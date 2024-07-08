https://ria.ru/20240708/kolodets-1958304407.html

В Саратовской области четыре человека погибли в колодце очистных сооружений

В Саратовской области четыре человека погибли в колодце очистных сооружений - РИА Новости, 08.07.2024

В Саратовской области четыре человека погибли в колодце очистных сооружений

Четыре человека погибли в колодце очистных сооружений в Балаково в Саратовской области, сообщил начальник управления региональной безопасности правительства... РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T17:26

2024-07-08T17:26

2024-07-08T17:53

происшествия

жкх

балаково

саратовская область

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САРАТОВ, 8 июл — РИА Новости. Четыре человека погибли в колодце очистных сооружений в Балаково в Саратовской области, сообщил начальник управления региональной безопасности правительства региона Юрий Юрин. "В 14:51 (13:51 мск) в службу "112" поступило сообщение о том, что в Балаково на Саратовском шоссе на очистных сооружениях в колодце погибли люди. В результате происшествия четыре человека погибли и один человек госпитализирован", — написал он в Telegram-канале.Юрин уточнил, что сотрудники областной службы спасения извлекли тела погибших из колодца.В свою очередь, Следственный комитет возбудил дело о халатности. Там уточнили, что погибшими оказались четыре сотрудника коммунальной организации.

https://ria.ru/20240313/prigovor-1932798526.html

балаково

саратовская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, жкх, балаково, саратовская область