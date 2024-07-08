https://ria.ru/20240708/pvo-1958313120.html

ПВО сбила несколько воздушных целей на подлете к Белгороду

ПВО сбила несколько воздушных целей на подлете к Белгороду - РИА Новости, 08.07.2024

ПВО сбила несколько воздушных целей на подлете к Белгороду

Система ПВО сбила несколько воздушных целей на подлете к Белгороду, пострадавших и значительных повреждений нет, сообщил губернатор Белгородской области... РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T17:44

2024-07-08T17:44

2024-07-08T17:46

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БЕЛГОРОД, 8 июл - РИА Новости. Система ПВО сбила несколько воздушных целей на подлете к Белгороду, пострадавших и значительных повреждений нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале."Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО - сбито несколько воздушных целей на подлете к городу. По предварительной информации, пострадавших нет... В центральной части города упали осколки, службы уже занимаются ликвидацией последствий. Самое главное, значительных повреждений не выявлено", - написал Гладков.По словам губернатора, в Белгороде фрагментом снаряда пробита кровля одного частного домовладения, а также посечены осколками восемь автомобилей. Информация о последствиях уточняется, отметил глава региона.

https://ria.ru/20240708/belgorod-1958243193.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

белгород, происшествия