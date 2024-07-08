https://ria.ru/20240708/lipetsk-1958313807.html

Дороги начали ремонтировать в жилых районах Липецка

Дороги начали ремонтировать в жилых районах Липецка - РИА Новости, 08.07.2024

Дороги начали ремонтировать в жилых районах Липецка

В жилых микрорайонах Липецка приступили к комплексному ремонту дорог, спланированному на основе жалоб граждан, сообщил глава региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T17:47

2024-07-08T17:47

2024-07-08T17:47

липецкая область

жкх

липецк

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 8 июл — РИА Новости. В жилых микрорайонах Липецка приступили к комплексному ремонту дорог, спланированному на основе жалоб граждан, сообщил глава региона Игорь Артамонов. В первую очередь будет отремонтирован исторический центр Липецка, а также еще два городских микрорайона, затем остальные районы областного центра, уточнил губернатор. По словам Артамонова, он поручил городским властям активнее взаимодействовать в процессе ремонта с управляющими компаниями. В частности, в рамках программы "Ремонт двора" УК могут возместить 90% затрат. Кроме этого, глава региона распорядился строже спрашивать с недобросовестных подрядчиков, которые должны выполнить ремонт дорог в Липецке по гарантии. "Не по всем магистралям вижу исполнение обязательств и не по всем есть обращения в суд. Спускать на тормозах нельзя. Иск в суд – доклад, отремонтировали по гарантии – доклад. И так, пока со всеми плохими дорогами и недобросовестными подрядчиками не разберемся", – подчеркнул Артамонов.

https://ria.ru/20231211/remont_mosta-1915128579.html

липецк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

жкх, липецк, игорь артамонов