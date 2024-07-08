https://ria.ru/20240708/naznacheniya-1958329302.html
Путин назначил военных прокуроров Черноморского и Северного флотов
Путин назначил военных прокуроров Черноморского и Северного флотов - РИА Новости, 08.07.2024
Путин назначил военных прокуроров Черноморского и Северного флотов
Президент России Владимир Путин произвел ряд назначений в органах прокуратуры, назначены военные прокуроры Северного и Черноморского флотов. РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T18:37
2024-07-08T18:37
2024-07-08T19:30
владимир путин
черноморский флот вмф россии
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/02/1956920110_0:131:3048:1846_1920x0_80_0_0_efa788082924c0842a1ea88882020bfd.jpg
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин произвел ряд назначений в органах прокуратуры, назначены военные прокуроры Северного и Черноморского флотов.Соответствующий указ размещен в понедельник на сайте официального опубликования правовых актов."Назначить ... военным прокурором Северного флота... генерал-майора юстиции Окорокова Олега Ивановича - военным прокурором Черноморского флота...", - говорится в документе.
https://ria.ru/20240702/putin-1956888877.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/02/1956920110_198:0:2929:2048_1920x0_80_0_0_e765d96e602d30bab31523e881ae3c76.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, черноморский флот вмф россии, россия
Владимир Путин, Черноморский флот ВМФ России, Россия
Путин назначил военных прокуроров Черноморского и Северного флотов
Окороков назначен военным прокурором Черноморского флота, а Купреев — Северного