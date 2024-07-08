https://ria.ru/20240708/polyanskiy-1958327609.html

СБ ООН проведет заседание по Украине 9 июля

СБ ООН проведет заседание по Украине 9 июля - РИА Новости, 08.07.2024

СБ ООН проведет заседание по Украине 9 июля

Совет Безопасности ООН во вторник проведет заседание по Украине, российские дипломаты представят на нем факты, опровергающие украинские и западные заявления,... РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T18:31

2024-07-08T18:31

2024-07-08T19:01

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ООН, 8 июл – РИА Новости. Совет Безопасности ООН во вторник проведет заседание по Украине, российские дипломаты представят на нем факты, опровергающие украинские и западные заявления, сообщил в понедельник первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.Минобороны РФ ранее сообщило, что заявления киевского режима о якобы намеренном российском ударе по гражданским объектам на Украине не соответствуют действительности, разрушения были вызваны падением украинской ракеты ПВО, Киев уже не впервые идёт на подобные провокации. В МО РФ подчеркнули, что многочисленные опубликованные фото и видеокадры из Киева однозначно подтверждают факт разрушений вследствие падения украинской ракеты ПВО, запущенной из зенитного ракетного комплекса в черте города.Полянский сообщил, что "западники предсказуемо запросили срочное заседание СБ ООН". "Наше председательство планирует провести его завтра, 9 июля, в 10.00 по Нью-Йорку (17.00 по Москве). Ознакомим коллег с фактами, которые абсолютно не подтверждают украинскую и западную версию этого происшествия", – написал Полянский в телеграм-канале.

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