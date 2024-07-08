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В Саратовской области четыре человека погибли в колодце очистных сооружений - РИА Новости, 08.07.2024
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17:26 08.07.2024 (обновлено: 17:53 08.07.2024)
https://ria.ru/20240708/kolodets-1958304407.html
В Саратовской области четыре человека погибли в колодце очистных сооружений
В Саратовской области четыре человека погибли в колодце очистных сооружений - РИА Новости, 08.07.2024
В Саратовской области четыре человека погибли в колодце очистных сооружений
Четыре человека погибли в колодце очистных сооружений в Балаково в Саратовской области, сообщил начальник управления региональной безопасности правительства... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T17:26
2024-07-08T17:53
происшествия
жкх
балаково
саратовская область
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САРАТОВ, 8 июл — РИА Новости. Четыре человека погибли в колодце очистных сооружений в Балаково в Саратовской области, сообщил начальник управления региональной безопасности правительства региона Юрий Юрин. &quot;В 14:51 (13:51 мск) в службу &quot;112&quot; поступило сообщение о том, что в Балаково на Саратовском шоссе на очистных сооружениях в колодце погибли люди. В результате происшествия четыре человека погибли и один человек госпитализирован&quot;, — написал он в Telegram-канале.Юрин уточнил, что сотрудники областной службы спасения извлекли тела погибших из колодца.В свою очередь, Следственный комитет возбудил дело о халатности. Там уточнили, что погибшими оказались четыре сотрудника коммунальной организации.
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происшествия, жкх, балаково, саратовская область
Происшествия, ЖКХ, Балаково, Саратовская область
В Саратовской области четыре человека погибли в колодце очистных сооружений

В Балаково четыре человека погибли, один пострадал в колодце очистных сооружений

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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САРАТОВ, 8 июл — РИА Новости. Четыре человека погибли в колодце очистных сооружений в Балаково в Саратовской области, сообщил начальник управления региональной безопасности правительства региона Юрий Юрин.
«

"В 14:51 (13:51 мск) в службу "112" поступило сообщение о том, что в Балаково на Саратовском шоссе на очистных сооружениях в колодце погибли люди. В результате происшествия четыре человека погибли и один человек госпитализирован", — написал он в Telegram-канале.

Юрин уточнил, что сотрудники областной службы спасения извлекли тела погибших из колодца.
В свою очередь, Следственный комитет возбудил дело о халатности. Там уточнили, что погибшими оказались четыре сотрудника коммунальной организации.
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