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Замглавы МИД принял копии верительных грамот у нового посла Белоруссии

Замглавы МИД принял копии верительных грамот у нового посла Белоруссии - РИА Новости, 08.07.2024

Замглавы МИД принял копии верительных грамот у нового посла Белоруссии

Замглавы МИД России Михаил Галузин принял копии верительных грамот у нового посла Белоруссии в Москве Александра Рогожника. РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T20:39

2024-07-08T20:39

2024-07-08T20:43

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михаил галузин

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Замглавы МИД России Михаил Галузин принял копии верительных грамот у нового посла Белоруссии в Москве Александра Рогожника. "Восьмого июля заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин принял копии верительных грамот нового посла Республики Беларусь в РФ Александра Рогожника", - говорится в заявлении ведомства. В министерстве отметили, что Галузин поздравил Рогожника со вступлением в должность и пожелал успехов в работе по укреплению российско-белорусских союзнических отношений. "Были рассмотрены актуальные вопросы российско-белорусского сотрудничества, строительства Союзного государства и двусторонней внешнеполитической координации, а также график предстоящих контактов на высшем и высоком уровнях. Подтвержден обоюдный настрой на поступательное укрепление связей по всему спектру двусторонних отношений", - добавили в МИД РФ. Рогожник сменил на должности посла Дмитрия Крутого, который был назначен главой администрации президента Белоруссии.

https://ria.ru/20240627/belorussiya-1955842200.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, россия, белоруссия, москва, михаил галузин