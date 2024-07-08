https://ria.ru/20240708/novorossiysk-1958227009.html

Жителей Новороссийска предупредили об учениях со стрельбой из артиллерии

Жителей Новороссийска предупредили об учениях со стрельбой из артиллерии - РИА Новости, 08.07.2024

Жителей Новороссийска предупредили об учениях со стрельбой из артиллерии

Учения по отражению нападения безэкипажных катеров и беспилотников с выполнением стрельб из артиллерийской установки пройдут во вторник в акватории морского... РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T14:14

2024-07-08T14:14

2024-07-08T14:14

безопасность

новороссийск

россия

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КРАСНОДАР, 8 июл – РИА Новости. Учения по отражению нападения безэкипажных катеров и беспилотников с выполнением стрельб из артиллерийской установки пройдут во вторник в акватории морского порта Новороссийск, сообщили в Telegram-канале администрации города. "С 11:00 до 13:00 и с 21:00 до 23:00 09 июля 2024 года запланировано проведение учения с дежурными силами Новороссийской ВМБ (военно-морской базы - ред.) в акватории морского порта Новороссийск. В ходе проведения учения будут отрабатываться практические действия по отражению нападения безэкипажных катеров и БПЛА с выполнением практических стрельб из артиллерийской установки с молов Военной гавани", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240708/bezopasnost-1958176196.html

новороссийск

россия

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безопасность, новороссийск, россия