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Пострадавший в колодце под Саратовом находится в тяжелом состоянии - РИА Новости, 08.07.2024
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19:48 08.07.2024
https://ria.ru/20240708/kolodets-1958348702.html
Пострадавший в колодце под Саратовом находится в тяжелом состоянии
Пострадавший в колодце под Саратовом находится в тяжелом состоянии - РИА Новости, 08.07.2024
Пострадавший в колодце под Саратовом находится в тяжелом состоянии
Сотрудник коммунальной организации, госпитализированный из колодца очистных сооружений в городе Балаково Саратовской области, находится в тяжёлом состоянии,... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T19:48
2024-07-08T19:48
происшествия
балаково
саратовская область
россия
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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САРАТОВ, 8 июл - РИА Новости. Сотрудник коммунальной организации, госпитализированный из колодца очистных сооружений в городе Балаково Саратовской области, находится в тяжёлом состоянии, сообщил минздрав региона в Telegram-канале. "Один рабочий в тяжелом состоянии был доставлен в больницу. Вся необходимая медицинская помощь оказывается в полном объеме", - цитирует ведомство слова главного врача Балаковской городской клинической больницы Евгения Коробкова. Уточняется, что во время работ на городских очистных сооружениях в колодце пострадали пятеро рабочих, из них трое мужчин и одна женщина скончались до приезда скорой помощи. Ранее в правительстве области сообщили, что днём в понедельник четыре человека погибли, один пострадал в колодце очистных сооружений в Балаково. По данным областной прокуратуры, рабочие жилищно-коммунального комплекса погибли при производстве работ коммунальной сети возле дома 1А по улице Саратовское шоссе. Следователи возбудили уголовное дело о халатности, повлекшее по неосторожности смерть четырех человек.
https://ria.ru/20240705/otravlenie-1957575207.html
балаково
саратовская область
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происшествия, балаково, саратовская область, россия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
Происшествия, Балаково, Саратовская область, Россия, Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
Пострадавший в колодце под Саратовом находится в тяжелом состоянии

Минздрав: пострадавший в колодце под Саратовом пребывает в тяжелом состоянии

© СУ СК России по Саратовской области/TelegramМесто происшествия, где в колодце очистных сооружений погибли четыре человека в Балаково Саратовской области
Место происшествия, где в колодце очистных сооружений погибли четыре человека в Балаково Саратовской области - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© СУ СК России по Саратовской области/Telegram
Место происшествия, где в колодце очистных сооружений погибли четыре человека в Балаково Саратовской области
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 8 июл - РИА Новости. Сотрудник коммунальной организации, госпитализированный из колодца очистных сооружений в городе Балаково Саратовской области, находится в тяжёлом состоянии, сообщил минздрав региона в Telegram-канале.
"Один рабочий в тяжелом состоянии был доставлен в больницу. Вся необходимая медицинская помощь оказывается в полном объеме", - цитирует ведомство слова главного врача Балаковской городской клинической больницы Евгения Коробкова.
Уточняется, что во время работ на городских очистных сооружениях в колодце пострадали пятеро рабочих, из них трое мужчин и одна женщина скончались до приезда скорой помощи.
Ранее в правительстве области сообщили, что днём в понедельник четыре человека погибли, один пострадал в колодце очистных сооружений в Балаково. По данным областной прокуратуры, рабочие жилищно-коммунального комплекса погибли при производстве работ коммунальной сети возле дома 1А по улице Саратовское шоссе. Следователи возбудили уголовное дело о халатности, повлекшее по неосторожности смерть четырех человек.
Следователь СК проводит осмотр места происшествия - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
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5 июля, 10:19
 
ПроисшествияБалаковоСаратовская областьРоссияМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
 
 
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