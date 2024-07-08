https://ria.ru/20240708/otpuska-1958277916.html
Путин призвал наладить систему отпусков для участников СВО
Путин призвал наладить систему отпусков для участников СВО - РИА Новости, 08.07.2024
Путин призвал наладить систему отпусков для участников СВО
Президент России Владимир Путин призвал наладить систему отпусков для участников специальной военной операции. РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T16:25
2024-07-08T16:25
2024-07-08T16:30
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
владимир путин
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал наладить систему отпусков для участников специальной военной операции."Надо в целом наладить систему отпусков для участников СВО. Там еще не все должным образом организовано, но я это знаю. Будем работать над этим", - сказал Путин во время встречи с семьями - финалистами Всероссийского конкурса "Это у нас семейное".
https://ria.ru/20240530/putin-1949460864.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Владимир Путин
Путин призвал наладить систему отпусков для участников СВО
Путин: нужно должным образом наладить систему отпусков для участников СВО