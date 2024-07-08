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СМИ: левая коалиция получает до 186 мест в парламенте Франции - РИА Новости, 08.07.2024
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02:38 08.07.2024 (обновлено: 10:59 08.07.2024)
https://ria.ru/20240708/frantsiya-1958116700.html
СМИ: левая коалиция получает до 186 мест в парламенте Франции
СМИ: левая коалиция получает до 186 мест в парламенте Франции - РИА Новости, 08.07.2024
СМИ: левая коалиция получает до 186 мест в парламенте Франции
Коалиция левых партий "Новый народный фронт" Жана-Люка Меланшона получает от 184 до 186 мест в Национальном собрании Франции, следует из обновленных данных,... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T02:38
2024-07-08T10:59
франция
сша
в мире
эммануэль макрон
жан-люк меланшон
габриэль атталь
нато
парламентские выборы во франции — 2024
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ПАРИЖ, 8 июл - РИА Новости. Коалиция левых партий "Новый народный фронт" Жана-Люка Меланшона получает от 184 до 186 мест в Национальном собрании Франции, следует из обновленных данных, которые приводит BFM TV. Блок президента Эммануэля Макрона набирает от 160 до 162 мест. "Национальное объединение" Марин Ле Пен и Жордана Барделла получает от 141 до 143 депутатских мандатов. Всего в нижней палате парламента 577 депутатских кресел. Таким образом ни одна из политических сил не набирает достаточно голосов для формирования правительства. При этом пока отсутствуют и данные о возможных коалициях. Французские и европейские СМИ пишут, что отсутствие большинства в парламенте может погрузить Францию в затяжной политический кризис из-за невозможности сформировать новый кабинет министров и называют ситуацию "неуправляемой". Лидер левого блока Меланшон в обращении к сторонникам заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон должен признать поражение на выборах, отправить в отставку действующего премьера Габриэля Атталя и позволить левой коалиции сформировать новый кабинет министров. По словам политика, левые готовы в новом правительстве реализовывать собственную политическую программу и исключают союз с оппонентами из коалиции Макрона. Действующий премьер Атталь уже заявил, что в понедельник подаст в отставку и будет исполнять обязанности главы правительства вплоть до формирования нового кабинета министров. В воскресенье французы голосовали на втором туре досрочных парламентских выборов. После поражения своей коалиции на выборах в Европейский парламент в начале июня Макрон распустил Национальную ассамблею и назначил досрочные выборы в два тура. По итогам первого тура, который прошел 30 июня, лидерство захватила партия Марин Ле Пен. Большинство опросов накануне второго тура также говорили о том, что правые получат крупнейшую фракцию в парламенте, но не добьются абсолютного большинства. Однако в итоге они хоть и улучшили свое положение, но остались лишь третей политической силой в парламенте. Примечательно, что президент Макрон, чья коалиция потеряла значительное число мандатов, так и не обратился к нации после выборов. Он также не объявил о планах по формированию правительства. При этом уже во вторник Макрон должен быть в США, где он примет участие в саммите НАТО.
https://ria.ru/20240708/attal-1958114644.html
https://ria.ru/20240708/makron-1958110112.html
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франция, сша, в мире, эммануэль макрон, жан-люк меланшон, габриэль атталь, нато, парламентские выборы во франции — 2024
Франция, США, В мире, Эммануэль Макрон, Жан-Люк Меланшон, Габриэль Атталь, НАТО, Парламентские выборы во Франции — 2024
СМИ: левая коалиция получает до 186 мест в парламенте Франции

BFM: левая коалиция "Новый народный фронт" получает до 186 мест в парламенте

© AP Photo / Thomas PadillaЛидер коалиции левых партий "Новый народный фронт" Жан-Люк Меланшон во время выступления после второго тура выборов в Национальное собрание Франции. 7 июля 2024
Лидер коалиции левых партий Новый народный фронт Жан-Люк Меланшон во время выступления после второго тура выборов в Национальное собрание Франции. 7 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© AP Photo / Thomas Padilla
Лидер коалиции левых партий "Новый народный фронт" Жан-Люк Меланшон во время выступления после второго тура выборов в Национальное собрание Франции. 7 июля 2024
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ПАРИЖ, 8 июл - РИА Новости. Коалиция левых партий "Новый народный фронт" Жана-Люка Меланшона получает от 184 до 186 мест в Национальном собрании Франции, следует из обновленных данных, которые приводит BFM TV.
Блок президента Эммануэля Макрона набирает от 160 до 162 мест. "Национальное объединение" Марин Ле Пен и Жордана Барделла получает от 141 до 143 депутатских мандатов. Всего в нижней палате парламента 577 депутатских кресел. Таким образом ни одна из политических сил не набирает достаточно голосов для формирования правительства. При этом пока отсутствуют и данные о возможных коалициях.
Премьер-министр Франции Габриэль Атталь выступает с речью после второго тура выборов в законодательные органы. 7 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
СМИ: объявивший об отставке премьер Франции Атталь прошел в парламент
01:53
Французские и европейские СМИ пишут, что отсутствие большинства в парламенте может погрузить Францию в затяжной политический кризис из-за невозможности сформировать новый кабинет министров и называют ситуацию "неуправляемой".
Лидер левого блока Меланшон в обращении к сторонникам заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон должен признать поражение на выборах, отправить в отставку действующего премьера Габриэля Атталя и позволить левой коалиции сформировать новый кабинет министров. По словам политика, левые готовы в новом правительстве реализовывать собственную политическую программу и исключают союз с оппонентами из коалиции Макрона.
Действующий премьер Атталь уже заявил, что в понедельник подаст в отставку и будет исполнять обязанности главы правительства вплоть до формирования нового кабинета министров.
В воскресенье французы голосовали на втором туре досрочных парламентских выборов.
Бывший президент Франции и новоизбранный член парламента от социалистов Франсуа Олланд выступает с речью после первых результатов второго тура выборов в Национальное собрание Франции в Тюле. 7 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
Макрон поздравил Олланда с избранием в парламент Франции, сообщили СМИ
00:16
После поражения своей коалиции на выборах в Европейский парламент в начале июня Макрон распустил Национальную ассамблею и назначил досрочные выборы в два тура.
По итогам первого тура, который прошел 30 июня, лидерство захватила партия Марин Ле Пен. Большинство опросов накануне второго тура также говорили о том, что правые получат крупнейшую фракцию в парламенте, но не добьются абсолютного большинства. Однако в итоге они хоть и улучшили свое положение, но остались лишь третей политической силой в парламенте.
Примечательно, что президент Макрон, чья коалиция потеряла значительное число мандатов, так и не обратился к нации после выборов. Он также не объявил о планах по формированию правительства. При этом уже во вторник Макрон должен быть в США, где он примет участие в саммите НАТО.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
С Францией покончено
Вчера, 23:23
 
ФранцияСШАВ миреЭммануэль МакронЖан-Люк МеланшонГабриэль АттальНАТОПарламентские выборы во Франции — 2024
 
 
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