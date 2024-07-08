https://ria.ru/20240708/gladkov-1958256994.html
В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность
В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность - РИА Новости, 08.07.2024
В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена на территории Белгорода, Белгородского района и Шебекинского округа, сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T15:36
2024-07-08T15:36
2024-07-08T15:39
специальная военная операция на украине
белгород
белгородский район
шебекино
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 8 июл - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на территории Белгорода, Белгородского района и Шебекинского округа, сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков."Город Белгород и Белгородский район, Шебекино и Шебекинский округ - ракетная опасность. Спуститесь в подвал. Оставайтесь там до получения сигнала "Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240705/ukraina-1957494586.html
белгород
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгород, белгородский район, шебекино, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Белгородский район, Шебекино, Вячеслав Гладков
В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность
Гладков: в Белгороде, Белгородском районе и Шебекино объявили ракетную опасность