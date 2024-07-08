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Визит Моди в Россию посылает геополитический сигнал Западу, пишут СМИ - РИА Новости, 08.07.2024
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15:39 08.07.2024 (обновлено: 15:43 08.07.2024)
https://ria.ru/20240708/modi-1958258267.html
Визит Моди в Россию посылает геополитический сигнал Западу, пишут СМИ
Визит Моди в Россию посылает геополитический сигнал Западу, пишут СМИ - РИА Новости, 08.07.2024
Визит Моди в Россию посылает геополитический сигнал Западу, пишут СМИ
Визит премьера Индии Нарендры Моди в Россию посылает геополитический сигнал Западу, в то время как в Вашингтоне пройдет встреча лидеров стран НАТО, считает... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T15:39
2024-07-08T15:43
россия
индия
вашингтон (штат)
нарендра моди
джо байден
владимир путин
нато
g7
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НЬЮ-ДЕЛИ, 8 июл – РИА Новости. Визит премьера Индии Нарендры Моди в Россию посылает геополитический сигнал Западу, в то время как в Вашингтоне пройдет встреча лидеров стран НАТО, считает газета Hindu. "Визит Моди посылает геополитический сигнал, учитывая контраст с другим саммитом в Вашингтоне. Во вторник президент США Джо Байден встретит лидеров стран НАТО на 75-летнем юбилее трансатлантической группировки… это будет демонстрация силы, которая должна продемонстрировать "изоляцию" России. Моди попытался сбалансировать свое присутствие на саммите "Большой семерки" в Италии на прошлом месяце и на встрече с Зеленским (на полях G7 - ред.)", - заявило издание в своей редакционной статье. Газета отмечает, что посещение России стало первым двусторонним визитом во время третьего срока пребывания Моди в должности. Тем самым он нарушил традицию, согласно которой премьеры Индии совершают свои первые двусторонние визиты в соседние страны, что указывает на важность партнерства Нью-Дели и Москвы, подчеркивает издание. Премьер Индии Моди прилетел в понедельник в Россию, его самолет сел в московском аэропорту Внуково-2. Официальный визит премьера Индии Моди в Россию состоится 8-9 июля, это его первая поездка в РФ за пять лет. Переговоры президента РФ Владимира Путина и Моди пройдут в Москве, как уточнили в Кремле, главы государств обсудят перспективы дальнейшего развития "традиционно дружественных" российско-индийских отношений, а также актуальные вопросы международной и региональной повестки дня. В Кремле отметили, что повестка визита будет "богатая, если не сказать перегруженная". Переговоры состоятся в узком и расширенном составах. По словам пресс-секретаря главы РФ Дмитрия Пескова, в Кремле надеются, что главам государств удастся пообщаться и в неформальной обстановке.
https://ria.ru/20240708/kreml-1958191059.html
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индия
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россия, индия, вашингтон (штат), нарендра моди, джо байден, владимир путин, нато, g7, в мире
Россия, Индия, Вашингтон (штат), Нарендра Моди, Джо Байден, Владимир Путин, НАТО, G7, В мире
Визит Моди в Россию посылает геополитический сигнал Западу, пишут СМИ

Hindu: визит премьера Индии Моди в Россию посылает геополитический сигнал Западу

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПремьер-министр Индии Нарендра Моди и первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров на церемонии встречи в аэропорту Внуково-2 в Москве
Премьер-министр Индии Нарендра Моди и первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров на церемонии встречи в аэропорту Внуково-2 в Москве - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Премьер-министр Индии Нарендра Моди и первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров на церемонии встречи в аэропорту Внуково-2 в Москве
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НЬЮ-ДЕЛИ, 8 июл – РИА Новости. Визит премьера Индии Нарендры Моди в Россию посылает геополитический сигнал Западу, в то время как в Вашингтоне пройдет встреча лидеров стран НАТО, считает газета Hindu.
"Визит Моди посылает геополитический сигнал, учитывая контраст с другим саммитом в Вашингтоне. Во вторник президент США Джо Байден встретит лидеров стран НАТО на 75-летнем юбилее трансатлантической группировки… это будет демонстрация силы, которая должна продемонстрировать "изоляцию" России. Моди попытался сбалансировать свое присутствие на саммите "Большой семерки" в Италии на прошлом месяце и на встрече с Зеленским (на полях G7 - ред.)", - заявило издание в своей редакционной статье.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
Песков рассказал о деталях встречи Путина и Моди
Вчера, 12:15
Газета отмечает, что посещение России стало первым двусторонним визитом во время третьего срока пребывания Моди в должности. Тем самым он нарушил традицию, согласно которой премьеры Индии совершают свои первые двусторонние визиты в соседние страны, что указывает на важность партнерства Нью-Дели и Москвы, подчеркивает издание.
Премьер Индии Моди прилетел в понедельник в Россию, его самолет сел в московском аэропорту Внуково-2.
Официальный визит премьера Индии Моди в Россию состоится 8-9 июля, это его первая поездка в РФ за пять лет. Переговоры президента РФ Владимира Путина и Моди пройдут в Москве, как уточнили в Кремле, главы государств обсудят перспективы дальнейшего развития "традиционно дружественных" российско-индийских отношений, а также актуальные вопросы международной и региональной повестки дня. В Кремле отметили, что повестка визита будет "богатая, если не сказать перегруженная". Переговоры состоятся в узком и расширенном составах. По словам пресс-секретаря главы РФ Дмитрия Пескова, в Кремле надеются, что главам государств удастся пообщаться и в неформальной обстановке.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
"Победа Путина". В Россию впервые за пять лет летит давний партнер
Вчера, 00:00
 
РоссияИндияВашингтон (штат)Нарендра МодиДжо БайденВладимир ПутинНАТОG7В мире
 
 
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