https://ria.ru/20240708/makron-1958239039.html

Макрона призвали уважать волю избирателей

Макрона призвали уважать волю избирателей - РИА Новости, 08.07.2024

Макрона призвали уважать волю избирателей

Крупнейший профсоюз Франции призвал президента страны Эммануэля Макрона проявить уважение к воле избирателей, поддержавших на выборах в парламент коалицию левых РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T14:52

2024-07-08T14:52

2024-07-08T14:53

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франция

эммануэль макрон

габриэль атталь

парламентские выборы во франции — 2024

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Крупнейший профсоюз Франции призвал президента страны Эммануэля Макрона проявить уважение к воле избирателей, поддержавших на выборах в парламент коалицию левых сил. "Демократия и Республика победили ультраправых! Мы торжественно призываем Эммануэля Макрона уважать выбор, сделанный на избирательных участках, и объявить о формировании правительства на основе программы занявшего первое место "Нового народного фронта" (ННФ)", - говорится в коммюнике Всеобщей конфедерации труда, старейшего и наиболее крупного профсоюзного объединения Франции. Ранее лидеры партий, входящих в ННФ, заявили, что намерены в течение недели представить кандидата на пост главы правительства. Пока обязанности премьер-министра продолжает выполнять Габриэль Атталь, отставку которого в понедельник отказался принять Макрон. Во Франции в воскресенье состоялось голосование во втором туре внеочередных выборов в Национальное собрание (нижнюю палату французского парламента). По предварительным данным, коалиция левых партий "Новый народный фронт" одержала победу на парламентских выборах во Франции, получив 181 места из 577 в Национальном собрании страны. Второе место заняла коалиция "Вместе" Эммануэля Макрона, получив 168 мест в Нацсобрании. "Национальное объединение" Марин Ле Пен заняло третье место на парламентских выборах, получив 143 мест в нижней палате парламента страны.

https://ria.ru/20240708/frantsiya-1958205811.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, франция, эммануэль макрон, габриэль атталь, парламентские выборы во франции — 2024