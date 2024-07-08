https://ria.ru/20240708/otpuska-1958277916.html

Путин призвал наладить систему отпусков для участников СВО

Путин призвал наладить систему отпусков для участников СВО - РИА Новости, 08.07.2024

Путин призвал наладить систему отпусков для участников СВО

Президент России Владимир Путин призвал наладить систему отпусков для участников специальной военной операции. РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T16:25

2024-07-08T16:25

2024-07-08T16:30

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

владимир путин

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал наладить систему отпусков для участников специальной военной операции."Надо в целом наладить систему отпусков для участников СВО. Там еще не все должным образом организовано, но я это знаю. Будем работать над этим", - сказал Путин во время встречи с семьями - финалистами Всероссийского конкурса "Это у нас семейное".

https://ria.ru/20240530/putin-1949460864.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

безопасность, россия, владимир путин