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Моди посвятил всю свою жизнь служению индийскому народу, заявил Путин - РИА Новости, 08.07.2024
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20:03 08.07.2024 (обновлено: 20:13 08.07.2024)
https://ria.ru/20240708/putin-1958351981.html
Моди посвятил всю свою жизнь служению индийскому народу, заявил Путин
Моди посвятил всю свою жизнь служению индийскому народу, заявил Путин - РИА Новости, 08.07.2024
Моди посвятил всю свою жизнь служению индийскому народу, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин в ходе неформального общения с премьер-министром Индии Нарендрой Моди заявил, что тот посвятил всю свою жизнь служению индийскому... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T20:03
2024-07-08T20:13
владимир путин
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НОВО-ОГАРЕВО, 8 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе неформального общения с премьер-министром Индии Нарендрой Моди заявил, что тот посвятил всю свою жизнь служению индийскому народу."Вы посвятили всю свою жизнь служению индийскому народу, и люди это чувствуют", - сказал Путин.Премьер Индии в понедельник прибыл в Россию с официальным визитом, во вторник состоятся российско-индийские переговоры.
https://ria.ru/20240708/putin-1958349519.html
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владимир путин, нарендра моди, россия, индия, в мире
Владимир Путин, Нарендра Моди, Россия, Индия, В мире
Моди посвятил всю свою жизнь служению индийскому народу, заявил Путин

Путин: Моди посвятил свою жизнь служению индийскому народу, и люди это чувствуют

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин и Нарендра Моди
Владимир Путин и Нарендра Моди - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© РИА Новости / POOL
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Владимир Путин и Нарендра Моди. Архивное фото
Читать ria.ru в
НОВО-ОГАРЕВО, 8 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе неформального общения с премьер-министром Индии Нарендрой Моди заявил, что тот посвятил всю свою жизнь служению индийскому народу.
«
"Вы посвятили всю свою жизнь служению индийскому народу, и люди это чувствуют", - сказал Путин.
Премьер Индии в понедельник прибыл в Россию с официальным визитом, во вторник состоятся российско-индийские переговоры.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
Путин поздравил Моди с переизбранием на пост премьера Индии
Вчера, 19:54
 
Владимир ПутинНарендра МодиРоссияИндияВ мире
 
 
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