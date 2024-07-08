https://ria.ru/20240708/mo-1958227719.html

Группировка "Восток" нанесла поражение ВСУ у Водяного и Пречистовки в ДНР

Группировка "Восток" нанесла поражение ВСУ у Водяного и Пречистовки в ДНР - РИА Новости, 08.07.2024

Группировка "Восток" нанесла поражение ВСУ у Водяного и Пречистовки в ДНР

Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 140 солдат в зоне группировки ВС РФ "Восток", сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T14:16

2024-07-08T14:16

2024-07-08T14:20

специальная военная операция на украине

в мире

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

киев

россия

великобритания

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/14/1954251523_0:179:3007:1870_1920x0_80_0_0_47f7fe480d7b1c6e2d75f8f49658f456.jpg

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 140 солдат в зоне группировки ВС РФ "Восток", сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике 72 механизированной, 58 мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Водяное и Пречистовка донецкой Народной Республики. Кроме того, отражена атака штурмовых групп 123 бригады территориальной обороны. ВСУ потеряли за сутки до 140 военнослужащих, боевую бронированную машину, восемь автомобилей, 155 мм гаубицу FН-70 производства Великобритании и 152 мм орудие Д-20. Также уничтожена станция радиоэлектронной борьбы ВСУ", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240708/minoborony-1958228150.html

донецкая народная республика

киев

россия

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, киев, россия, великобритания