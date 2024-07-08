https://ria.ru/20240708/parkinsona-1958377624.html

Эксперт по болезни Паркинсона посещает Белый дом раз в месяц

Эксперт по болезни Паркинсона посещает Белый дом раз в месяц - РИА Новости, 08.07.2024

Эксперт по болезни Паркинсона посещает Белый дом раз в месяц

Невролог и эксперт по болезни Паркинсона доктор Кевин Каннард восемь раз за восемь месяцев посещал Белый дом на фоне подозрений о состоянии здоровья президента... РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T22:33

2024-07-08T22:33

2024-07-08T22:33

в мире

сша

джо байден

дональд трамп

выборы президента сша — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148592/77/1485927796_146:867:5293:3762_1920x0_80_0_0_8f9dda15b7ea1c53be6f6e023d6c3c62.jpg

ВАШИНГТОН, 8 июл - РИА Новости. Невролог и эксперт по болезни Паркинсона доктор Кевин Каннард восемь раз за восемь месяцев посещал Белый дом на фоне подозрений о состоянии здоровья президента США Джо Байдена, подсчитал корреспондент РИА Новости, опираясь на публичные сведения о посетителях Белого дома. В субботу Белый дом отказался связывать визит Каннарда с состоянием здоровья Байдена. Администрация настаивает, что президент проходил обследование у невролога три раза за последние три года. Каннард считается специалистом в области неврологии с более чем двадцатилетним стажем, в своих соцсетях он указывает, что сотрудничает с медицинским отделением Белого дома уже более 12 лет. Первое зафиксированное посещение Каннардом Белого дома датируется июлем 2023 года, а последнее - 28 марта 2024 года. В основном визиты выпадают на пятницу или на четверг. Данные о визитах позднее марта пока не были опубликованы. Провальные дебаты Байдена с Дональдом Трампом привлекли к здоровью действующего президента США внимание всего мира, несмотря на заверения Белого Дома, что Байден не страдает дегенеративными заболеваниями, деменцией, болезнью Альцгеймера или чем-то подобным. Вместе с тем газета New York Times, ссылаясь на источники в окружении главы государства, сообщила, что ухудшение состояния президента США стало чаще проявляться в последние месяцы, когда президент представал перед источниками "растерянным, вялым или терявшим нить разговоров".

https://ria.ru/20240708/kirbi-1958374758.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, джо байден, дональд трамп, выборы президента сша — 2024