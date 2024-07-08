https://ria.ru/20240708/lipetsk-1958313807.html
Дороги начали ремонтировать в жилых районах Липецка
Дороги начали ремонтировать в жилых районах Липецка - РИА Новости, 08.07.2024
Дороги начали ремонтировать в жилых районах Липецка
В жилых микрорайонах Липецка приступили к комплексному ремонту дорог, спланированному на основе жалоб граждан, сообщил глава региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T17:47
2024-07-08T17:47
2024-07-08T17:47
липецкая область
жкх
липецк
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 8 июл — РИА Новости. В жилых микрорайонах Липецка приступили к комплексному ремонту дорог, спланированному на основе жалоб граждан, сообщил глава региона Игорь Артамонов. В первую очередь будет отремонтирован исторический центр Липецка, а также еще два городских микрорайона, затем остальные районы областного центра, уточнил губернатор. По словам Артамонова, он поручил городским властям активнее взаимодействовать в процессе ремонта с управляющими компаниями. В частности, в рамках программы "Ремонт двора" УК могут возместить 90% затрат. Кроме этого, глава региона распорядился строже спрашивать с недобросовестных подрядчиков, которые должны выполнить ремонт дорог в Липецке по гарантии. "Не по всем магистралям вижу исполнение обязательств и не по всем есть обращения в суд. Спускать на тормозах нельзя. Иск в суд – доклад, отремонтировали по гарантии – доклад. И так, пока со всеми плохими дорогами и недобросовестными подрядчиками не разберемся", – подчеркнул Артамонов.
https://ria.ru/20231211/remont_mosta-1915128579.html
липецк
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
жкх, липецк, игорь артамонов
Липецкая область, ЖКХ, Липецк, Игорь Артамонов
ЛИПЕЦК, 8 июл — РИА Новости. В жилых микрорайонах Липецка приступили к комплексному ремонту дорог, спланированному на основе жалоб граждан, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
В первую очередь будет отремонтирован исторический центр Липецка, а также еще два городских микрорайона, затем остальные районы областного центра, уточнил губернатор.
По словам Артамонова
, он поручил городским властям активнее взаимодействовать в процессе ремонта с управляющими компаниями. В частности, в рамках программы "Ремонт двора" УК могут возместить 90% затрат.
Кроме этого, глава региона распорядился строже спрашивать с недобросовестных подрядчиков, которые должны выполнить ремонт дорог в Липецке по гарантии.
«
"Не по всем магистралям вижу исполнение обязательств и не по всем есть обращения в суд. Спускать на тормозах нельзя. Иск в суд – доклад, отремонтировали по гарантии – доклад. И так, пока со всеми плохими дорогами и недобросовестными подрядчиками не разберемся", – подчеркнул Артамонов.