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Посла Белоруссии в России наделили полномочиями вице-премьера - РИА Новости, 08.07.2024
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17:49 08.07.2024 (обновлено: 18:01 08.07.2024)
https://ria.ru/20240708/polnomochiya-1958315131.html
Посла Белоруссии в России наделили полномочиями вице-премьера
Посла Белоруссии в России наделили полномочиями вице-премьера - РИА Новости, 08.07.2024
Посла Белоруссии в России наделили полномочиями вице-премьера
Президент Белоруссии Александр Лукашенко своим указом наделил посла республики в России Александра Рогожника полномочиями вице-премьера по вопросам деятельности РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T17:49
2024-07-08T18:01
политика
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москва
россия
александр лукашенко
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МИНСК, 8 июл – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко своим указом наделил посла республики в России Александра Рогожника полномочиями вице-премьера по вопросам деятельности в рамках Союзного государства и отношений с РФ, сообщила пресс-служба главы белорусского государства."В соответствии с указом, Александр Рогожник наделен полномочиями заместителя премьер-министра по вопросам деятельности Беларуси в рамках Союзного государства и отношений с Россией", - говорится в сообщении.В пресс-службе отметили, что он будет координировать деятельность республиканских органов государственного управления и иных организаций, подчиненных правительству, представителей Белоруссии в органах Союзного государства, давать им обязательные для исполнения указания и контролировать реализацию этих указаний."При этом Александр Рогожник несет персональную ответственность за продвижение национальных интересов Беларуси в Союзном государстве и отношениях с Россией", - подчеркивается в сообщении.Посол также назначен полномочным представителем Белоруссии при Экономическом совете Содружества Независимых Государств, специальным представителем Белоруссии по вопросам интеграционного сотрудничества в рамках Союзного государства, ЕАЭС, СНГ и ОДКБ по совместительству, уточнила пресс-служба.
https://ria.ru/20240708/vstrecha-1958236009.html
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политика, белоруссия, москва, россия, александр лукашенко, евразийский экономический союз, снг, одкб
Политика, Белоруссия, Москва, Россия, Александр Лукашенко, Евразийский экономический союз, СНГ, ОДКБ
Посла Белоруссии в России наделили полномочиями вице-премьера

Лукашенко наделил Крутого полномочиями вице-премьера по некоторым вопросам

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкДмитрий Крутой
Дмитрий Крутой - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Дмитрий Крутой. Архивное фото
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МИНСК, 8 июл – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко своим указом наделил посла республики в России Александра Рогожника полномочиями вице-премьера по вопросам деятельности в рамках Союзного государства и отношений с РФ, сообщила пресс-служба главы белорусского государства.
«
"В соответствии с указом, Александр Рогожник наделен полномочиями заместителя премьер-министра по вопросам деятельности Беларуси в рамках Союзного государства и отношений с Россией", - говорится в сообщении.
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В пресс-службе отметили, что он будет координировать деятельность республиканских органов государственного управления и иных организаций, подчиненных правительству, представителей Белоруссии в органах Союзного государства, давать им обязательные для исполнения указания и контролировать реализацию этих указаний.
«
"При этом Александр Рогожник несет персональную ответственность за продвижение национальных интересов Беларуси в Союзном государстве и отношениях с Россией", - подчеркивается в сообщении.
Посол также назначен полномочным представителем Белоруссии при Экономическом совете Содружества Независимых Государств, специальным представителем Белоруссии по вопросам интеграционного сотрудничества в рамках Союзного государства, ЕАЭС, СНГ и ОДКБ по совместительству, уточнила пресс-служба.
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