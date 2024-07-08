https://ria.ru/20240708/putin-1958349519.html

Путин поздравил Моди с переизбранием на пост премьера Индии

Путин поздравил Моди с переизбранием на пост премьера Индии - РИА Новости, 08.07.2024

Путин поздравил Моди с переизбранием на пост премьера Индии

Президент России Владимир Путин поздравил премьера Индии Нарендру Моди с переизбранием на должность, назвал это результатом его работы на протяжении многих лет. РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T19:54

2024-07-08T19:54

2024-07-08T20:16

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НОВО-ОГАРЕВО, 8 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил премьера Индии Нарендру Моди с переизбранием на должность, назвал это результатом его работы на протяжении многих лет."В начале хотел бы вас поздравить с переизбранием на должность премьер-министра. Думаю, что это не случайно, а результат вашей работы на протяжении многих лет во главе правительства", - сказал Путин в ходе неформальной встречи с Моди в резиденции Ново-Огарево.Моди умеет добиваться результатов в интересах индийского народа, добавил он."У вас свои идеи, вы очень энергичный человек. Вы умеете добиваться результатов в интересах Индии и индийского народа", - сказал президент.В свою очередь, Моди поблагодарил Путина за интересную программу и выразил признательность за теплые слова. Он также отметил, что выборы в Индии были важны и масштабны."Индия - это самая крупная демократия. Она считается матерью демократии. В Индии это случилось в первый раз за 65 лет, что правительство выбрали третий раз подряд. Народ Индии дал мне этот шанс - служить родине. Я уверен, что в третий срок я буду работать в три раза больше", - добавил премьер Индии.Премьер Индии в понедельник прибыл в Россию с официальным визитом, во вторник состоятся российско-индийские переговоры.

https://ria.ru/20240708/putin-1958351981.html

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