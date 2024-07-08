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Путин подписал закон, ускоряющий импорт растительной продукции - РИА Новости, 08.07.2024
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17:05 08.07.2024
https://ria.ru/20240708/putin-1958295458.html
Путин подписал закон, ускоряющий импорт растительной продукции
Путин подписал закон, ускоряющий импорт растительной продукции - РИА Новости, 08.07.2024
Путин подписал закон, ускоряющий импорт растительной продукции
Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий ускорить прохождение зарубежной растительной и животноводческой продукции в пунктах пропуска через... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T17:05
2024-07-08T17:05
экономика
россия
владивосток
владимир путин
алексей сазанов
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий ускорить прохождение зарубежной растительной и животноводческой продукции в пунктах пропуска через государственную границу РФ. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов. Закон на постоянной основе предоставляет правительству РФ полномочия по определению пунктов пропуска через границу, в которых таможенные органы, помимо таможенного, будут осуществлять также ветеринарный, карантинный фитосанитарный и санитарно-карантинный контроль зарубежной растительной и животноводческой продукции. Соответствующие изменения вносятся в законы "О ветеринарии", "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", "О качестве и безопасности пищевых продуктов", "О карантине растений", "О свободном порте Владивосток", "О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации". Закон вступает в силу с 1 сентября 2025 года. Его принятие позволит без снижения качества соответствующего контроля ускорить прохождение товаров через пункты пропуска, пояснял ранее заместитель министра финансов РФ Алексей Сазанов. В 2019-2022 годах проходил эксперимент по проведению таможенными органами таких видов контроля в некоторых пунктах пропуска через российскую границу. В ходе него были отработаны схемы организации госконтроля и механизмы взаимодействия госорганов. Результаты оказались успешными: время госконтроля при ввозе товаров в Россию сократилось, что в целом способствовало повышению пропускной способности пунктов пропуска. Сейчас таможенные органы наряду с таможенным контролем осуществляют иные виды контроля в полном объеме в пунктах пропуска, расположенных на территории свободного порта Владивосток и в Арктической зоне РФ.
https://ria.ru/20240708/wp-1958288575.html
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экономика, россия, владивосток, владимир путин, алексей сазанов
Экономика, Россия, Владивосток, Владимир Путин, Алексей Сазанов
Путин подписал закон, ускоряющий импорт растительной продукции

Путин подписал закон, ускоряющий импорт животноводческой продукции

© РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
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Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий ускорить прохождение зарубежной растительной и животноводческой продукции в пунктах пропуска через государственную границу РФ. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
Закон на постоянной основе предоставляет правительству РФ полномочия по определению пунктов пропуска через границу, в которых таможенные органы, помимо таможенного, будут осуществлять также ветеринарный, карантинный фитосанитарный и санитарно-карантинный контроль зарубежной растительной и животноводческой продукции.
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Соответствующие изменения вносятся в законы "О ветеринарии", "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", "О качестве и безопасности пищевых продуктов", "О карантине растений", "О свободном порте Владивосток", "О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации".
Закон вступает в силу с 1 сентября 2025 года. Его принятие позволит без снижения качества соответствующего контроля ускорить прохождение товаров через пункты пропуска, пояснял ранее заместитель министра финансов РФ Алексей Сазанов.
В 2019-2022 годах проходил эксперимент по проведению таможенными органами таких видов контроля в некоторых пунктах пропуска через российскую границу. В ходе него были отработаны схемы организации госконтроля и механизмы взаимодействия госорганов. Результаты оказались успешными: время госконтроля при ввозе товаров в Россию сократилось, что в целом способствовало повышению пропускной способности пунктов пропуска.
Сейчас таможенные органы наряду с таможенным контролем осуществляют иные виды контроля в полном объеме в пунктах пропуска, расположенных на территории свободного порта Владивосток и в Арктической зоне РФ.
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