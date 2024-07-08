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Эксперт: призывы Макрона голосовать против Ле Пен не сократили ее поддержку - РИА Новости, 08.07.2024
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14:20 08.07.2024
https://ria.ru/20240708/frantsiya-1958228857.html
Эксперт: призывы Макрона голосовать против Ле Пен не сократили ее поддержку
Эксперт: призывы Макрона голосовать против Ле Пен не сократили ее поддержку - РИА Новости, 08.07.2024
Эксперт: призывы Макрона голосовать против Ле Пен не сократили ее поддержку
На выборах во Франции принцип "все против одного", собранный по призыву президента Эммануэля Макрона, не сократил поддержку партии Марин Ле Пен "Национальное... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T14:20
2024-07-08T14:20
в мире
франция
италия
эммануэль макрон
марин ле пен
маттео сальвини
парламентские выборы во франции — 2024
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РИМ, 8 июл - РИА Новости. На выборах во Франции принцип "все против одного", собранный по призыву президента Эммануэля Макрона, не сократил поддержку партии Марин Ле Пен "Национальное объединение", у нового большинства нет достаточного числа мест в будущем составе парламента, заявил министр транспорта Италии, вице-премьер Маттео Сальвини. "(Принцип) "Все против одного" снизил число кресел, но не уровень поддержки Марин Ле Пен и Жордана Барделла", - написал в соцсетях Сальвини, партия которого "Лига" входит в европейский альянс "Патриоты за Европу". По словам Сальвини, за "Национальное объединение" как за отдельную партию проголосовало наибольшее число французов, тем самым обозначив для нее рекорд "при молчании СМИ". "Скопище "все против Ле Пен" создано Макроном, который побеждает на выборах, но не имеет достаточных цифр, чтобы управлять", - сказал лидер "Лиги". Коалиция левых партий "Новый народный фронт" Жана-Люка Меланшона одержала победу на парламентских выборах во Франции, получив 174 места в Национальном собрании страны, следует из данных МВД Франции, которые публикует газета Monde. Второе место во Франции заняла коалиция "Вместе" Эммануэля Макрона, получив 156 мест в Нацсобрании. "Национальное объединение" Марин Ле Пен заняло третье место на парламентских выборах, получив 143 места в нижней палате парламента страны. Лидер левого блока Меланшон в обращении к сторонникам заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон должен признать поражение на выборах, отправить в отставку действующего премьера Габриэля Атталя и позволить левой коалиции сформировать новый кабинет министров. По словам политика, левые готовы в новом правительстве реализовывать собственную политическую программу и исключают союз с оппонентами из коалиции Макрона.
https://ria.ru/20240708/frantsiya-1958205811.html
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в мире, франция, италия, эммануэль макрон, марин ле пен, маттео сальвини, парламентские выборы во франции — 2024
В мире, Франция, Италия, Эммануэль Макрон, Марин Ле Пен, Маттео Сальвини, Парламентские выборы во Франции — 2024
Эксперт: призывы Макрона голосовать против Ле Пен не сократили ее поддержку

Сальвини: принцип Макрона "все против Ле Пен" не сократил ее поддержку

© AP Photo / Louise DelmotteЛидер партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен выступает в эфире телеканала после второго тура выборов в Национальное собрание Франции
Лидер партии Национальное объединение Марин Ле Пен выступает в эфире телеканала после второго тура выборов в Национальное собрание Франции - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© AP Photo / Louise Delmotte
Лидер партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен выступает в эфире телеканала после второго тура выборов в Национальное собрание Франции
Читать ria.ru в
РИМ, 8 июл - РИА Новости. На выборах во Франции принцип "все против одного", собранный по призыву президента Эммануэля Макрона, не сократил поддержку партии Марин Ле Пен "Национальное объединение", у нового большинства нет достаточного числа мест в будущем составе парламента, заявил министр транспорта Италии, вице-премьер Маттео Сальвини.
"(Принцип) "Все против одного" снизил число кресел, но не уровень поддержки Марин Ле Пен и Жордана Барделла", - написал в соцсетях Сальвини, партия которого "Лига" входит в европейский альянс "Патриоты за Европу".
Президент Франции Эммануэль Макрон во время голосования на выборах в Национальное собрание Франции на избирательном участке в Ле-Туке - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
Столкнулись с невиданным. Макрон поставил Францию перед эпохальным выбором
Вчера, 13:33
По словам Сальвини, за "Национальное объединение" как за отдельную партию проголосовало наибольшее число французов, тем самым обозначив для нее рекорд "при молчании СМИ".
"Скопище "все против Ле Пен" создано Макроном, который побеждает на выборах, но не имеет достаточных цифр, чтобы управлять", - сказал лидер "Лиги".
Коалиция левых партий "Новый народный фронт" Жана-Люка Меланшона одержала победу на парламентских выборах во Франции, получив 174 места в Национальном собрании страны, следует из данных МВД Франции, которые публикует газета Monde.
Сотрудники избирательного участка начинают подсчет голосов во втором туре выборов в Национальное собрание Франции - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
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Вчера, 14:05
Второе место во Франции заняла коалиция "Вместе" Эммануэля Макрона, получив 156 мест в Нацсобрании. "Национальное объединение" Марин Ле Пен заняло третье место на парламентских выборах, получив 143 места в нижней палате парламента страны.
Лидер левого блока Меланшон в обращении к сторонникам заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон должен признать поражение на выборах, отправить в отставку действующего премьера Габриэля Атталя и позволить левой коалиции сформировать новый кабинет министров. По словам политика, левые готовы в новом правительстве реализовывать собственную политическую программу и исключают союз с оппонентами из коалиции Макрона.
Люди собираются на площади Республики после второго тура выборов в Национальное собрание Франции в Париже - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
Во Франции после выборов прошло более 50 демонстраций
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В миреФранцияИталияЭммануэль МакронМарин Ле ПенМаттео СальвиниПарламентские выборы во Франции — 2024
 
 
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