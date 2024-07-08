https://ria.ru/20240708/pvo-1958313120.html
ПВО сбила несколько воздушных целей на подлете к Белгороду
ПВО сбила несколько воздушных целей на подлете к Белгороду - РИА Новости, 08.07.2024
ПВО сбила несколько воздушных целей на подлете к Белгороду
Система ПВО сбила несколько воздушных целей на подлете к Белгороду, пострадавших и значительных повреждений нет, сообщил губернатор Белгородской области... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T17:44
2024-07-08T17:44
2024-07-08T17:46
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БЕЛГОРОД, 8 июл - РИА Новости. Система ПВО сбила несколько воздушных целей на подлете к Белгороду, пострадавших и значительных повреждений нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале."Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО - сбито несколько воздушных целей на подлете к городу. По предварительной информации, пострадавших нет... В центральной части города упали осколки, службы уже занимаются ликвидацией последствий. Самое главное, значительных повреждений не выявлено", - написал Гладков.По словам губернатора, в Белгороде фрагментом снаряда пробита кровля одного частного домовладения, а также посечены осколками восемь автомобилей. Информация о последствиях уточняется, отметил глава региона.
https://ria.ru/20240708/belgorod-1958243193.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгород, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Происшествия
ПВО сбила несколько воздушных целей на подлете к Белгороду
ПВО сбила несколько воздушных целей на подлете к Белгороду, пострадавших нет