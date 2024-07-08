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Группировка "Восток" нанесла поражение ВСУ у Водяного и Пречистовки в ДНР
Группировка "Восток" нанесла поражение ВСУ у Водяного и Пречистовки в ДНР - РИА Новости, 08.07.2024
Группировка "Восток" нанесла поражение ВСУ у Водяного и Пречистовки в ДНР
Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 140 солдат в зоне группировки ВС РФ "Восток", сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T14:16
2024-07-08T14:16
2024-07-08T14:20
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 140 солдат в зоне группировки ВС РФ "Восток", сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике 72 механизированной, 58 мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Водяное и Пречистовка донецкой Народной Республики. Кроме того, отражена атака штурмовых групп 123 бригады территориальной обороны. ВСУ потеряли за сутки до 140 военнослужащих, боевую бронированную машину, восемь автомобилей, 155 мм гаубицу FН-70 производства Великобритании и 152 мм орудие Д-20. Также уничтожена станция радиоэлектронной борьбы ВСУ", - говорится в сообщении.
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Группировка "Восток" нанесла поражение ВСУ у Водяного и Пречистовки в ДНР
МО: "Восток" уничтожил до 140 солдат ВСУ, гаубицу, орудие и станцию РЭБ