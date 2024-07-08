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Орбан расскажет в НАТО о визитах в Россию и Китай, допустили в Кремле - РИА Новости, 08.07.2024
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15:28 08.07.2024
https://ria.ru/20240708/orban-1958254215.html
Орбан расскажет в НАТО о визитах в Россию и Китай, допустили в Кремле
Орбан расскажет в НАТО о визитах в Россию и Китай, допустили в Кремле - РИА Новости, 08.07.2024
Орбан расскажет в НАТО о визитах в Россию и Китай, допустили в Кремле
Кремль допускает, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после своих поездок в Россию и Китай поделится своими впечатлениями и информацией, которую он... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T15:28
2024-07-08T15:28
россия
венгрия
виктор орбан
дмитрий песков
нато
визит орбана в россию
китай
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Кремль допускает, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после своих поездок в Россию и Китай поделится своими впечатлениями и информацией, которую он получил, со своими коллегами по НАТО, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По словам Пескова, очевидно, что у Орбана запланированы многие контакты, в том числе в Вашингтоне. "Очевидно, что, конечно, дальше он будет рассказывать о своих впечатлениях, о той информации, которую он в столицах получил, уже своим коллегам по альянсу", - сказал Песков изданию Life. Ранее сообщалось, что Орбан летит в Вашингтон для участия в саммите НАТО.
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россия, венгрия, виктор орбан, дмитрий песков, нато, визит орбана в россию, китай
Россия, Венгрия, Виктор Орбан, Дмитрий Песков, НАТО, Визит Орбана в Россию, Китай
Орбан расскажет в НАТО о визитах в Россию и Китай, допустили в Кремле

Песков: Орбан поделится впечатлениями о визитах в Россию и КНР с НАТО

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Кремль допускает, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после своих поездок в Россию и Китай поделится своими впечатлениями и информацией, которую он получил, со своими коллегами по НАТО, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По словам Пескова, очевидно, что у Орбана запланированы многие контакты, в том числе в Вашингтоне.
"Очевидно, что, конечно, дальше он будет рассказывать о своих впечатлениях, о той информации, которую он в столицах получил, уже своим коллегам по альянсу", - сказал Песков изданию Life.
Ранее сообщалось, что Орбан летит в Вашингтон для участия в саммите НАТО.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
Орбан показал свою политическую волю к диалогу, заявил Песков
Вчера, 15:13
 
РоссияВенгрияВиктор ОрбанДмитрий ПесковНАТОВизит Орбана в РоссиюКитай
 
 
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