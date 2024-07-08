https://ria.ru/20240708/mo-1958227396.html
Группировка "Юг" уничтожила до 570 солдат ВСУ
Группировка "Юг" уничтожила до 570 солдат ВСУ - РИА Новости, 08.07.2024
Группировка "Юг" уничтожила до 570 солдат ВСУ
Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли более 570 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T14:15
2024-07-08T14:15
2024-07-08T14:18
специальная военная операция на украине
в мире
константиновка
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
россия
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1e/1956488056_0:0:3100:1745_1920x0_80_0_0_5d208e84f5ffe8d63910521c3010af29.jpg
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли более 570 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 80-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Константиновка и Белогоровка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, ВСУ потеряли более 570 военнослужащих и девять автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены три 155-мм гаубицы М198 производства США, три 152-мм орудия Д-20, 122-мм самоходная артиллерийская установка 2С1 "Гвоздика", 122-мм гаубица Д-30, 105-мм гаубица М119 производства США и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50, сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20240708/mo-1958227719.html
константиновка
донецкая народная республика
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1e/1956488056_371:0:3100:2047_1920x0_80_0_0_e629dde44582c50d6a4e749b4815387a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, константиновка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Константиновка, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Россия, США
Группировка "Юг" уничтожила до 570 солдат ВСУ
МО: бойцы "Юга" нанесли поражение двум бригадам ВСУ и уничтожили до 570 солдат