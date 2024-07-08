Рейтинг@Mail.ru
Дороги начали ремонтировать в жилых районах Липецка - РИА Новости, 08.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Липецкая область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Липецкая область
 
17:47 08.07.2024
https://ria.ru/20240708/lipetsk-1958313807.html
Дороги начали ремонтировать в жилых районах Липецка
Дороги начали ремонтировать в жилых районах Липецка - РИА Новости, 08.07.2024
Дороги начали ремонтировать в жилых районах Липецка
В жилых микрорайонах Липецка приступили к комплексному ремонту дорог, спланированному на основе жалоб граждан, сообщил глава региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T17:47
2024-07-08T17:47
липецкая область
жкх
липецк
игорь артамонов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155194/82/1551948254_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_80f9657a7880452de89932d0d0406e51.jpg
ЛИПЕЦК, 8 июл — РИА Новости. В жилых микрорайонах Липецка приступили к комплексному ремонту дорог, спланированному на основе жалоб граждан, сообщил глава региона Игорь Артамонов. В первую очередь будет отремонтирован исторический центр Липецка, а также еще два городских микрорайона, затем остальные районы областного центра, уточнил губернатор. По словам Артамонова, он поручил городским властям активнее взаимодействовать в процессе ремонта с управляющими компаниями. В частности, в рамках программы "Ремонт двора" УК могут возместить 90% затрат. Кроме этого, глава региона распорядился строже спрашивать с недобросовестных подрядчиков, которые должны выполнить ремонт дорог в Липецке по гарантии. "Не по всем магистралям вижу исполнение обязательств и не по всем есть обращения в суд. Спускать на тормозах нельзя. Иск в суд – доклад, отремонтировали по гарантии – доклад. И так, пока со всеми плохими дорогами и недобросовестными подрядчиками не разберемся", – подчеркнул Артамонов.
https://ria.ru/20231211/remont_mosta-1915128579.html
липецк
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155194/82/1551948254_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_91102094e86f8b89efce62e840fcea36.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
жкх, липецк, игорь артамонов
Липецкая область, ЖКХ, Липецк, Игорь Артамонов

Дороги начали ремонтировать в жилых районах Липецка

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкРемонт дороги
Ремонт дороги - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Ремонт дороги
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 8 июл — РИА Новости. В жилых микрорайонах Липецка приступили к комплексному ремонту дорог, спланированному на основе жалоб граждан, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
В первую очередь будет отремонтирован исторический центр Липецка, а также еще два городских микрорайона, затем остальные районы областного центра, уточнил губернатор.
По словам Артамонова, он поручил городским властям активнее взаимодействовать в процессе ремонта с управляющими компаниями. В частности, в рамках программы "Ремонт двора" УК могут возместить 90% затрат.
Кроме этого, глава региона распорядился строже спрашивать с недобросовестных подрядчиков, которые должны выполнить ремонт дорог в Липецке по гарантии.
«
"Не по всем магистралям вижу исполнение обязательств и не по всем есть обращения в суд. Спускать на тормозах нельзя. Иск в суд – доклад, отремонтировали по гарантии – доклад. И так, пока со всеми плохими дорогами и недобросовестными подрядчиками не разберемся", – подчеркнул Артамонов.
Мост через ручей Семеновский отремонтировали в Липецкой области - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
Мост через ручей Семеновский отремонтировали в Липецкой области
11 декабря 2023, 16:57
 
Липецкая областьЖКХЛипецкИгорь Артамонов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала