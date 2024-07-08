https://ria.ru/20240708/khimoruzhie-1958266095.html
Минобороны обвинило Киев в регулярном нарушении Конвенции о химоружии
Минобороны обвинило Киев в регулярном нарушении Конвенции о химоружии - РИА Новости, 08.07.2024
Минобороны обвинило Киев в регулярном нарушении Конвенции о химоружии
Киев регулярно нарушает Конвенцию о запрещении химического оружия, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T15:51
2024-07-08T15:51
2024-07-08T15:59
специальная военная операция на украине
россия
киев
украина
игорь кириллов
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Киев регулярно нарушает Конвенцию о запрещении химического оружия, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. "Украинский режим регулярно нарушает Конвенцию о запрещении химического оружия", - сказал Кириллов на брифинге Минобороны России "Нарушения Украиной обязательств по Конвенции о запрещении химического оружия".
https://ria.ru/20240708/laboratoriya-1958266790.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, киев, украина, игорь кириллов
Специальная военная операция на Украине, Россия, Киев, Украина, Игорь Кириллов
Минобороны обвинило Киев в регулярном нарушении Конвенции о химоружии
Минобороны: Украина регулярно нарушает Конвенцию о запрещении химического оружия