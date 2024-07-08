https://ria.ru/20240708/germaniya-1958110912.html

В ФРГ вынесут приговор по делу о нападении на дом журналистов РИА Новости

В ФРГ вынесут приговор по делу о нападении на дом журналистов РИА Новости - РИА Новости, 08.07.2024

В ФРГ вынесут приговор по делу о нападении на дом журналистов РИА Новости

Приговор по делу о попытке поджога дома журналистов РИА Новости в Берлине, как ожидается, будет вынесен 8 июля в суде Тиргартена, обвиняемому грозит пять лет и... РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T00:25

2024-07-08T00:25

2024-07-08T10:16

берлин (город)

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россия

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БЕРЛИН, 8 июл - РИА Новости. Приговор по делу о попытке поджога дома журналистов РИА Новости в Берлине, как ожидается, будет вынесен 8 июля в суде Тиргартена, обвиняемому грозит пять лет и шесть месяцев заключения. Дмитрий Баграш был задержан 14 декабря 2022 года и с тех пор находится под стражей. Россиянин обвиняется в том, что между 30 марта 2022 года и 6 мая 2022 года самостоятельно, без помощи третьих лиц, собрал самодельное зажигательное устройство и затем сам или при помощи третьих лиц разместил его на территории жилого дома в Берлине. Позднее устройство было найдено жителем дома и обезврежено специалистами. Баграш 25 июня в последнем слове не признал свою вину, выступив с несколькими противоречащими друг другу утверждениями - сознался в попытках сбора информации о жителях дома с целью дальнейшего обнародования в СМИ и соцсетях их личных данных, но отверг причастность к размещению устройства, аргументируя это тем, что в доме в следствие запрета российского иновещания перестала работать редакция (Sputnik, агентство медиагруппы "Россия сегодня"), следовательно, у него не могло быть мотива навредить проживающим в доме людям. При этом Баграш в прошлом неоднократно проводил антироссийские акции в Берлине и за два месяца до попытки поджога опубликовал в соцсетях адрес дома журналистов с призывом к "чеченским друзьям" запомнить "логово российской пропаганды". Ранее в процессе защита Баграша рядом запросов неоднократно задерживала вынесение приговора. Так, адвокаты пытались убедить сторону обвинения в том, что к попытке поджога могла быть причастна супружеская чета с Украины, якобы проживавшая в квартире подсудимого. Кроме того, по запросу защиты спустя полтора года после первичного расследования была снова проведена работа на месте преступления с привлечением служебных собак - адвокаты заявляли, что не исключают причастности к сбору зажигательного устройства самих жителей дома. Также юристы неоднократно выражали гипотетическую возможность того, будто в деле Баграша могут быть замешаны спецслужбы РФ. По всем перечисленным пунктам следователям не удалось найти каких-либо подтверждений, а судья сделал защите выговор - потраченное время не будет засчитано в срок лишения свободы. Подсудимому по совокупности обвинений грозит пять лет и шесть месяцев - столько гособвинение запросило за попытку убийства, незаконное получении "коронавирусной помощи" и манипуляции с газо- и электроснабжением на съемной квартире. Не лучшим образом на суд повлиял и тот факт, что россиянин в ходе судебного процесса неуважительно общался с правоохранителями и пытался помешать работе прокурора, подговаривая своих посетителей в следственной тюрьме узнать адрес гособвинителя и завалить его почту обращениями по делу. Смягчающим обстоятельством суд признал экспертизу, согласно которой размещенное подсудимым зажигательное устройство не могло привести к воспламенению всего дома. В то же время доказанным было признано, что Баграш, имея подходящую инженерную специализацию, сам собрал и разместил устройство - его смартфон неоднократно был отмечен в районе места преступления, обнаружены следы его ДНК на заложенном устройстве.

https://ria.ru/20240109/zaderzhanie-1920209519.html

https://ria.ru/20240625/podzhog-1955449191.html

https://ria.ru/20240702/prigovor-1956808804.html

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берлин (город), украина, россия