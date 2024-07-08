https://ria.ru/20240708/makron-1958239039.html
Макрона призвали уважать волю избирателей
Макрона призвали уважать волю избирателей - РИА Новости, 08.07.2024
Макрона призвали уважать волю избирателей
Крупнейший профсоюз Франции призвал президента страны Эммануэля Макрона проявить уважение к воле избирателей, поддержавших на выборах в парламент коалицию левых РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T14:52
2024-07-08T14:52
2024-07-08T14:53
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Крупнейший профсоюз Франции призвал президента страны Эммануэля Макрона проявить уважение к воле избирателей, поддержавших на выборах в парламент коалицию левых сил. "Демократия и Республика победили ультраправых! Мы торжественно призываем Эммануэля Макрона уважать выбор, сделанный на избирательных участках, и объявить о формировании правительства на основе программы занявшего первое место "Нового народного фронта" (ННФ)", - говорится в коммюнике Всеобщей конфедерации труда, старейшего и наиболее крупного профсоюзного объединения Франции. Ранее лидеры партий, входящих в ННФ, заявили, что намерены в течение недели представить кандидата на пост главы правительства. Пока обязанности премьер-министра продолжает выполнять Габриэль Атталь, отставку которого в понедельник отказался принять Макрон. Во Франции в воскресенье состоялось голосование во втором туре внеочередных выборов в Национальное собрание (нижнюю палату французского парламента). По предварительным данным, коалиция левых партий "Новый народный фронт" одержала победу на парламентских выборах во Франции, получив 181 места из 577 в Национальном собрании страны. Второе место заняла коалиция "Вместе" Эммануэля Макрона, получив 168 мест в Нацсобрании. "Национальное объединение" Марин Ле Пен заняло третье место на парламентских выборах, получив 143 мест в нижней палате парламента страны.
https://ria.ru/20240708/frantsiya-1958205811.html
https://ria.ru/20240707/melanshon-1958096903.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция, эммануэль макрон, габриэль атталь, парламентские выборы во франции — 2024
В мире, Франция, Эммануэль Макрон, Габриэль Атталь, Парламентские выборы во Франции — 2024
Макрона призвали уважать волю избирателей
Профсоюз Франции призвал Макрона проявить уважение к воле избирателей
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Крупнейший профсоюз Франции призвал президента страны Эммануэля Макрона проявить уважение к воле избирателей, поддержавших на выборах в парламент коалицию левых сил.
"Демократия и Республика победили ультраправых! Мы торжественно призываем Эммануэля Макрона уважать выбор, сделанный на избирательных участках, и объявить о формировании правительства на основе программы занявшего первое место "Нового народного фронта" (ННФ)", - говорится в коммюнике Всеобщей конфедерации труда, старейшего и наиболее крупного профсоюзного объединения Франции.
Ранее лидеры партий, входящих в ННФ, заявили, что намерены в течение недели представить кандидата на пост главы правительства. Пока обязанности премьер-министра продолжает выполнять Габриэль Атталь
, отставку которого в понедельник отказался принять Макрон.
Во Франции в воскресенье состоялось голосование во втором туре внеочередных выборов в Национальное собрание (нижнюю палату французского парламента). По предварительным данным, коалиция левых партий "Новый народный фронт" одержала победу на парламентских выборах во Франции, получив 181 места из 577 в Национальном собрании страны. Второе место заняла коалиция "Вместе" Эммануэля Макрона, получив 168 мест в Нацсобрании. "Национальное объединение" Марин Ле Пен заняло третье место на парламентских выборах, получив 143 мест в нижней палате парламента страны.