https://ria.ru/20240708/roskomnadzor-1958343623.html
Роскомнадзор рассказал о новом порядке оказания услуг связи
Роскомнадзор рассказал о новом порядке оказания услуг связи - РИА Новости, 08.07.2024
Роскомнадзор рассказал о новом порядке оказания услуг связи
В случае принятия законопроекта по борьбе с "серыми" сим-картами, оператор связи будет вправе оказать услугу только после получения и подтверждения сведений об... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T19:23
2024-07-08T19:23
2024-07-08T19:23
общество
россия
александр хинштейн
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
госдума рф
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. В случае принятия законопроекта по борьбе с "серыми" сим-картами, оператор связи будет вправе оказать услугу только после получения и подтверждения сведений об абоненте, рассказали РИА Новости в Роскомнадзоре. "Законопроект вводит новый порядок предоставления услуг связи. Оператор будет оказывать услугу только после того, как получит и подтвердит сведения об абоненте", - говорится в сообщении. Там напомнили, что сейчас операторы связи проводят проверку сведений об абоненте в срок до 45 дней после заключения договора. В течение этого времени услуги могут оказываться анонимному пользователю, чем пользуются мошенники. В июне в Госдуму внесли законопроект, по которому абонент мобильной связи получит оповещение обо всех зарегистрированных на него номерах и сможет остановить их использование, а иностранцы смогут получить сим-карту только при личном посещении - и не более 10 номеров на одно лицо. Как позже заявил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн, ко второму чтению будет проработан пункт о предоставлении иностранцами сведений о законности их нахождения в РФ при заключении абонентского договора. Как отмечает Роскомнадзор, законопроект предусматривает обязанность операторов связи оповещать абонентов обо всех зарегистрированных на них договорах с возможностью приостановить оказание услуг связи по номерам, по которым договор не заключался. "За счет таких изменений должно значительно сократиться количество сим-карт, оформленных мошенническим путем", - добавили в ведомстве. Так, операторы связи будут направлять абоненту сведения о заключенных договорах через Госуслуги и с помощью смс-сообщения. При этом абонент сможет через портал направить обращение оператору о расторжении договора в одностороннем порядке или о его приостановлении, если он не согласен с фактом заключения такого договора. Сведения обо всех заключенных договорах будут направляться для размещения в личных кабинетах граждан на Госуслугах. Там же, в соответствии с законопроектом, появится специальный раздел, в котором будут указаны все телефонные номера, оформленные на паспортные данные абонента.
https://ria.ru/20240408/sim-karta-1938584706.html
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РИА Новости
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общество, россия, александр хинштейн, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), госдума рф, пособие по безработице
Общество, Россия, Александр Хинштейн, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Госдума РФ, Пособие по безработице
Роскомнадзор рассказал о новом порядке оказания услуг связи
РКН: оператор будет оказывать услугу только после подтверждения данных абонента
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. В случае принятия законопроекта по борьбе с "серыми" сим-картами, оператор связи будет вправе оказать услугу только после получения и подтверждения сведений об абоненте, рассказали РИА Новости в Роскомнадзоре.
«
"Законопроект вводит новый порядок предоставления услуг связи. Оператор будет оказывать услугу только после того, как получит и подтвердит сведения об абоненте", - говорится в сообщении. Там напомнили, что сейчас операторы связи проводят проверку сведений об абоненте в срок до 45 дней после заключения договора. В течение этого времени услуги могут оказываться анонимному пользователю, чем пользуются мошенники.
В июне в Госдуму
внесли законопроект, по которому абонент мобильной связи получит оповещение обо всех зарегистрированных на него номерах и сможет остановить их использование, а иностранцы смогут получить сим-карту только при личном посещении - и не более 10 номеров на одно лицо. Как позже заявил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн
, ко второму чтению будет проработан пункт о предоставлении иностранцами сведений о законности их нахождения в РФ
при заключении абонентского договора.
Как отмечает Роскомнадзор, законопроект предусматривает обязанность операторов связи оповещать абонентов обо всех зарегистрированных на них договорах с возможностью приостановить оказание услуг связи по номерам, по которым договор не заключался. "За счет таких изменений должно значительно сократиться количество сим-карт, оформленных мошенническим путем", - добавили в ведомстве.
Так, операторы связи будут направлять абоненту сведения о заключенных договорах через Госуслуги и с помощью смс-сообщения. При этом абонент сможет через портал направить обращение оператору о расторжении договора в одностороннем порядке или о его приостановлении, если он не согласен с фактом заключения такого договора.
Сведения обо всех заключенных договорах будут направляться для размещения в личных кабинетах граждан на Госуслугах. Там же, в соответствии с законопроектом, появится специальный раздел, в котором будут указаны все телефонные номера, оформленные на паспортные данные абонента.