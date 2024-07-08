https://ria.ru/20240708/slovakija-1958226734.html

Фицо прокомментировал снятие запрета на ввоз некоторых продуктов с Украины

Фицо прокомментировал снятие запрета на ввоз некоторых продуктов с Украины - РИА Новости, 08.07.2024

Фицо прокомментировал снятие запрета на ввоз некоторых продуктов с Украины

Словакия не собирается снимать ранее введенный запрет на ввоз некоторых сельскохозяйственных продуктов с Украины, заявил словацкий премьер-министр Роберт Фицо. РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T14:13

2024-07-08T14:13

2024-07-08T14:13

словакия

украина

братислава

роберт фицо

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БРАТИСЛАВА, 8 июл - РИА Новости. Словакия не собирается снимать ранее введенный запрет на ввоз некоторых сельскохозяйственных продуктов с Украины, заявил словацкий премьер-министр Роберт Фицо. "Мы не уступим в вопросе ввоза сельскохозяйственной продукции с Украины. В силе по-прежнему список определенных продуктов, которые мы не собираемся ввозить с Украины. На эту тему я откровенно говорил с украинским премьер-министром, я объяснял: господин премьер, мы не можем уничтожить сельское хозяйство Словакии, мы понимаем, что у вас проблемы, вам нужна помощь, но единственное, что мы готовы для вас сделать - это коридор через Словакию, который обеспечит вывоз украинской сельскохозяйственной продукции (в третьи страны - ред.)", - сказал Фицо в ходе заявления для прессы в понедельник недалеко от Братиславы, куда он прибыл для ознакомления с ходом уборки урожая. Это первое рабочее мероприятие Фицо после совершенного на него в середине мая покушения. После небольшого заявления для прессы премьер Словакии попросил перерыв, чтобы сделать фотографию в пшенице, пообещав, что на все вопросы журналистов ответит руководство министерства сельского хозяйства и присутствующие аграрии. Он признался, что еще не готов долго стоять, в настоящее время Фицо ходит с помощью одного подлокотного костыля. В конце ноября 2023 года правительство Словакии расширило эмбарго на поставки агропродукции с Украины с 4 до 14 позиций, включив в этом список не только пшеницу, кукурузу, рапс и семена подсолнечника, но и, например, мед, соевые бобы, ячмень, муку, отруби, тростниковый и свекольный сахар. Ранее министр сельского хозяйства Словакии Рихард Такач заявлял, что запрет на ввоз агропродукции с Украины останется в силе в Словакии, пока не будет найдено решение на уровне Европейского союза.

https://ria.ru/20240708/ukraina-1958209996.html

https://ria.ru/20240708/tszinpin-1958136723.html

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словакия, украина, братислава, роберт фицо