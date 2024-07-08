https://ria.ru/20240708/slovakija-1958291915.html

В Словакии мужчина, столкнувшийся на скутере с медведем, тяжело ранен

В Словакии мужчина, столкнувшийся на скутере с медведем, тяжело ранен - РИА Новости, 08.07.2024

В Словакии мужчина, столкнувшийся на скутере с медведем, тяжело ранен

Мужчина, столкнувшийся на скутере с медведем в Словакии, получил тяжелые ранения, он был доставлен в больницу вертолетом, выбежавшее на дорогу животное... РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T16:55

2024-07-08T16:55

2024-07-08T16:55

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БРАТИСЛАВА, 8 июл - РИА Новости. Мужчина, столкнувшийся на скутере с медведем в Словакии, получил тяжелые ранения, он был доставлен в больницу вертолетом, выбежавшее на дорогу животное ликвидировано, сообщила полиция. В центральной Словакии 7 июля два человека пострадали из-за столкновения скутера с медведем, дикое животное тоже было ранено. "На дорогу перед 53-летним мотоциклистом выбежал медведь, мужчина не мог избежать столкновения. В результате несчастного случая он получил тяжелые ранения и был доставлен в больницу санитарной авиацией", - сообщили правоохранители. Пассажирка скутера отделалась легкими травмами, она была осмотрена медиками на месте. "Раненое животное ушло в лес, где оно было найдено и ликвидировано", - проинформировали в полиции. В Словакии с начала года зарегистрировано 15 нападений медведя на человека, одно из них было с летальным исходом. В конце мая парламент Словакии одобрил поправки, упрощающие отстрел медведей, появление которых недалеко от населенных пунктов и туристических мест участилось в республике. В начале июня документ подписал президент республики. Министр окружающей среды Словакии Томаш Тараба говорил, что ранее необходимо было длительное время добиваться разрешения на отстрел медведей, иногда это тянулось даже годами. Тараба также отмечал, что ведомство получило информацию от отелей, которая свидетельствует об оттоке туристов в регионе, где участились встречи людей с медведями. По мнению министерства окружающей среды, к таким инцидентам приводит утрата пугливости у этого охраняемого животного. В ведомстве считают, что популяция медведей в Словакии значительно увеличилась, что и потребовало дополнительного правового регулирования для защиты людей. В середине марта медведь в центре города Липтовский Микулаш (на севере Словакии) ранил пятерых жителей города, включая десятилетнюю девочку. Благодаря действиям полиции животное удалось выгнать из города, специальные патрули вели его поиски, позже оно было застрелено. Незадолго до этого инцидента в горах Словакии, спасаясь от медведя, погибла гражданка Белоруссии. Животное напало на нее, когда женщина вместе со своим спутником гуляла в Деменовской долине в Низких Татрах, на популярном среди туристов горном маршруте. Мужчине удалось спастись от медведя бегством. В начале мая в популярном среди туристов месте в центральном регионе Словакии медведица напала на пожилого грибника, а в середине июня в этом же регионе медведь напал на дачника.

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https://ria.ru/20240611/medved-1952218579.html

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