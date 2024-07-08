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Под Саратовом возбудили дело после гибели четырех коммунальщиков в колодце - РИА Новости, 08.07.2024
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17:39 08.07.2024 (обновлено: 18:01 08.07.2024)
https://ria.ru/20240708/kolodets-1958310917.html
Под Саратовом возбудили дело после гибели четырех коммунальщиков в колодце
Под Саратовом возбудили дело после гибели четырех коммунальщиков в колодце - РИА Новости, 08.07.2024
Под Саратовом возбудили дело после гибели четырех коммунальщиков в колодце
Следователи в городе Балаков Саратовской области возбудили уголовное дело о халатности после гибели четырех сотрудников коммунальной организации в колодце... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T17:39
2024-07-08T18:01
происшествия
саратовская область
россия
балаково
следственный комитет россии (ск рф)
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САРАТОВ, 8 июл - РИА Новости. Следователи в городе Балаков Саратовской области возбудили уголовное дело о халатности после гибели четырех сотрудников коммунальной организации в колодце очистных сооружений, сообщило региональное управление СК РФ в Telegram-канале. "По факту халатности, повлекшей смерть четверых рабочих организации, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 293 УК РФ", - говорится в сообщении. Ранее в правительстве области сообщили, что днём в понедельник четыре человека погибли, один пострадал в колодце очистных сооружений в Балаково. По данным областной прокуратуры, рабочие жилищно-коммунального комплекса погибли при производстве работ коммунальной сети возле дома 1А по улице Саратовское шоссе.
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саратовская область
россия
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происшествия, саратовская область, россия, балаково, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Саратовская область, Россия, Балаково, Следственный комитет России (СК РФ)
Под Саратовом возбудили дело после гибели четырех коммунальщиков в колодце

СК возбудил дело после гибели сотрудников коммунальной организации в Балакове

© СУ СК России по Саратовской области/TelegramМесто происшествия, где в колодце очистных сооружений погибли четыре человека в Балаково Саратовской области. 8 июля 2024
Место происшествия, где в колодце очистных сооружений погибли четыре человека в Балаково Саратовской области. 8 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© СУ СК России по Саратовской области/Telegram
Место происшествия, где в колодце очистных сооружений погибли четыре человека в Балаково Саратовской области. 8 июля 2024
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 8 июл - РИА Новости. Следователи в городе Балаков Саратовской области возбудили уголовное дело о халатности после гибели четырех сотрудников коммунальной организации в колодце очистных сооружений, сообщило региональное управление СК РФ в Telegram-канале.
"По факту халатности, повлекшей смерть четверых рабочих организации, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 293 УК РФ", - говорится в сообщении.
Ранее в правительстве области сообщили, что днём в понедельник четыре человека погибли, один пострадал в колодце очистных сооружений в Балаково. По данным областной прокуратуры, рабочие жилищно-коммунального комплекса погибли при производстве работ коммунальной сети возле дома 1А по улице Саратовское шоссе.
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ПроисшествияСаратовская областьРоссияБалаковоСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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