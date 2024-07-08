https://ria.ru/20240708/putin-1958249287.html

Сотрудники форума "Россия" пригласили Путина на симпозиум

Сотрудники форума "Россия" пригласили Путина на симпозиум - РИА Новости, 08.07.2024

Сотрудники форума "Россия" пригласили Путина на симпозиум

Сотрудники международного форума-выставки "Россия" пригласили президента РФ Владимира Путина на научно-фантастический симпозиум "Создавая будущее". РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T15:18

2024-07-08T15:18

2024-07-08T15:18

выставка-форум "россия"

россия

москва

владимир путин

общество

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МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Сотрудники международного форума-выставки "Россия" пригласили президента РФ Владимира Путина на научно-фантастический симпозиум "Создавая будущее". "Мы очень хотели бы в качестве первого проекта национального центра снова начать изобретать будущее. Мы хотели бы пригласить вас на международный научно-фантастический симпозиум "Создавая будущее", - сказал один из сотрудников выставки "Россия" на встрече с Путиным. "Спасибо", - ответил президент. Выставка открылась на ВДНХ 4 ноября прошлого года и должна была завершиться в апреле, однако в январе Путин предложил продлить ее на летний период. Первого июля глава государства подписал распоряжение о создании в Москве национального центра "Россия" для сохранения наследия выставки-форума. В течение всего времени проведения выставки для гостей были организованы культурные мероприятия, насыщенная деловая и образовательная программа. Посетителям были представлены экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций.

https://ria.ru/20240708/vystavka-1958247818.html

https://ria.ru/20240222/rossiya-1928921367.html

россия

москва

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Дарья Буймова

россия, москва, владимир путин, общество