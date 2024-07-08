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Троих обвиняемых в изнасиловании девушки в Останкино заключили под стражу
Троих обвиняемых в изнасиловании девушки в Останкино заключили под стражу - РИА Новости, 08.07.2024
Троих обвиняемых в изнасиловании девушки в Останкино заключили под стражу
Трое обвиняемых в изнасиловании девушки на северо-востоке Москвы заключены под стражу, сообщает Telegram-канал столичной прокуратуры. РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T20:12
2024-07-08T20:12
2024-07-08T20:12
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Трое обвиняемых в изнасиловании девушки на северо-востоке Москвы заключены под стражу, сообщает Telegram-канал столичной прокуратуры. "С учетом позиции Останкинской межрайонной прокуратуры суд заключил под стражу троих обвиняемых в изнасиловании девушки на северо-востоке Москвы (п. "а" ч. 2 ст. 131 УК РФ). Шестого июля 2024 года трое фигурантов в состоянии алкогольного опьянения, напали на ранее незнакомую девушку. Двое обвиняемых надругались над ней, а третий фигурант в это время наблюдал за окружающей обстановкой", - говорится в сообщении.
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происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
Троих обвиняемых в изнасиловании девушки в Останкино заключили под стражу
Троих обвиняемых в изнасиловании сотрудницы "Матч ТВ" заключили под стражу