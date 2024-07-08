https://ria.ru/20240708/putin-1958349519.html
Путин поздравил Моди с переизбранием на пост премьера Индии
Путин поздравил Моди с переизбранием на пост премьера Индии - РИА Новости, 08.07.2024
Путин поздравил Моди с переизбранием на пост премьера Индии
Президент России Владимир Путин поздравил премьера Индии Нарендру Моди с переизбранием на должность, назвал это результатом его работы на протяжении многих лет. РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T19:54
2024-07-08T19:54
2024-07-08T20:16
индия
владимир путин
в мире
россия
нарендра моди
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/19/1569124160_0:0:2961:1666_1920x0_80_0_0_976dce874031dafd5d384d21a87ef8b4.jpg
НОВО-ОГАРЕВО, 8 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил премьера Индии Нарендру Моди с переизбранием на должность, назвал это результатом его работы на протяжении многих лет."В начале хотел бы вас поздравить с переизбранием на должность премьер-министра. Думаю, что это не случайно, а результат вашей работы на протяжении многих лет во главе правительства", - сказал Путин в ходе неформальной встречи с Моди в резиденции Ново-Огарево.Моди умеет добиваться результатов в интересах индийского народа, добавил он."У вас свои идеи, вы очень энергичный человек. Вы умеете добиваться результатов в интересах Индии и индийского народа", - сказал президент.В свою очередь, Моди поблагодарил Путина за интересную программу и выразил признательность за теплые слова. Он также отметил, что выборы в Индии были важны и масштабны."Индия - это самая крупная демократия. Она считается матерью демократии. В Индии это случилось в первый раз за 65 лет, что правительство выбрали третий раз подряд. Народ Индии дал мне этот шанс - служить родине. Я уверен, что в третий срок я буду работать в три раза больше", - добавил премьер Индии.Премьер Индии в понедельник прибыл в Россию с официальным визитом, во вторник состоятся российско-индийские переговоры.
https://ria.ru/20240708/putin-1958351981.html
индия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/19/1569124160_82:0:2714:1974_1920x0_80_0_0_77b3e377e253cf5a6215f390dce21856.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
индия, владимир путин, в мире, россия, нарендра моди
Индия, Владимир Путин, В мире, Россия, Нарендра Моди
Путин поздравил Моди с переизбранием на пост премьера Индии
Путин: Моди умеет добиваться результатов в интересах народа Индии
НОВО-ОГАРЕВО, 8 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил премьера Индии Нарендру Моди с переизбранием на должность, назвал это результатом его работы на протяжении многих лет.
"В начале хотел бы вас поздравить с переизбранием на должность премьер-министра. Думаю, что это не случайно, а результат вашей работы на протяжении многих лет во главе правительства", - сказал Путин в ходе неформальной встречи с Моди в резиденции Ново-Огарево.
Моди умеет добиваться результатов в интересах индийского народа, добавил он.
"У вас свои идеи, вы очень энергичный человек. Вы умеете добиваться результатов в интересах Индии и индийского народа", - сказал президент.
В свою очередь, Моди поблагодарил Путина за интересную программу и выразил признательность за теплые слова. Он также отметил, что выборы в Индии были важны и масштабны.
"Индия - это самая крупная демократия. Она считается матерью демократии. В Индии это случилось в первый раз за 65 лет, что правительство выбрали третий раз подряд. Народ Индии дал мне этот шанс - служить родине. Я уверен, что в третий срок я буду работать в три раза больше", - добавил премьер Индии.
Премьер Индии в понедельник прибыл в Россию с официальным визитом, во вторник состоятся российско-индийские переговоры.