничество. РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T15:10
2024-07-08T15:10
в мире
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ВАРШАВА, 8 июл – РИА Новости. Польша и Украина подписали новое соглашение о взаимной безопасности, предусматривающее долговременное военное сотрудничество. Подписи под документом поставили Владимир Зеленский и глава польского правительства Дональд Туск в Варшаве. Церемонию транслирует телеканал TVPinfo. Срок действия соглашения – 10 лет. Подобные соглашения, в соответствии с положениями прошлогоднего саммита НАТО в Вильнюсе, представляют собой гарантию поддержки Украины со стороны западных союзников. Такие cоглашения с Киевом подписали 17 стран, в том числе некоторые страны Евросоюза. В июне это сделали, в частности, США, Япония, Литва и Эстония.
https://ria.ru/20240708/ukraina-1958236416.html
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в мире, украина, польша, варшава, владимир зеленский, дональд туск, нато
В мире, Украина, Польша, Варшава, Владимир Зеленский, Дональд Туск, НАТО
Польша и Украина подписали новое соглашение о взаимной безопасности

Польша и Украина подписали соглашение о долговременном военном сотрудничестве

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГосударственный флаг Украины у посольства Польши в Киеве
Государственный флаг Украины у посольства Польши в Киеве - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Государственный флаг Украины у посольства Польши в Киеве . Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 8 июл – РИА Новости. Польша и Украина подписали новое соглашение о взаимной безопасности, предусматривающее долговременное военное сотрудничество.
Подписи под документом поставили Владимир Зеленский и глава польского правительства Дональд Туск в Варшаве. Церемонию транслирует телеканал TVPinfo.
Срок действия соглашения – 10 лет.
Подобные соглашения, в соответствии с положениями прошлогоднего саммита НАТО в Вильнюсе, представляют собой гарантию поддержки Украины со стороны западных союзников. Такие cоглашения с Киевом подписали 17 стран, в том числе некоторые страны Евросоюза. В июне это сделали, в частности, США, Япония, Литва и Эстония.
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