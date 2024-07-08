https://ria.ru/20240708/khamas-1958359724.html
Действия Израиля могут свести переговорный процесс к нулю, заявили в ХАМАС
Действия Израиля могут свести переговорный процесс к нулю, заявили в ХАМАС - РИА Новости, 08.07.2024
Действия Израиля могут свести переговорный процесс к нулю, заявили в ХАМАС
Действия Израиля могут свести к нулю переговорный процесс по прекращению огня в секторе Газа, заявил глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания. РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T20:39
2024-07-08T20:39
2024-07-08T21:49
в мире
израиль
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
сша
египет
исмаил хания
биньямин нетаньяху
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КАИР, 8 июл - РИА Новости. Действия Израиля могут свести к нулю переговорный процесс по прекращению огня в секторе Газа, заявил глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания.Ранее ХАМАС заявило, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху создает препятствия переговорам о прекращении огня в секторе Газа. В понедельник Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) призвала жителей и перемещенных лиц немедленно эвакуироваться из ряда районов города Газа в гуманитарную зону в районе Деир-эль-Балах в центре палестинского анклава."В свете угроз со стороны оккупационной армии крупным районам города Газа, требования эвакуировать их и массовых убийств и перемещений глава политбюро движения ХАМАС Исмаил Хания провел срочные контакты с братьями-посредниками", - говорится в заявлении.Согласно заявлению, Хания предупредил, что действия израильской армии "вернут переговорный процесс к нулевой точке".Ранее египетский телеканал Al Qahera News со ссылкой на источник сообщал, что Египет примет делегации Израиля и США для обсуждения нерешенных пунктов соглашения о перемирии в секторе Газа.Агентство Ассошиэйтед Пресс передавало, что палестинское движение ХАМАС предварительно одобрило сделку с Израилем, озвученную президентом США Джо Байденом, отказавшись от требования об обязательствах со стороны Израиля по полному прекращению огня на первом этапе сделки.Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября превысило 38 тысяч, пострадали 87,9 тысячи человек.МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20240708/konflikt-1915630213.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сша, египет, исмаил хания, биньямин нетаньяху, джо байден, оон
В мире, Израиль, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, США, Египет, Исмаил Хания, Биньямин Нетаньяху, Джо Байден, ООН
Действия Израиля могут свести переговорный процесс к нулю, заявили в ХАМАС
ХАМАС: действия Израиля могут свести переговорный процесс по Газе к нулю
КАИР, 8 июл - РИА Новости. Действия Израиля могут свести к нулю переговорный процесс по прекращению огня в секторе Газа, заявил глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания.
Ранее ХАМАС заявило, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
создает препятствия переговорам о прекращении огня в секторе Газа. В понедельник Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) призвала жителей и перемещенных лиц немедленно эвакуироваться из ряда районов города Газа в гуманитарную зону в районе Деир-эль-Балах в центре палестинского анклава.
"В свете угроз со стороны оккупационной армии крупным районам города Газа, требования эвакуировать их и массовых убийств и перемещений глава политбюро движения ХАМАС Исмаил Хания провел срочные контакты с братьями-посредниками", - говорится в заявлении.
Согласно заявлению, Хания предупредил, что действия израильской армии "вернут переговорный процесс к нулевой точке".
Ранее египетский телеканал Al Qahera News со ссылкой на источник сообщал, что Египет
примет делегации Израиля и США
для обсуждения нерешенных пунктов соглашения о перемирии в секторе Газа.
Агентство Ассошиэйтед Пресс передавало, что палестинское движение ХАМАС предварительно одобрило сделку с Израилем, озвученную президентом США Джо Байденом
, отказавшись от требования об обязательствах со стороны Израиля по полному прекращению огня на первом этапе сделки.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября превысило 38 тысяч, пострадали 87,9 тысячи человек.
МИД РФ
призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы
, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН
формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме
.