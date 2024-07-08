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Минобороны обвинило Киев в регулярном нарушении Конвенции о химоружии - РИА Новости, 08.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:51 08.07.2024 (обновлено: 15:59 08.07.2024)
https://ria.ru/20240708/khimoruzhie-1958266095.html
Минобороны обвинило Киев в регулярном нарушении Конвенции о химоружии
Минобороны обвинило Киев в регулярном нарушении Конвенции о химоружии - РИА Новости, 08.07.2024
Минобороны обвинило Киев в регулярном нарушении Конвенции о химоружии
Киев регулярно нарушает Конвенцию о запрещении химического оружия, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T15:51
2024-07-08T15:59
специальная военная операция на украине
россия
киев
украина
игорь кириллов
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Киев регулярно нарушает Конвенцию о запрещении химического оружия, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. "Украинский режим регулярно нарушает Конвенцию о запрещении химического оружия", - сказал Кириллов на брифинге Минобороны России "Нарушения Украиной обязательств по Конвенции о запрещении химического оружия".
https://ria.ru/20240708/laboratoriya-1958266790.html
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россия, киев, украина, игорь кириллов
Специальная военная операция на Украине, Россия, Киев, Украина, Игорь Кириллов
Минобороны обвинило Киев в регулярном нарушении Конвенции о химоружии

Минобороны: Украина регулярно нарушает Конвенцию о запрещении химического оружия

© AP Photo / LibkosУкраинские солдаты
Украинские солдаты - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© AP Photo / Libkos
Украинские солдаты. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Киев регулярно нарушает Конвенцию о запрещении химического оружия, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
"Украинский режим регулярно нарушает Конвенцию о запрещении химического оружия", - сказал Кириллов на брифинге Минобороны России "Нарушения Украиной обязательств по Конвенции о запрещении химического оружия".
Химическая лаборатория - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
В Минобороны оценили мощность химлаборатории в Авдеевке
Вчера, 15:54
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКиевУкраинаИгорь Кириллов
 
 
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