https://ria.ru/20240708/putin-1958295458.html

Путин подписал закон, ускоряющий импорт растительной продукции

Путин подписал закон, ускоряющий импорт растительной продукции - РИА Новости, 08.07.2024

Путин подписал закон, ускоряющий импорт растительной продукции

Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий ускорить прохождение зарубежной растительной и животноводческой продукции в пунктах пропуска через... РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T17:05

2024-07-08T17:05

2024-07-08T17:05

экономика

россия

владивосток

владимир путин

алексей сазанов

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий ускорить прохождение зарубежной растительной и животноводческой продукции в пунктах пропуска через государственную границу РФ. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов. Закон на постоянной основе предоставляет правительству РФ полномочия по определению пунктов пропуска через границу, в которых таможенные органы, помимо таможенного, будут осуществлять также ветеринарный, карантинный фитосанитарный и санитарно-карантинный контроль зарубежной растительной и животноводческой продукции. Соответствующие изменения вносятся в законы "О ветеринарии", "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", "О качестве и безопасности пищевых продуктов", "О карантине растений", "О свободном порте Владивосток", "О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации". Закон вступает в силу с 1 сентября 2025 года. Его принятие позволит без снижения качества соответствующего контроля ускорить прохождение товаров через пункты пропуска, пояснял ранее заместитель министра финансов РФ Алексей Сазанов. В 2019-2022 годах проходил эксперимент по проведению таможенными органами таких видов контроля в некоторых пунктах пропуска через российскую границу. В ходе него были отработаны схемы организации госконтроля и механизмы взаимодействия госорганов. Результаты оказались успешными: время госконтроля при ввозе товаров в Россию сократилось, что в целом способствовало повышению пропускной способности пунктов пропуска. Сейчас таможенные органы наряду с таможенным контролем осуществляют иные виды контроля в полном объеме в пунктах пропуска, расположенных на территории свободного порта Владивосток и в Арктической зоне РФ.

https://ria.ru/20240708/wp-1958288575.html

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экономика, россия, владивосток, владимир путин, алексей сазанов