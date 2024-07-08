https://ria.ru/20240708/kolodets-1958348702.html

Пострадавший в колодце под Саратовом находится в тяжелом состоянии

Пострадавший в колодце под Саратовом находится в тяжелом состоянии - РИА Новости, 08.07.2024

Пострадавший в колодце под Саратовом находится в тяжелом состоянии

Сотрудник коммунальной организации, госпитализированный из колодца очистных сооружений в городе Балаково Саратовской области, находится в тяжёлом состоянии,... РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T19:48

2024-07-08T19:48

2024-07-08T19:48

происшествия

балаково

саратовская область

россия

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

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САРАТОВ, 8 июл - РИА Новости. Сотрудник коммунальной организации, госпитализированный из колодца очистных сооружений в городе Балаково Саратовской области, находится в тяжёлом состоянии, сообщил минздрав региона в Telegram-канале. "Один рабочий в тяжелом состоянии был доставлен в больницу. Вся необходимая медицинская помощь оказывается в полном объеме", - цитирует ведомство слова главного врача Балаковской городской клинической больницы Евгения Коробкова. Уточняется, что во время работ на городских очистных сооружениях в колодце пострадали пятеро рабочих, из них трое мужчин и одна женщина скончались до приезда скорой помощи. Ранее в правительстве области сообщили, что днём в понедельник четыре человека погибли, один пострадал в колодце очистных сооружений в Балаково. По данным областной прокуратуры, рабочие жилищно-коммунального комплекса погибли при производстве работ коммунальной сети возле дома 1А по улице Саратовское шоссе. Следователи возбудили уголовное дело о халатности, повлекшее по неосторожности смерть четырех человек.

https://ria.ru/20240705/otravlenie-1957575207.html

балаково

саратовская область

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происшествия, балаково, саратовская область, россия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)