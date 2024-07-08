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Замглавы МИД принял копии верительных грамот у нового посла Белоруссии
Замглавы МИД принял копии верительных грамот у нового посла Белоруссии - РИА Новости, 08.07.2024
Замглавы МИД принял копии верительных грамот у нового посла Белоруссии
Замглавы МИД России Михаил Галузин принял копии верительных грамот у нового посла Белоруссии в Москве Александра Рогожника. РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T20:39
2024-07-08T20:39
2024-07-08T20:43
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михаил галузин
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Замглавы МИД России Михаил Галузин принял копии верительных грамот у нового посла Белоруссии в Москве Александра Рогожника. "Восьмого июля заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин принял копии верительных грамот нового посла Республики Беларусь в РФ Александра Рогожника", - говорится в заявлении ведомства. В министерстве отметили, что Галузин поздравил Рогожника со вступлением в должность и пожелал успехов в работе по укреплению российско-белорусских союзнических отношений. "Были рассмотрены актуальные вопросы российско-белорусского сотрудничества, строительства Союзного государства и двусторонней внешнеполитической координации, а также график предстоящих контактов на высшем и высоком уровнях. Подтвержден обоюдный настрой на поступательное укрепление связей по всему спектру двусторонних отношений", - добавили в МИД РФ. Рогожник сменил на должности посла Дмитрия Крутого, который был назначен главой администрации президента Белоруссии.
https://ria.ru/20240627/belorussiya-1955842200.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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политика, россия, белоруссия, москва, михаил галузин
Политика, Россия, Белоруссия, Москва, Михаил Галузин
Замглавы МИД принял копии верительных грамот у нового посла Белоруссии
Замглавы МИД Галузин принял копии верительных грамот у нового посла Белоруссии
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости.
Замглавы МИД России Михаил Галузин принял
копии верительных грамот у нового посла Белоруссии в Москве Александра Рогожника.
«
"Восьмого июля заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин принял копии верительных грамот нового посла Республики Беларусь в РФ Александра Рогожника", - говорится в заявлении ведомства.
В министерстве отметили, что Галузин поздравил Рогожника со вступлением в должность и пожелал успехов в работе по укреплению российско-белорусских союзнических отношений.
"Были рассмотрены актуальные вопросы российско-белорусского сотрудничества, строительства Союзного государства и двусторонней внешнеполитической координации, а также график предстоящих контактов на высшем и высоком уровнях. Подтвержден обоюдный настрой на поступательное укрепление связей по всему спектру двусторонних отношений", - добавили в МИД РФ.
Рогожник сменил на должности посла Дмитрия Крутого, который был назначен главой администрации президента Белоруссии.