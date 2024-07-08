https://ria.ru/20240708/parizh-1958115506.html

В Париже полиция разогнала демонстрантов на площади Республики

В Париже полиция разогнала демонстрантов на площади Республики - РИА Новости, 08.07.2024

В Париже полиция разогнала демонстрантов на площади Республики

Полиция расчистила площадь Республики в Париже от демонстрантов, на месте проведения манифестации остались горы мусора, на асфальте - выбитые стекла автобусных... РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T02:04

2024-07-08T02:04

2024-07-08T08:46

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ПАРИЖ, 8 июл - РИА Новости. Полиция расчистила площадь Республики в Париже от демонстрантов, на месте проведения манифестации остались горы мусора, на асфальте - выбитые стекла автобусных остановок, передает корреспондент РИА Новости с места событий. Более тысячи человек, поддерживающих левые силы во Франции, собрались в воскресенье вечером на площади Республики в Париже в ожидании результатов второго тура парламентских выборов во Франции. Оглашение первых итогов толпа встретила ликованием. Демонстрация проходила мирно, однако позднее к ней присоединились сторонники фашистских групп. К площади были стянуты усиленные наряды полиции и водометы. Как сообщал корреспондент РИА Новости, протестующие в черных масках стали забрасывать полицейских фейерверками и бутылками, произошли столкновения. В ответ сотрудники правоохранительных органов применили слезоточивый газ. После полуночи демонстрация начала стихать. Полиция разогнала последнюю группу протестующих, которая оставалась на площади. На месте проведения демонстрации можно наблюдать горы мусора, сгоревшие велосипеды и выбитые агрессивной толпой стекла автобусных остановок. Во Франции в воскресенье состоялось голосование во втором туре внеочередных выборов в Национальное собрание (нижнюю палату французского парламента). Коалиция левых партий "Новый народный фронт" Жана-Люка Меланшона получает от 184 до 186 мест в Нацсобрании Франции, следует из обновленных данных, которые приводит BFMTV. Блок президента Эммануэля Макрона набирает от 160 до 162 мест. "Национальное объединение" Марин Ле Пен и Жордана Барделла - от 141 до 143. Таким образом, ни одна из политических сил не набирает достаточно голосов для формирования правительства. При этом пока отсутствуют данные о возможных коалициях. Первый тур выборов прошел в прошлое воскресенье, 30 июня. Тогда правая партия "Национальное объединение" вместе с союзниками из партии республиканцев набрала 33,15% голосов, блок левых "Новый народный фронт" получил 27,99%, коалиция президента Эммануэля Макрона оказалась на третьем месте, набрав 20,04%. После оглашения результатов первого тура выборов в прошлое воскресенье вечером манифестация началась на площади Республики в Париже. Тогда акция в течение нескольких часов проходила мирно, пока к ней не примкнула радикально настроенная молодежь, одетая во все черное. Как передавал корреспондент РИА Новости, радикалы запускали фейерверки, забрасывали полицейских файерами, били витрины магазинов и поджигали мусорные баки. Полиция применила слезоточивый газ для разгона толпы.

https://ria.ru/20240701/parizh-1956532649.html

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Акция протеста в Париже после парламентских выборов Акция протеста в Париже после парламентских выборов 2024-07-08T02:04 true PT1M38S

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в мире, эммануэль макрон, жан-люк меланшон, марин ле пен, парламентские выборы во франции — 2024, париж