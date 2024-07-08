https://ria.ru/20240708/minoborony-1958228540.html

Войска "Днепра" нанесли поражение ВСУ у Нестерянки в Запорожской области

Войска "Днепра" нанесли поражение ВСУ у Нестерянки в Запорожской области - РИА Новости, 08.07.2024

Войска "Днепра" нанесли поражение ВСУ у Нестерянки в Запорожской области

Российские подразделения группировки "Днепр" наносили огневое поражение формированиям ВСУ, при этом уничтожены до 90 украинских военнослужащих, 155 мм гаубица... РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T14:19

2024-07-08T14:19

2024-07-08T14:21

запорожская область

россия

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" наносили огневое поражение формированиям ВСУ, при этом уничтожены до 90 украинских военнослужащих, 155 мм гаубица FН-70 производства Великобритании и два 152 мм орудия Д-20, сообщило в понедельник Минобороны РФ."Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение живой силе и технике 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Нестерянка Запорожской области. Потери ВСУ составили до 90 военнослужащих, пять автомобилей, 155 мм гаубица FН-70 производства Великобритании и два 152 мм орудия Д-20", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

https://ria.ru/20240708/mo-1958227719.html

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запорожская область, россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)