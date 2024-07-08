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ВСУ сбросили взрывоопасный предмет на заправку в Горловке
ВСУ сбросили взрывоопасный предмет на заправку в Горловке - РИА Новости, 08.07.2024
ВСУ сбросили взрывоопасный предмет на заправку в Горловке
Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на заправку в центре Горловки, сообщил мэр города Иван Приходько в... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T17:16
2024-07-08T17:16
2024-07-08T17:16
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горловка
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иван приходько
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ДОНЕЦК, 8 июл - РИА Новости. Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на заправку в центре Горловки, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. "Вооруженные формирования Украины осуществили повторный сброс взрывоопасного предмета с БПЛА на заправку по проспекту Ленина в центре Горловки", - говорится в сообщении, опубликованном мэра. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщило, что ВСУ в 15.35 сбросили взрывоопасный предмет с дрона в Калининском районе Горловки, а в 16.50 атаковали центр города при помощи БПЛА-камикадзе.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, СЦКК, Вооруженные силы Украины, Россия
ВСУ сбросили взрывоопасный предмет на заправку в Горловке
Мэр Приходько: ВСУ сбросили взрывоопасный предмет на заправку в центре Горловки