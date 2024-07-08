https://ria.ru/20240708/kitaj-1958216863.html

Китай вскоре может превзойти Запад в термоядерном синтезе, пишут СМИ

Китай вскоре может превзойти Запад в термоядерном синтезе, пишут СМИ - РИА Новости, 08.07.2024

Китай вскоре может превзойти Запад в термоядерном синтезе, пишут СМИ

Китай может через три-четыре года превзойти США и Европу по возможностям термоядерного синтеза с долговременным удержанием плазмы, если сохранит нынешние темпы... РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T13:30

2024-07-08T13:30

2024-07-08T13:30

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Китай может через три-четыре года превзойти США и Европу по возможностям термоядерного синтеза с долговременным удержанием плазмы, если сохранит нынешние темпы расходов и развития, пишет американская газета Wall Street Journal со ссылкой на ученых. "Если Китай сохранит нынешние темпы расходов и развития, то через три-четыре года он превзойдет США и Европу по возможностям термоядерного синтеза с магнитным удержанием плазмы (методом долговременного сохранения плазмы в стабильном состоянии - ред.)", - говорится в публикации издания.При этом газета отмечает, что американские чиновники и ученые все больше беспокоятся о том, что лидерство США "ускользает".

https://ria.ru/20240705/istrebitel-1957413697.html

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сша, китай, европа, в мире