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Группировка "Юг" уничтожила до 570 солдат ВСУ

Группировка "Юг" уничтожила до 570 солдат ВСУ - РИА Новости, 08.07.2024

Группировка "Юг" уничтожила до 570 солдат ВСУ

Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли более 570 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T14:15

2024-07-08T14:15

2024-07-08T14:18

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли более 570 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 80-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Константиновка и Белогоровка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, ВСУ потеряли более 570 военнослужащих и девять автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены три 155-мм гаубицы М198 производства США, три 152-мм орудия Д-20, 122-мм самоходная артиллерийская установка 2С1 "Гвоздика", 122-мм гаубица Д-30, 105-мм гаубица М119 производства США и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50, сообщили в Минобороны.

https://ria.ru/20240708/mo-1958227719.html

константиновка

донецкая народная республика

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в мире, константиновка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия, сша