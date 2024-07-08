https://ria.ru/20240708/minoborony-1958228150.html

Группировка "Центр" улучшила тактическое положение

Группировка "Центр" улучшила тактическое положение - РИА Новости, 08.07.2024

Группировка "Центр" улучшила тактическое положение

Российские военнослужащие группировки войск "Центр" нанесли поражение трём украинским бригадам у Розовки, Новгородского и Новоселовки Первой в ДНР, потери... РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T14:16

2024-07-08T14:16

2024-07-08T14:26

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

донецкая народная республика

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск "Центр" нанесли поражение трём украинским бригадам у Розовки, Новгородского и Новоселовки Первой в ДНР, потери противника составили более 385 солдат, сообщило в понедельник Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение, а также нанесли поражение формированиям 47-й и 110-й механизированных бригад ВСУ, 109-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Розовка, Новгородское и Новоселовка Первая Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.Кроме того, они отразили пять контратак штурмовых групп 31-й механизированной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ."Потери противника составили более 385 военнослужащих, танк М1А1 "Abrams" производства США, три автомобиля, 122 мм гаубица Д-30, 105 мм гаубица М119 производства США", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20240708/himars-1958228731.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)