https://ria.ru/20240708/golikova-1958321547.html
Голикова рассказала о планах по выплатам неистраченного маткапитала
Голикова рассказала о планах по выплатам неистраченного маткапитала - РИА Новости, 08.07.2024
Голикова рассказала о планах по выплатам неистраченного маткапитала
Порядка 1,5 миллиарда рублей неистраченного материнского капитала планируется выплатить российским семьям, сообщила журналистам вице-премьер РФ Татьяна... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T18:07
2024-07-08T18:07
2024-07-08T18:07
россия
татьяна голикова
владимир путин
общество
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Порядка 1,5 миллиарда рублей неистраченного материнского капитала планируется выплатить российским семьям, сообщила журналистам вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Ранее президент РФ Владимир Путин на встрече с семьями - победителями конкурса "Это у нас семейное" предложил выплачивать семьям остаток маткапитала в 10 тысяч рублей. "Мы считали, у нас приблизительно получается по 10 тысяч - это где-то полтора миллиарда рублей", - сказала Голикова.
https://ria.ru/20240704/golikova-1957346455.html
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россия, татьяна голикова, владимир путин, общество
Россия, Татьяна Голикова, Владимир Путин, Общество
Голикова рассказала о планах по выплатам неистраченного маткапитала
Голикова: планируется выплатить около 1,5 млрд неистраченного маткапитала