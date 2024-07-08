https://ria.ru/20240708/modi-1958258267.html

Визит Моди в Россию посылает геополитический сигнал Западу, пишут СМИ

Визит Моди в Россию посылает геополитический сигнал Западу, пишут СМИ - РИА Новости, 08.07.2024

Визит Моди в Россию посылает геополитический сигнал Западу, пишут СМИ

Визит премьера Индии Нарендры Моди в Россию посылает геополитический сигнал Западу, в то время как в Вашингтоне пройдет встреча лидеров стран НАТО, считает... РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T15:39

2024-07-08T15:39

2024-07-08T15:43

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индия

вашингтон (штат)

нарендра моди

джо байден

владимир путин

нато

g7

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НЬЮ-ДЕЛИ, 8 июл – РИА Новости. Визит премьера Индии Нарендры Моди в Россию посылает геополитический сигнал Западу, в то время как в Вашингтоне пройдет встреча лидеров стран НАТО, считает газета Hindu. "Визит Моди посылает геополитический сигнал, учитывая контраст с другим саммитом в Вашингтоне. Во вторник президент США Джо Байден встретит лидеров стран НАТО на 75-летнем юбилее трансатлантической группировки… это будет демонстрация силы, которая должна продемонстрировать "изоляцию" России. Моди попытался сбалансировать свое присутствие на саммите "Большой семерки" в Италии на прошлом месяце и на встрече с Зеленским (на полях G7 - ред.)", - заявило издание в своей редакционной статье. Газета отмечает, что посещение России стало первым двусторонним визитом во время третьего срока пребывания Моди в должности. Тем самым он нарушил традицию, согласно которой премьеры Индии совершают свои первые двусторонние визиты в соседние страны, что указывает на важность партнерства Нью-Дели и Москвы, подчеркивает издание. Премьер Индии Моди прилетел в понедельник в Россию, его самолет сел в московском аэропорту Внуково-2. Официальный визит премьера Индии Моди в Россию состоится 8-9 июля, это его первая поездка в РФ за пять лет. Переговоры президента РФ Владимира Путина и Моди пройдут в Москве, как уточнили в Кремле, главы государств обсудят перспективы дальнейшего развития "традиционно дружественных" российско-индийских отношений, а также актуальные вопросы международной и региональной повестки дня. В Кремле отметили, что повестка визита будет "богатая, если не сказать перегруженная". Переговоры состоятся в узком и расширенном составах. По словам пресс-секретаря главы РФ Дмитрия Пескова, в Кремле надеются, что главам государств удастся пообщаться и в неформальной обстановке.

https://ria.ru/20240708/kreml-1958191059.html

https://ria.ru/20240708/putin-1957682405.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, индия, вашингтон (штат), нарендра моди, джо байден, владимир путин, нато, g7, в мире