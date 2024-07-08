https://ria.ru/20240708/putin-1958351981.html
Моди посвятил всю свою жизнь служению индийскому народу, заявил Путин
Моди посвятил всю свою жизнь служению индийскому народу, заявил Путин - РИА Новости, 08.07.2024
Моди посвятил всю свою жизнь служению индийскому народу, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин в ходе неформального общения с премьер-министром Индии Нарендрой Моди заявил, что тот посвятил всю свою жизнь служению индийскому... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T20:03
2024-07-08T20:03
2024-07-08T20:13
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НОВО-ОГАРЕВО, 8 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе неформального общения с премьер-министром Индии Нарендрой Моди заявил, что тот посвятил всю свою жизнь служению индийскому народу."Вы посвятили всю свою жизнь служению индийскому народу, и люди это чувствуют", - сказал Путин.Премьер Индии в понедельник прибыл в Россию с официальным визитом, во вторник состоятся российско-индийские переговоры.
https://ria.ru/20240708/putin-1958349519.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, нарендра моди, россия, индия, в мире
Владимир Путин, Нарендра Моди, Россия, Индия, В мире
Моди посвятил всю свою жизнь служению индийскому народу, заявил Путин
Путин: Моди посвятил свою жизнь служению индийскому народу, и люди это чувствуют