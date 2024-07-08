https://ria.ru/20240708/frantsiya-1958228857.html

Эксперт: призывы Макрона голосовать против Ле Пен не сократили ее поддержку

Эксперт: призывы Макрона голосовать против Ле Пен не сократили ее поддержку - РИА Новости, 08.07.2024

Эксперт: призывы Макрона голосовать против Ле Пен не сократили ее поддержку

На выборах во Франции принцип "все против одного", собранный по призыву президента Эммануэля Макрона, не сократил поддержку партии Марин Ле Пен "Национальное... РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T14:20

2024-07-08T14:20

2024-07-08T14:20

в мире

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эммануэль макрон

марин ле пен

маттео сальвини

парламентские выборы во франции — 2024

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РИМ, 8 июл - РИА Новости. На выборах во Франции принцип "все против одного", собранный по призыву президента Эммануэля Макрона, не сократил поддержку партии Марин Ле Пен "Национальное объединение", у нового большинства нет достаточного числа мест в будущем составе парламента, заявил министр транспорта Италии, вице-премьер Маттео Сальвини. "(Принцип) "Все против одного" снизил число кресел, но не уровень поддержки Марин Ле Пен и Жордана Барделла", - написал в соцсетях Сальвини, партия которого "Лига" входит в европейский альянс "Патриоты за Европу". По словам Сальвини, за "Национальное объединение" как за отдельную партию проголосовало наибольшее число французов, тем самым обозначив для нее рекорд "при молчании СМИ". "Скопище "все против Ле Пен" создано Макроном, который побеждает на выборах, но не имеет достаточных цифр, чтобы управлять", - сказал лидер "Лиги". Коалиция левых партий "Новый народный фронт" Жана-Люка Меланшона одержала победу на парламентских выборах во Франции, получив 174 места в Национальном собрании страны, следует из данных МВД Франции, которые публикует газета Monde. Второе место во Франции заняла коалиция "Вместе" Эммануэля Макрона, получив 156 мест в Нацсобрании. "Национальное объединение" Марин Ле Пен заняло третье место на парламентских выборах, получив 143 места в нижней палате парламента страны. Лидер левого блока Меланшон в обращении к сторонникам заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон должен признать поражение на выборах, отправить в отставку действующего премьера Габриэля Атталя и позволить левой коалиции сформировать новый кабинет министров. По словам политика, левые готовы в новом правительстве реализовывать собственную политическую программу и исключают союз с оппонентами из коалиции Макрона.

https://ria.ru/20240708/frantsiya-1958205811.html

https://ria.ru/20240708/rossija-1958224874.html

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в мире, франция, италия, эммануэль макрон, марин ле пен, маттео сальвини, парламентские выборы во франции — 2024