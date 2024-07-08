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Состояние набережной на весь день испортило настроение мэру Новороссийска - РИА Новости, 08.07.2024
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18:48 08.07.2024 (обновлено: 18:57 08.07.2024)
https://ria.ru/20240708/novorossiysk-1958331150.html
Состояние набережной на весь день испортило настроение мэру Новороссийска
Состояние набережной на весь день испортило настроение мэру Новороссийска - РИА Новости, 08.07.2024
Состояние набережной на весь день испортило настроение мэру Новороссийска
Мэр Новороссийска Андрей Кравченко совершил утренний обход набережной и раскритиковал ее состояние, которое испортило ему настроение на весь день. РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T18:48
2024-07-08T18:57
общество
новороссийск
андрей кравченко (государственный служащий)
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КРАСНОДАР, 8 июл – РИА Новости. Мэр Новороссийска Андрей Кравченко совершил утренний обход набережной и раскритиковал ее состояние, которое испортило ему настроение на весь день. "Утренний обход. Испорченное настроение на весь день! Крайне недоволен состоянием набережной! Время идет, а ощутимых изменений нет, сорванные сроки по благоустройству, отвратительное санитарное состояние. Середина лета, а ступени на набережной так и не приведены в надлежащий вид. Отвалившиеся части лежат посередине лестницы. Возмущен халатностью коммунальных служб! Каждый ответственный понесет наказание", - написал Кравченко в Telegram-канале. Он также раскритиковал велосипедную парковку на пешеходной зоне и брошенные самокаты, отметил нарушение правил езды. "Так продолжаться не может! Поручил заместителю подготовить предложения по ограничению движения СИМ в пешеходных зонах", - написал Кравченко. Кроме того, по его словам, возле общепитов находится битая посуда и мусор. "Если рестораны не могут содержать территорию летних веранд в чистоте, значит, должны ограничивать зону предоставления услуг только помещением", - добавил мэр. Кравченко заключил, что от прогулки по набережной не должно портиться настроение.
https://ria.ru/20240703/novorossiysk-1957006051.html
https://ria.ru/20240703/minoborony-1957052511.html
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общество, новороссийск, андрей кравченко (государственный служащий)
Общество, Новороссийск, Андрей Кравченко (государственный служащий)
Состояние набережной на весь день испортило настроение мэру Новороссийска

Мэр Новороссийска прошел по набережной и испортил себе настроение на весь день

© РИА Новости / Александр Поляков | Перейти в медиабанкВид на Новороссийск
Вид на Новороссийск - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© РИА Новости / Александр Поляков
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КРАСНОДАР, 8 июл – РИА Новости. Мэр Новороссийска Андрей Кравченко совершил утренний обход набережной и раскритиковал ее состояние, которое испортило ему настроение на весь день.
"Утренний обход. Испорченное настроение на весь день! Крайне недоволен состоянием набережной! Время идет, а ощутимых изменений нет, сорванные сроки по благоустройству, отвратительное санитарное состояние. Середина лета, а ступени на набережной так и не приведены в надлежащий вид. Отвалившиеся части лежат посередине лестницы. Возмущен халатностью коммунальных служб! Каждый ответственный понесет наказание", - написал Кравченко в Telegram-канале.
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Он также раскритиковал велосипедную парковку на пешеходной зоне и брошенные самокаты, отметил нарушение правил езды.
«
"Так продолжаться не может! Поручил заместителю подготовить предложения по ограничению движения СИМ в пешеходных зонах", - написал Кравченко.
Кроме того, по его словам, возле общепитов находится битая посуда и мусор.
"Если рестораны не могут содержать территорию летних веранд в чистоте, значит, должны ограничивать зону предоставления услуг только помещением", - добавил мэр.
Кравченко заключил, что от прогулки по набережной не должно портиться настроение.
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ОбществоНовороссийскАндрей Кравченко (государственный служащий)
 
 
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