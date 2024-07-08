https://ria.ru/20240708/novorossiysk-1958331150.html

Состояние набережной на весь день испортило настроение мэру Новороссийска

Состояние набережной на весь день испортило настроение мэру Новороссийска - РИА Новости, 08.07.2024

Состояние набережной на весь день испортило настроение мэру Новороссийска

Мэр Новороссийска Андрей Кравченко совершил утренний обход набережной и раскритиковал ее состояние, которое испортило ему настроение на весь день. РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T18:48

2024-07-08T18:48

2024-07-08T18:57

общество

новороссийск

андрей кравченко (государственный служащий)

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КРАСНОДАР, 8 июл – РИА Новости. Мэр Новороссийска Андрей Кравченко совершил утренний обход набережной и раскритиковал ее состояние, которое испортило ему настроение на весь день. "Утренний обход. Испорченное настроение на весь день! Крайне недоволен состоянием набережной! Время идет, а ощутимых изменений нет, сорванные сроки по благоустройству, отвратительное санитарное состояние. Середина лета, а ступени на набережной так и не приведены в надлежащий вид. Отвалившиеся части лежат посередине лестницы. Возмущен халатностью коммунальных служб! Каждый ответственный понесет наказание", - написал Кравченко в Telegram-канале. Он также раскритиковал велосипедную парковку на пешеходной зоне и брошенные самокаты, отметил нарушение правил езды. "Так продолжаться не может! Поручил заместителю подготовить предложения по ограничению движения СИМ в пешеходных зонах", - написал Кравченко. Кроме того, по его словам, возле общепитов находится битая посуда и мусор. "Если рестораны не могут содержать территорию летних веранд в чистоте, значит, должны ограничивать зону предоставления услуг только помещением", - добавил мэр. Кравченко заключил, что от прогулки по набережной не должно портиться настроение.

https://ria.ru/20240703/novorossiysk-1957006051.html

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новороссийск

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Наталья Макарова

общество, новороссийск, андрей кравченко (государственный служащий)