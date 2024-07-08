https://ria.ru/20240708/khimoruzhie-1958266095.html

Минобороны обвинило Киев в регулярном нарушении Конвенции о химоружии

Минобороны обвинило Киев в регулярном нарушении Конвенции о химоружии - РИА Новости, 08.07.2024

Минобороны обвинило Киев в регулярном нарушении Конвенции о химоружии

Киев регулярно нарушает Конвенцию о запрещении химического оружия, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ... РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T15:51

2024-07-08T15:51

2024-07-08T15:59

специальная военная операция на украине

россия

киев

украина

игорь кириллов

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Киев регулярно нарушает Конвенцию о запрещении химического оружия, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. "Украинский режим регулярно нарушает Конвенцию о запрещении химического оружия", - сказал Кириллов на брифинге Минобороны России "Нарушения Украиной обязательств по Конвенции о запрещении химического оружия".

https://ria.ru/20240708/laboratoriya-1958266790.html

россия

киев

украина

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, киев, украина, игорь кириллов