Рейтинг@Mail.ru
Макрона призвали уважать волю избирателей - РИА Новости, 08.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:52 08.07.2024 (обновлено: 14:53 08.07.2024)
https://ria.ru/20240708/makron-1958239039.html
Макрона призвали уважать волю избирателей
Макрона призвали уважать волю избирателей - РИА Новости, 08.07.2024
Макрона призвали уважать волю избирателей
Крупнейший профсоюз Франции призвал президента страны Эммануэля Макрона проявить уважение к воле избирателей, поддержавших на выборах в парламент коалицию левых РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T14:52
2024-07-08T14:53
в мире
франция
эммануэль макрон
габриэль атталь
парламентские выборы во франции — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1e/1956448091_0:63:3070:1790_1920x0_80_0_0_aabe8d2071564414d1dbc4522932d839.jpg
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Крупнейший профсоюз Франции призвал президента страны Эммануэля Макрона проявить уважение к воле избирателей, поддержавших на выборах в парламент коалицию левых сил. "Демократия и Республика победили ультраправых! Мы торжественно призываем Эммануэля Макрона уважать выбор, сделанный на избирательных участках, и объявить о формировании правительства на основе программы занявшего первое место "Нового народного фронта" (ННФ)", - говорится в коммюнике Всеобщей конфедерации труда, старейшего и наиболее крупного профсоюзного объединения Франции. Ранее лидеры партий, входящих в ННФ, заявили, что намерены в течение недели представить кандидата на пост главы правительства. Пока обязанности премьер-министра продолжает выполнять Габриэль Атталь, отставку которого в понедельник отказался принять Макрон. Во Франции в воскресенье состоялось голосование во втором туре внеочередных выборов в Национальное собрание (нижнюю палату французского парламента). По предварительным данным, коалиция левых партий "Новый народный фронт" одержала победу на парламентских выборах во Франции, получив 181 места из 577 в Национальном собрании страны. Второе место заняла коалиция "Вместе" Эммануэля Макрона, получив 168 мест в Нацсобрании. "Национальное объединение" Марин Ле Пен заняло третье место на парламентских выборах, получив 143 мест в нижней палате парламента страны.
https://ria.ru/20240708/frantsiya-1958205811.html
https://ria.ru/20240707/melanshon-1958096903.html
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1e/1956448091_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e038bdcb51636fa90fde82917138a80d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, франция, эммануэль макрон, габриэль атталь, парламентские выборы во франции — 2024
В мире, Франция, Эммануэль Макрон, Габриэль Атталь, Парламентские выборы во Франции — 2024
Макрона призвали уважать волю избирателей

Профсоюз Франции призвал Макрона проявить уважение к воле избирателей

© AP Photo / Jeremias GonzalezИзбиратель голосует во время выборов в Национальное собрание
Избиратель голосует во время выборов в Национальное собрание - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© AP Photo / Jeremias Gonzalez
Избиратель голосует во время выборов в Национальное собрание. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Крупнейший профсоюз Франции призвал президента страны Эммануэля Макрона проявить уважение к воле избирателей, поддержавших на выборах в парламент коалицию левых сил.
"Демократия и Республика победили ультраправых! Мы торжественно призываем Эммануэля Макрона уважать выбор, сделанный на избирательных участках, и объявить о формировании правительства на основе программы занявшего первое место "Нового народного фронта" (ННФ)", - говорится в коммюнике Всеобщей конфедерации труда, старейшего и наиболее крупного профсоюзного объединения Франции.
Президент Франции Эммануэль Макрон во время голосования на выборах в Национальное собрание Франции на избирательном участке в Ле-Туке - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
Столкнулись с невиданным. Макрон поставил Францию перед эпохальным выбором
Вчера, 13:33
Ранее лидеры партий, входящих в ННФ, заявили, что намерены в течение недели представить кандидата на пост главы правительства. Пока обязанности премьер-министра продолжает выполнять Габриэль Атталь, отставку которого в понедельник отказался принять Макрон.
Во Франции в воскресенье состоялось голосование во втором туре внеочередных выборов в Национальное собрание (нижнюю палату французского парламента). По предварительным данным, коалиция левых партий "Новый народный фронт" одержала победу на парламентских выборах во Франции, получив 181 места из 577 в Национальном собрании страны. Второе место заняла коалиция "Вместе" Эммануэля Макрона, получив 168 мест в Нацсобрании. "Национальное объединение" Марин Ле Пен заняло третье место на парламентских выборах, получив 143 мест в нижней палате парламента страны.
Лидер коалиции левых партий Новый народный фронт Жан-Люк Меланшон выступает с речью в штаб-квартире партии после второго тура выборов в Национальное собрание Франции. 7 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
Меланшон не хочет коалиции с партией Макрона
7 июля, 22:22
 
В миреФранцияЭммануэль МакронГабриэль АттальПарламентские выборы во Франции — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала