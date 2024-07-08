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Группировка "Восток" нанесла поражение ВСУ у Водяного и Пречистовки в ДНР - РИА Новости, 08.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:16 08.07.2024 (обновлено: 14:20 08.07.2024)
https://ria.ru/20240708/mo-1958227719.html
Группировка "Восток" нанесла поражение ВСУ у Водяного и Пречистовки в ДНР
Группировка "Восток" нанесла поражение ВСУ у Водяного и Пречистовки в ДНР - РИА Новости, 08.07.2024
Группировка "Восток" нанесла поражение ВСУ у Водяного и Пречистовки в ДНР
Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 140 солдат в зоне группировки ВС РФ "Восток", сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T14:16
2024-07-08T14:20
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 140 солдат в зоне группировки ВС РФ "Восток", сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике 72 механизированной, 58 мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Водяное и Пречистовка донецкой Народной Республики. Кроме того, отражена атака штурмовых групп 123 бригады территориальной обороны. ВСУ потеряли за сутки до 140 военнослужащих, боевую бронированную машину, восемь автомобилей, 155 мм гаубицу FН-70 производства Великобритании и 152 мм орудие Д-20. Также уничтожена станция радиоэлектронной борьбы ВСУ", - говорится в сообщении.
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в мире, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, киев, россия, великобритания
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Киев, Россия, Великобритания
Группировка "Восток" нанесла поражение ВСУ у Водяного и Пречистовки в ДНР

МО: "Восток" уничтожил до 140 солдат ВСУ, гаубицу, орудие и станцию РЭБ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ ведет огонь из пулемета по воздушной цели в зоне проведения СВО
Военнослужащий ВС РФ ведет огонь из пулемета по воздушной цели в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащий ВС РФ ведет огонь из пулемета по воздушной цели в зоне проведения СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 140 солдат в зоне группировки ВС РФ "Восток", сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике 72 механизированной, 58 мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Водяное и Пречистовка донецкой Народной Республики. Кроме того, отражена атака штурмовых групп 123 бригады территориальной обороны. ВСУ потеряли за сутки до 140 военнослужащих, боевую бронированную машину, восемь автомобилей, 155 мм гаубицу FН-70 производства Великобритании и 152 мм орудие Д-20. Также уничтожена станция радиоэлектронной борьбы ВСУ", - говорится в сообщении.
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