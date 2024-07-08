https://ria.ru/20240708/polyanskiy-1958327609.html
СБ ООН проведет заседание по Украине 9 июля
СБ ООН проведет заседание по Украине 9 июля - РИА Новости, 08.07.2024
СБ ООН проведет заседание по Украине 9 июля
Совет Безопасности ООН во вторник проведет заседание по Украине, российские дипломаты представят на нем факты, опровергающие украинские и западные заявления,... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T18:31
2024-07-08T18:31
2024-07-08T19:01
в мире
россия
оон
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/19/1867712233_0:380:2966:2048_1920x0_80_0_0_d595140d9f5197e0da1e055ce088b097.jpg
ООН, 8 июл – РИА Новости. Совет Безопасности ООН во вторник проведет заседание по Украине, российские дипломаты представят на нем факты, опровергающие украинские и западные заявления, сообщил в понедельник первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.Минобороны РФ ранее сообщило, что заявления киевского режима о якобы намеренном российском ударе по гражданским объектам на Украине не соответствуют действительности, разрушения были вызваны падением украинской ракеты ПВО, Киев уже не впервые идёт на подобные провокации. В МО РФ подчеркнули, что многочисленные опубликованные фото и видеокадры из Киева однозначно подтверждают факт разрушений вследствие падения украинской ракеты ПВО, запущенной из зенитного ракетного комплекса в черте города.Полянский сообщил, что "западники предсказуемо запросили срочное заседание СБ ООН". "Наше председательство планирует провести его завтра, 9 июля, в 10.00 по Нью-Йорку (17.00 по Москве). Ознакомим коллег с фактами, которые абсолютно не подтверждают украинскую и западную версию этого происшествия", – написал Полянский в телеграм-канале.
https://ria.ru/20240708/nato-1958333571.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/19/1867712233_132:0:2863:2048_1920x0_80_0_0_7b1f14be495644a18aed135a86c4848c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, оон, украина
В мире, Россия, ООН, Украина
СБ ООН проведет заседание по Украине 9 июля
РФ перед СБ ООН опровергнет заявления Украины о намеренном ударе по гражданским
ООН, 8 июл – РИА Новости. Совет Безопасности ООН во вторник проведет заседание по Украине, российские дипломаты представят на нем факты, опровергающие украинские и западные заявления, сообщил в понедельник первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
Минобороны РФ ранее сообщило, что заявления киевского режима о якобы намеренном российском ударе по гражданским объектам на Украине не соответствуют действительности, разрушения были вызваны падением украинской ракеты ПВО, Киев уже не впервые идёт на подобные провокации. В МО РФ подчеркнули, что многочисленные опубликованные фото и видеокадры из Киева однозначно подтверждают факт разрушений вследствие падения украинской ракеты ПВО, запущенной из зенитного ракетного комплекса в черте города.
Полянский сообщил, что "западники предсказуемо запросили срочное заседание СБ ООН". "Наше председательство планирует провести его завтра, 9 июля, в 10.00 по Нью-Йорку (17.00 по Москве). Ознакомим коллег с фактами, которые абсолютно не подтверждают украинскую и западную версию этого происшествия", – написал Полянский в телеграм-канале.