https://ria.ru/20240708/naznacheniya-1958329302.html

Путин назначил военных прокуроров Черноморского и Северного флотов

Путин назначил военных прокуроров Черноморского и Северного флотов - РИА Новости, 08.07.2024

Путин назначил военных прокуроров Черноморского и Северного флотов

Президент России Владимир Путин произвел ряд назначений в органах прокуратуры, назначены военные прокуроры Северного и Черноморского флотов. РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T18:37

2024-07-08T18:37

2024-07-08T19:30

владимир путин

черноморский флот вмф россии

россия

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин произвел ряд назначений в органах прокуратуры, назначены военные прокуроры Северного и Черноморского флотов.Соответствующий указ размещен в понедельник на сайте официального опубликования правовых актов."Назначить ... военным прокурором Северного флота... генерал-майора юстиции Окорокова Олега Ивановича - военным прокурором Черноморского флота...", - говорится в документе.

https://ria.ru/20240702/putin-1956888877.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир путин, черноморский флот вмф россии, россия