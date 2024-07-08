https://ria.ru/20240708/himars-1958228731.html

ВС России уничтожили три установки РСЗО HIMARS

ВС России уничтожили три установки РСЗО HIMARS - РИА Новости, 08.07.2024

ВС России уничтожили три установки РСЗО HIMARS

ВС РФ уничтожили 3 установки РСЗО HIMARS и 10 обслуживавших их иностранных специалистов, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T14:20

2024-07-08T14:20

2024-07-08T14:21

безопасность

вооруженные силы рф

россия

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. ВС РФ уничтожили 3 установки РСЗО HIMARS и 10 обслуживавших их иностранных специалистов, сообщило Минобороны РФ."Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожены три пусковые установки реактивной системы залпового огня HIMARS производства США и до 10 иностранных специалистов, обслуживавших данные системы, а также нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 122 районах", - говорится в сообщении.Средства ПВО за сутки сбили четыре управляемые авиабомбы Hammer, пять снарядов HIMARS и 30 беспилотников.Всего с начала проведения спецоперации было уничтожено 626 украинских военных самолетов, 277 вертолетов, 27344 беспилотных летательных аппарата, 540 зенитных ракетных комплексов, 16528 танков и других боевых бронированных машин, 1369 боевых машин реактивных систем залпового огня, 11556 орудий полевой артиллерии и минометов, 23453 единицы специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20240708/ukraina-1958209996.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

безопасность, вооруженные силы рф, россия