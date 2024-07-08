Рейтинг@Mail.ru
Путин назначил военных прокуроров Черноморского и Северного флотов - РИА Новости, 08.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:37 08.07.2024 (обновлено: 19:30 08.07.2024)
https://ria.ru/20240708/naznacheniya-1958329302.html
Путин назначил военных прокуроров Черноморского и Северного флотов
Путин назначил военных прокуроров Черноморского и Северного флотов - РИА Новости, 08.07.2024
Путин назначил военных прокуроров Черноморского и Северного флотов
Президент России Владимир Путин произвел ряд назначений в органах прокуратуры, назначены военные прокуроры Северного и Черноморского флотов. РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T18:37
2024-07-08T19:30
владимир путин
черноморский флот вмф россии
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/02/1956920110_0:131:3048:1846_1920x0_80_0_0_efa788082924c0842a1ea88882020bfd.jpg
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин произвел ряд назначений в органах прокуратуры, назначены военные прокуроры Северного и Черноморского флотов.Соответствующий указ размещен в понедельник на сайте официального опубликования правовых актов."Назначить ... военным прокурором Северного флота... генерал-майора юстиции Окорокова Олега Ивановича - военным прокурором Черноморского флота...", - говорится в документе.
https://ria.ru/20240702/putin-1956888877.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/02/1956920110_198:0:2929:2048_1920x0_80_0_0_e765d96e602d30bab31523e881ae3c76.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, черноморский флот вмф россии, россия
Владимир Путин, Черноморский флот ВМФ России, Россия
Путин назначил военных прокуроров Черноморского и Северного флотов

Окороков назначен военным прокурором Черноморского флота, а Купреев — Северного

© РИА Новости / Александр Казаков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© РИА Новости / Александр Казаков
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин произвел ряд назначений в органах прокуратуры, назначены военные прокуроры Северного и Черноморского флотов.
Соответствующий указ размещен в понедельник на сайте официального опубликования правовых актов.
"Назначить ... военным прокурором Северного флота... генерал-майора юстиции Окорокова Олега Ивановича - военным прокурором Черноморского флота...", - говорится в документе.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
Путин назначил Евгения Гилету замдиректора Росфинмониторинга
2 июля, 15:33
 
Владимир ПутинЧерноморский флот ВМФ РоссииРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала