Визит Моди в Россию посылает геополитический сигнал Западу, пишут СМИ
Hindu: визит премьера Индии Моди в Россию посылает геополитический сигнал Западу
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПремьер-министр Индии Нарендра Моди и первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров на церемонии встречи в аэропорту Внуково-2 в Москве
Премьер-министр Индии Нарендра Моди и первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров на церемонии встречи в аэропорту Внуково-2 в Москве
НЬЮ-ДЕЛИ, 8 июл – РИА Новости. Визит премьера Индии Нарендры Моди в Россию посылает геополитический сигнал Западу, в то время как в Вашингтоне пройдет встреча лидеров стран НАТО, считает газета Hindu.
"Визит Моди посылает геополитический сигнал, учитывая контраст с другим саммитом в Вашингтоне. Во вторник президент США Джо Байден встретит лидеров стран НАТО на 75-летнем юбилее трансатлантической группировки… это будет демонстрация силы, которая должна продемонстрировать "изоляцию" России. Моди попытался сбалансировать свое присутствие на саммите "Большой семерки" в Италии на прошлом месяце и на встрече с Зеленским (на полях G7 - ред.)", - заявило издание в своей редакционной статье.
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Газета отмечает, что посещение России стало первым двусторонним визитом во время третьего срока пребывания Моди в должности. Тем самым он нарушил традицию, согласно которой премьеры Индии совершают свои первые двусторонние визиты в соседние страны, что указывает на важность партнерства Нью-Дели и Москвы, подчеркивает издание.
Премьер Индии Моди прилетел в понедельник в Россию, его самолет сел в московском аэропорту Внуково-2.
Официальный визит премьера Индии Моди в Россию состоится 8-9 июля, это его первая поездка в РФ за пять лет. Переговоры президента РФ Владимира Путина и Моди пройдут в Москве, как уточнили в Кремле, главы государств обсудят перспективы дальнейшего развития "традиционно дружественных" российско-индийских отношений, а также актуальные вопросы международной и региональной повестки дня. В Кремле отметили, что повестка визита будет "богатая, если не сказать перегруженная". Переговоры состоятся в узком и расширенном составах. По словам пресс-секретаря главы РФ Дмитрия Пескова, в Кремле надеются, что главам государств удастся пообщаться и в неформальной обстановке.