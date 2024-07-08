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Войска "Днепра" нанесли поражение ВСУ у Нестерянки в Запорожской области - РИА Новости, 08.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:19 08.07.2024 (обновлено: 14:21 08.07.2024)
https://ria.ru/20240708/minoborony-1958228540.html
Войска "Днепра" нанесли поражение ВСУ у Нестерянки в Запорожской области
Войска "Днепра" нанесли поражение ВСУ у Нестерянки в Запорожской области - РИА Новости, 08.07.2024
Войска "Днепра" нанесли поражение ВСУ у Нестерянки в Запорожской области
Российские подразделения группировки "Днепр" наносили огневое поражение формированиям ВСУ, при этом уничтожены до 90 украинских военнослужащих, 155 мм гаубица... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T14:19
2024-07-08T14:21
запорожская область
россия
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" наносили огневое поражение формированиям ВСУ, при этом уничтожены до 90 украинских военнослужащих, 155 мм гаубица FН-70 производства Великобритании и два 152 мм орудия Д-20, сообщило в понедельник Минобороны РФ."Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение живой силе и технике 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Нестерянка Запорожской области. Потери ВСУ составили до 90 военнослужащих, пять автомобилей, 155 мм гаубица FН-70 производства Великобритании и два 152 мм орудия Д-20", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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запорожская область, россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Запорожская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Войска "Днепра" нанесли поражение ВСУ у Нестерянки в Запорожской области

Минобороны: ВСУ потеряли до 90 боевиков в зоне ответственности "Днепра"

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРабота артиллерии ВС РФ в зоне СВО
Работа артиллерии ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Работа артиллерии ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" наносили огневое поражение формированиям ВСУ, при этом уничтожены до 90 украинских военнослужащих, 155 мм гаубица FН-70 производства Великобритании и два 152 мм орудия Д-20, сообщило в понедельник Минобороны РФ.
"Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение живой силе и технике 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Нестерянка Запорожской области. Потери ВСУ составили до 90 военнослужащих, пять автомобилей, 155 мм гаубица FН-70 производства Великобритании и два 152 мм орудия Д-20", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьРоссияВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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