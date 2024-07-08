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Китай вскоре может превзойти Запад в термоядерном синтезе, пишут СМИ - РИА Новости, 08.07.2024
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13:30 08.07.2024
https://ria.ru/20240708/kitaj-1958216863.html
Китай вскоре может превзойти Запад в термоядерном синтезе, пишут СМИ
Китай вскоре может превзойти Запад в термоядерном синтезе, пишут СМИ - РИА Новости, 08.07.2024
Китай вскоре может превзойти Запад в термоядерном синтезе, пишут СМИ
Китай может через три-четыре года превзойти США и Европу по возможностям термоядерного синтеза с долговременным удержанием плазмы, если сохранит нынешние темпы... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T13:30
2024-07-08T13:30
сша
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Китай может через три-четыре года превзойти США и Европу по возможностям термоядерного синтеза с долговременным удержанием плазмы, если сохранит нынешние темпы расходов и развития, пишет американская газета Wall Street Journal со ссылкой на ученых. &quot;Если Китай сохранит нынешние темпы расходов и развития, то через три-четыре года он превзойдет США и Европу по возможностям термоядерного синтеза с магнитным удержанием плазмы (методом долговременного сохранения плазмы в стабильном состоянии - ред.)&quot;, - говорится в публикации издания.При этом газета отмечает, что американские чиновники и ученые все больше беспокоятся о том, что лидерство США "ускользает".
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сша, китай, европа, в мире
США, Китай, Европа, В мире
Китай вскоре может превзойти Запад в термоядерном синтезе, пишут СМИ

WSJ: КНР за 3-4 года может превзойти Запад по возможностям термоядерного синтеза

© Фото : Public domain/Lawrence Livermore National LaboratoryМишень для эксперимента с термоядерным синтезом
Мишень для эксперимента с термоядерным синтезом - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© Фото : Public domain/Lawrence Livermore National Laboratory
Мишень для эксперимента с термоядерным синтезом. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Китай может через три-четыре года превзойти США и Европу по возможностям термоядерного синтеза с долговременным удержанием плазмы, если сохранит нынешние темпы расходов и развития, пишет американская газета Wall Street Journal со ссылкой на ученых.
«

"Если Китай сохранит нынешние темпы расходов и развития, то через три-четыре года он превзойдет США и Европу по возможностям термоядерного синтеза с магнитным удержанием плазмы (методом долговременного сохранения плазмы в стабильном состоянии - ред.)", - говорится в публикации издания.

При этом газета отмечает, что американские чиновники и ученые все больше беспокоятся о том, что лидерство США "ускользает".
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