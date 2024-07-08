https://ria.ru/20240708/golikova-1958321547.html

Голикова рассказала о планах по выплатам неистраченного маткапитала

Голикова рассказала о планах по выплатам неистраченного маткапитала - РИА Новости, 08.07.2024

Голикова рассказала о планах по выплатам неистраченного маткапитала

Порядка 1,5 миллиарда рублей неистраченного материнского капитала планируется выплатить российским семьям, сообщила журналистам вице-премьер РФ Татьяна... РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T18:07

2024-07-08T18:07

2024-07-08T18:07

россия

татьяна голикова

владимир путин

общество

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Порядка 1,5 миллиарда рублей неистраченного материнского капитала планируется выплатить российским семьям, сообщила журналистам вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Ранее президент РФ Владимир Путин на встрече с семьями - победителями конкурса "Это у нас семейное" предложил выплачивать семьям остаток маткапитала в 10 тысяч рублей. "Мы считали, у нас приблизительно получается по 10 тысяч - это где-то полтора миллиарда рублей", - сказала Голикова.

https://ria.ru/20240704/golikova-1957346455.html

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россия, татьяна голикова, владимир путин, общество