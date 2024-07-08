https://ria.ru/20240708/kolodets-1958310917.html

Под Саратовом возбудили дело после гибели четырех коммунальщиков в колодце

Под Саратовом возбудили дело после гибели четырех коммунальщиков в колодце - РИА Новости, 08.07.2024

Под Саратовом возбудили дело после гибели четырех коммунальщиков в колодце

Следователи в городе Балаков Саратовской области возбудили уголовное дело о халатности после гибели четырех сотрудников коммунальной организации в колодце... РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T17:39

2024-07-08T17:39

2024-07-08T18:01

происшествия

саратовская область

россия

балаково

следственный комитет россии (ск рф)

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САРАТОВ, 8 июл - РИА Новости. Следователи в городе Балаков Саратовской области возбудили уголовное дело о халатности после гибели четырех сотрудников коммунальной организации в колодце очистных сооружений, сообщило региональное управление СК РФ в Telegram-канале. "По факту халатности, повлекшей смерть четверых рабочих организации, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 293 УК РФ", - говорится в сообщении. Ранее в правительстве области сообщили, что днём в понедельник четыре человека погибли, один пострадал в колодце очистных сооружений в Балаково. По данным областной прокуратуры, рабочие жилищно-коммунального комплекса погибли при производстве работ коммунальной сети возле дома 1А по улице Саратовское шоссе.

https://ria.ru/20240705/otravlenie-1957575207.html

саратовская область

россия

балаково

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происшествия, саратовская область, россия, балаково, следственный комитет россии (ск рф)