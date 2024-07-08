https://ria.ru/20240708/orban-1958254215.html

Орбан расскажет в НАТО о визитах в Россию и Китай, допустили в Кремле

Орбан расскажет в НАТО о визитах в Россию и Китай, допустили в Кремле - РИА Новости, 08.07.2024

Орбан расскажет в НАТО о визитах в Россию и Китай, допустили в Кремле

Кремль допускает, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после своих поездок в Россию и Китай поделится своими впечатлениями и информацией, которую он... РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T15:28

2024-07-08T15:28

2024-07-08T15:28

россия

венгрия

виктор орбан

дмитрий песков

нато

визит орбана в россию

китай

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Кремль допускает, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после своих поездок в Россию и Китай поделится своими впечатлениями и информацией, которую он получил, со своими коллегами по НАТО, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По словам Пескова, очевидно, что у Орбана запланированы многие контакты, в том числе в Вашингтоне. "Очевидно, что, конечно, дальше он будет рассказывать о своих впечатлениях, о той информации, которую он в столицах получил, уже своим коллегам по альянсу", - сказал Песков изданию Life. Ранее сообщалось, что Орбан летит в Вашингтон для участия в саммите НАТО.

https://ria.ru/20240708/orban-1958247536.html

россия

венгрия

китай

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россия, венгрия, виктор орбан, дмитрий песков, нато, визит орбана в россию, китай