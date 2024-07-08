https://ria.ru/20240708/gorlovka-1958300105.html

ВСУ сбросили взрывоопасный предмет на заправку в Горловке

ВСУ сбросили взрывоопасный предмет на заправку в Горловке - РИА Новости, 08.07.2024

ВСУ сбросили взрывоопасный предмет на заправку в Горловке

Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на заправку в центре Горловки, сообщил мэр города Иван Приходько в... РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T17:16

2024-07-08T17:16

2024-07-08T17:16

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

иван приходько

сцкк

вооруженные силы украины

россия

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ДОНЕЦК, 8 июл - РИА Новости. Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на заправку в центре Горловки, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. "Вооруженные формирования Украины осуществили повторный сброс взрывоопасного предмета с БПЛА на заправку по проспекту Ленина в центре Горловки", - говорится в сообщении, опубликованном мэра. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщило, что ВСУ в 15.35 сбросили взрывоопасный предмет с дрона в Калининском районе Горловки, а в 16.50 атаковали центр города при помощи БПЛА-камикадзе.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

горловка

донецкая народная республика

россия

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горловка, донецкая народная республика, иван приходько, сцкк, вооруженные силы украины, россия