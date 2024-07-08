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Сотрудники форума "Россия" пригласили Путина на симпозиум - РИА Новости, 08.07.2024
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Выставка Россия - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
Выставка-форум "Россия"
 
15:18 08.07.2024
https://ria.ru/20240708/putin-1958249287.html
Сотрудники форума "Россия" пригласили Путина на симпозиум
Сотрудники форума "Россия" пригласили Путина на симпозиум - РИА Новости, 08.07.2024
Сотрудники форума "Россия" пригласили Путина на симпозиум
Сотрудники международного форума-выставки "Россия" пригласили президента РФ Владимира Путина на научно-фантастический симпозиум "Создавая будущее". РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T15:18
2024-07-08T15:18
выставка-форум "россия"
россия
москва
владимир путин
общество
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МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Сотрудники международного форума-выставки "Россия" пригласили президента РФ Владимира Путина на научно-фантастический симпозиум "Создавая будущее". "Мы очень хотели бы в качестве первого проекта национального центра снова начать изобретать будущее. Мы хотели бы пригласить вас на международный научно-фантастический симпозиум "Создавая будущее", - сказал один из сотрудников выставки "Россия" на встрече с Путиным. "Спасибо", - ответил президент. Выставка открылась на ВДНХ 4 ноября прошлого года и должна была завершиться в апреле, однако в январе Путин предложил продлить ее на летний период. Первого июля глава государства подписал распоряжение о создании в Москве национального центра "Россия" для сохранения наследия выставки-форума. В течение всего времени проведения выставки для гостей были организованы культурные мероприятия, насыщенная деловая и образовательная программа. Посетителям были представлены экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций.
https://ria.ru/20240708/vystavka-1958247818.html
https://ria.ru/20240222/rossiya-1928921367.html
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россия, москва, владимир путин, общество
Выставка-форум "Россия", Россия, Москва, Владимир Путин, Общество
Сотрудники форума "Россия" пригласили Путина на симпозиум

Сотрудники выставки "Россия" пригласили Путина на симпозиум "Создавая будущее"

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкНа выставке "Россия"
На выставке Россия - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© Фотохост-агентство РИА Новости
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На выставке "Россия". Архивное фото
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МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Сотрудники международного форума-выставки "Россия" пригласили президента РФ Владимира Путина на научно-фантастический симпозиум "Создавая будущее".
"Мы очень хотели бы в качестве первого проекта национального центра снова начать изобретать будущее. Мы хотели бы пригласить вас на международный научно-фантастический симпозиум "Создавая будущее", - сказал один из сотрудников выставки "Россия" на встрече с Путиным.
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"Спасибо", - ответил президент.
Выставка открылась на ВДНХ 4 ноября прошлого года и должна была завершиться в апреле, однако в январе Путин предложил продлить ее на летний период. Первого июля глава государства подписал распоряжение о создании в Москве национального центра "Россия" для сохранения наследия выставки-форума.
В течение всего времени проведения выставки для гостей были организованы культурные мероприятия, насыщенная деловая и образовательная программа. Посетителям были представлены экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций.
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Выставка-форум "Россия"РоссияМоскваВладимир ПутинОбщество
 
 
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