https://ria.ru/20240708/putin-1958349121.html

Путин подписал закон об исполнении бюджета Соцфонда за 2023 год

Путин подписал закон об исполнении бюджета Соцфонда за 2023 год - РИА Новости, 08.07.2024

Путин подписал закон об исполнении бюджета Соцфонда за 2023 год

Президент России Владимир Путин подписал закон об исполнении бюджета Фонда пенсионного и социального страхования (Соцфонда) РФ за 2023 год. Соответствующий... РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T19:52

2024-07-08T19:52

2024-07-08T19:52

экономика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон об исполнении бюджета Фонда пенсионного и социального страхования (Соцфонда) РФ за 2023 год. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов. Закон предусматривает утверждение отчета об исполнении бюджета фонда за прошлый год по доходам в сумме 13 триллионов 264,9 миллиарда рублей (8% ВВП), или 103,4% от прогнозируемых объемов, по расходам – 13 триллионов 858,3 миллиарда рублей (8,3% ВВП), или 98,2% к уточненной сводной росписи. Таким образом, бюджет Соцфонда исполнен с дефицитом в 593,4 миллиарда рублей. В части, не связанной с формированием средств для финансирования накопительной пенсии, общий объем доходов фонда составил 13 триллионов 212,702 миллиарда рублей, расходов - 13 триллионов 819,693 миллиарда рублей. Объем межбюджетных трансфертов, полученных Соцфондом из федерального бюджета, составил 4,019 триллиона рублей, из бюджетов субъектов РФ - 278,465 миллиарда рублей, из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования - 87,651 миллиарда рублей. На исполнение публичных нормативных обязательств в 2023 году Соцфондом было направлено 13,4 триллиона рублей.

https://ria.ru/20240708/putin-1958295991.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, владимир путин