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Группировка "Центр" улучшила тактическое положение
Группировка "Центр" улучшила тактическое положение - РИА Новости, 08.07.2024
Группировка "Центр" улучшила тактическое положение
Российские военнослужащие группировки войск "Центр" нанесли поражение трём украинским бригадам у Розовки, Новгородского и Новоселовки Первой в ДНР, потери... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T14:16
2024-07-08T14:16
2024-07-08T14:26
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вооруженные силы украины
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск "Центр" нанесли поражение трём украинским бригадам у Розовки, Новгородского и Новоселовки Первой в ДНР, потери противника составили более 385 солдат, сообщило в понедельник Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение, а также нанесли поражение формированиям 47-й и 110-й механизированных бригад ВСУ, 109-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Розовка, Новгородское и Новоселовка Первая Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.Кроме того, они отразили пять контратак штурмовых групп 31-й механизированной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ."Потери противника составили более 385 военнослужащих, танк М1А1 "Abrams" производства США, три автомобиля, 122 мм гаубица Д-30, 105 мм гаубица М119 производства США", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20240708/himars-1958228731.html
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россия, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Центр" улучшила тактическое положение
Минобороны: группировка "Центр" отразила пять контратак ВСУ