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Путин призвал наладить систему отпусков для участников СВО - РИА Новости, 08.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:25 08.07.2024 (обновлено: 16:30 08.07.2024)
https://ria.ru/20240708/otpuska-1958277916.html
Путин призвал наладить систему отпусков для участников СВО
Путин призвал наладить систему отпусков для участников СВО - РИА Новости, 08.07.2024
Путин призвал наладить систему отпусков для участников СВО
Президент России Владимир Путин призвал наладить систему отпусков для участников специальной военной операции. РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T16:25
2024-07-08T16:30
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
владимир путин
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал наладить систему отпусков для участников специальной военной операции."Надо в целом наладить систему отпусков для участников СВО. Там еще не все должным образом организовано, но я это знаю. Будем работать над этим", - сказал Путин во время встречи с семьями - финалистами Всероссийского конкурса "Это у нас семейное".
https://ria.ru/20240530/putin-1949460864.html
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безопасность, россия, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Владимир Путин
Путин призвал наладить систему отпусков для участников СВО

Путин: нужно должным образом наладить систему отпусков для участников СВО

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал наладить систему отпусков для участников специальной военной операции.
"Надо в целом наладить систему отпусков для участников СВО. Там еще не все должным образом организовано, но я это знаю. Будем работать над этим", - сказал Путин во время встречи с семьями - финалистами Всероссийского конкурса "Это у нас семейное".
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВладимир Путин
 
 
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