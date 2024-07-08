https://ria.ru/20240708/parkinsona-1958377624.html
Эксперт по болезни Паркинсона посещает Белый дом раз в месяц
Эксперт по болезни Паркинсона посещает Белый дом раз в месяц - РИА Новости, 08.07.2024
Эксперт по болезни Паркинсона посещает Белый дом раз в месяц
Невролог и эксперт по болезни Паркинсона доктор Кевин Каннард восемь раз за восемь месяцев посещал Белый дом на фоне подозрений о состоянии здоровья президента... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T22:33
2024-07-08T22:33
2024-07-08T22:33
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ВАШИНГТОН, 8 июл - РИА Новости. Невролог и эксперт по болезни Паркинсона доктор Кевин Каннард восемь раз за восемь месяцев посещал Белый дом на фоне подозрений о состоянии здоровья президента США Джо Байдена, подсчитал корреспондент РИА Новости, опираясь на публичные сведения о посетителях Белого дома. В субботу Белый дом отказался связывать визит Каннарда с состоянием здоровья Байдена. Администрация настаивает, что президент проходил обследование у невролога три раза за последние три года. Каннард считается специалистом в области неврологии с более чем двадцатилетним стажем, в своих соцсетях он указывает, что сотрудничает с медицинским отделением Белого дома уже более 12 лет. Первое зафиксированное посещение Каннардом Белого дома датируется июлем 2023 года, а последнее - 28 марта 2024 года. В основном визиты выпадают на пятницу или на четверг. Данные о визитах позднее марта пока не были опубликованы. Провальные дебаты Байдена с Дональдом Трампом привлекли к здоровью действующего президента США внимание всего мира, несмотря на заверения Белого Дома, что Байден не страдает дегенеративными заболеваниями, деменцией, болезнью Альцгеймера или чем-то подобным. Вместе с тем газета New York Times, ссылаясь на источники в окружении главы государства, сообщила, что ухудшение состояния президента США стало чаще проявляться в последние месяцы, когда президент представал перед источниками "растерянным, вялым или терявшим нить разговоров".
https://ria.ru/20240708/kirbi-1958374758.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, джо байден, дональд трамп, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Джо Байден, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024
Эксперт по болезни Паркинсона посещает Белый дом раз в месяц
Невролог Каннард восемь раз за восемь месяцев посещал Белый дом
ВАШИНГТОН, 8 июл - РИА Новости. Невролог и эксперт по болезни Паркинсона доктор Кевин Каннард восемь раз за восемь месяцев посещал Белый дом на фоне подозрений о состоянии здоровья президента США Джо Байдена, подсчитал корреспондент РИА Новости, опираясь на публичные сведения о посетителях Белого дома.
В субботу Белый дом отказался связывать визит Каннарда с состоянием здоровья Байдена. Администрация настаивает, что президент проходил обследование у невролога три раза за последние три года.
Каннард считается специалистом в области неврологии с более чем двадцатилетним стажем, в своих соцсетях он указывает, что сотрудничает с медицинским отделением Белого дома уже более 12 лет. Первое зафиксированное посещение Каннардом Белого дома датируется июлем 2023 года, а последнее - 28 марта 2024 года. В основном визиты выпадают на пятницу или на четверг. Данные о визитах позднее марта пока не были опубликованы.
Провальные дебаты Байдена с Дональдом Трампом
привлекли к здоровью действующего президента США
внимание всего мира, несмотря на заверения Белого Дома, что Байден не страдает дегенеративными заболеваниями, деменцией, болезнью Альцгеймера или чем-то подобным. Вместе с тем газета New York Times, ссылаясь на источники в окружении главы государства, сообщила, что ухудшение состояния президента США стало чаще проявляться в последние месяцы, когда президент представал перед источниками "растерянным, вялым или терявшим нить разговоров".