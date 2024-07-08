https://ria.ru/20240708/ryba-1958326331.html
В Азербайджане назвали причину массовой гибели рыбы на побережье Каспия
В Азербайджане назвали причину массовой гибели рыбы на побережье Каспия - РИА Новости, 08.07.2024
В Азербайджане назвали причину массовой гибели рыбы на побережье Каспия
Причиной массовой гибели рыбы на бакинском побережье Каспийского моря стало снижение уровня кислорода в воде, заявил журналистам руководитель Службы охраны... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T18:22
2024-07-08T18:22
2024-07-08T18:33
каспийское море
азербайджан
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БАКУ, 8 июл – РИА Новости. Причиной массовой гибели рыбы на бакинском побережье Каспийского моря стало снижение уровня кислорода в воде, заявил журналистам руководитель Службы охраны биологического разнообразия минэкологии и природных ресурсов Азербайджана Фируддин Алиев. Ранее в соцсетях были распространены кадры, на которых показано большое количество рыбы, погибшей на побережье Каспийского моря в черте поселков Говсан и Тюркан. "Сотрудники... министерства осмотрели территорию, взяли пробы воды и образцов погибшей рыбы. Возбудителей инфекционных заболеваний, случаев отравления и внешнего физического воздействия не выявлено. Установлено, что из-за высокой температуры воды количество растворенного в ней кислорода снизилось до неоптимального уровня - 2,2-2,5 мг/л при норме 6 мг/л, из-за чего рыба и погибла. Массовая гибель рыбы на побережье Каспийского моря на территории бакинских поселков Говсан и Тюркан связана со снижением уровня кислорода в воде", - отметил эколог.
https://ria.ru/20240522/ryba-1947711407.html
каспийское море
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
каспийское море, азербайджан
Каспийское море, Азербайджан
В Азербайджане назвали причину массовой гибели рыбы на побережье Каспия
Эколог: рыба на бакинском побережье Каспия погибла от нехватки кислорода в воде
БАКУ, 8 июл – РИА Новости. Причиной массовой гибели рыбы на бакинском побережье Каспийского моря стало снижение уровня кислорода в воде, заявил журналистам руководитель Службы охраны биологического разнообразия минэкологии и природных ресурсов Азербайджана Фируддин Алиев.
Ранее в соцсетях были распространены кадры, на которых показано большое количество рыбы, погибшей на побережье Каспийского моря в черте поселков Говсан и Тюркан.
"Сотрудники... министерства осмотрели территорию, взяли пробы воды и образцов погибшей рыбы. Возбудителей инфекционных заболеваний, случаев отравления и внешнего физического воздействия не выявлено. Установлено, что из-за высокой температуры воды количество растворенного в ней кислорода снизилось до неоптимального уровня - 2,2-2,5 мг/л при норме 6 мг/л, из-за чего рыба и погибла. Массовая гибель рыбы на побережье Каспийского моря на территории бакинских поселков Говсан и Тюркан связана со снижением уровня кислорода в воде", - отметил эколог.