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Госдума рассмотрит проект о штрафах для лихачей на самокатах - РИА Новости, 08.07.2024
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18:11 08.07.2024
https://ria.ru/20240708/gosduma-1958323171.html
Госдума рассмотрит проект о штрафах для лихачей на самокатах
Госдума рассмотрит проект о штрафах для лихачей на самокатах - РИА Новости, 08.07.2024
Госдума рассмотрит проект о штрафах для лихачей на самокатах
На этой неделе Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект, который усиливает ответственность за нарушения ПДД лицами, использующими средства индивидуальной РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T18:11
2024-07-08T18:11
общество
россия
вячеслав володин
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. На этой неделе Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект, который усиливает ответственность за нарушения ПДД лицами, использующими средства индивидуальной мобильности, и велосипедистами, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. "Законопроект, который мы рассмотрим на пленарном заседании на этой неделе, дополняет главу 12 КоАП РФ специальными нормами, устанавливающими ответственность за нарушение Правил дорожного движения РФ лицами, использующими для передвижения средства индивидуальной мобильности, и велосипедистами", - сказал Володин журналистам. Он отметил, что в последние годы фиксируется постоянный рост числа ДТП с участием лиц, использующих электросамокаты и другие средства индивидуальной мобильности. "Часто жертвами аварий становятся пожилые люди и дети. Каждое подобное происшествие получает широкий общественный резонанс, депутатам поступают тысячи обращений, граждане требуют повысить ответственность для лихачей", - отметил спикер ГД. По его словам, за особо грубые нарушения - например, езду в состоянии алкогольного опьянения, - штраф может составить до 30 тысяч рублей. Также предлагается ввести штрафы за управление СИМ в состоянии опьянения, нарушение ПДД, в результате которого пострадали люди, оставление места ДТП, превышение скорости и другие.
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общество, россия, вячеслав володин, госдума рф
Общество, Россия, Вячеслав Володин, Госдума РФ
Госдума рассмотрит проект о штрафах для лихачей на самокатах

Госдума рассмотрит проект о штрафах для лихачей на самокатах и велосипедах

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкДевушка катается на электросамокате в Москве
Девушка катается на электросамокате в Москве - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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Девушка катается на электросамокате в Москве . Архивное фото
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. На этой неделе Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект, который усиливает ответственность за нарушения ПДД лицами, использующими средства индивидуальной мобильности, и велосипедистами, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Законопроект, который мы рассмотрим на пленарном заседании на этой неделе, дополняет главу 12 КоАП РФ специальными нормами, устанавливающими ответственность за нарушение Правил дорожного движения РФ лицами, использующими для передвижения средства индивидуальной мобильности, и велосипедистами", - сказал Володин журналистам.
Он отметил, что в последние годы фиксируется постоянный рост числа ДТП с участием лиц, использующих электросамокаты и другие средства индивидуальной мобильности.
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"Часто жертвами аварий становятся пожилые люди и дети. Каждое подобное происшествие получает широкий общественный резонанс, депутатам поступают тысячи обращений, граждане требуют повысить ответственность для лихачей", - отметил спикер ГД.
По его словам, за особо грубые нарушения - например, езду в состоянии алкогольного опьянения, - штраф может составить до 30 тысяч рублей.
Также предлагается ввести штрафы за управление СИМ в состоянии опьянения, нарушение ПДД, в результате которого пострадали люди, оставление места ДТП, превышение скорости и другие.
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