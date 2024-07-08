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Группировка "Юг" уничтожила до 570 солдат ВСУ - РИА Новости, 08.07.2024
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14:15 08.07.2024 (обновлено: 14:18 08.07.2024)
https://ria.ru/20240708/mo-1958227396.html
Группировка "Юг" уничтожила до 570 солдат ВСУ
Группировка "Юг" уничтожила до 570 солдат ВСУ - РИА Новости, 08.07.2024
Группировка "Юг" уничтожила до 570 солдат ВСУ
Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли более 570 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T14:15
2024-07-08T14:18
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли более 570 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 80-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Константиновка и Белогоровка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, ВСУ потеряли более 570 военнослужащих и девять автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены три 155-мм гаубицы М198 производства США, три 152-мм орудия Д-20, 122-мм самоходная артиллерийская установка 2С1 "Гвоздика", 122-мм гаубица Д-30, 105-мм гаубица М119 производства США и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50, сообщили в Минобороны.
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в мире, константиновка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия, сша
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Группировка "Юг" уничтожила до 570 солдат ВСУ

МО: бойцы "Юга" нанесли поражение двум бригадам ВСУ и уничтожили до 570 солдат

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие в зоне проведения СВО
Военнослужащие в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие в зоне проведения СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли более 570 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 80-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Константиновка и Белогоровка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.
По данным ведомства, ВСУ потеряли более 570 военнослужащих и девять автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены три 155-мм гаубицы М198 производства США, три 152-мм орудия Д-20, 122-мм самоходная артиллерийская установка 2С1 "Гвоздика", 122-мм гаубица Д-30, 105-мм гаубица М119 производства США и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50, сообщили в Минобороны.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКонстантиновкаДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФРоссияСША
 
 
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