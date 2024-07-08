СМИ: левая коалиция получает до 186 мест в парламенте Франции
BFM: левая коалиция "Новый народный фронт" получает до 186 мест в парламенте
© AP Photo / Thomas PadillaЛидер коалиции левых партий "Новый народный фронт" Жан-Люк Меланшон во время выступления после второго тура выборов в Национальное собрание Франции. 7 июля 2024
© AP Photo / Thomas Padilla
Лидер коалиции левых партий "Новый народный фронт" Жан-Люк Меланшон во время выступления после второго тура выборов в Национальное собрание Франции. 7 июля 2024
ПАРИЖ, 8 июл - РИА Новости. Коалиция левых партий "Новый народный фронт" Жана-Люка Меланшона получает от 184 до 186 мест в Национальном собрании Франции, следует из обновленных данных, которые приводит BFM TV.
Блок президента Эммануэля Макрона набирает от 160 до 162 мест. "Национальное объединение" Марин Ле Пен и Жордана Барделла получает от 141 до 143 депутатских мандатов. Всего в нижней палате парламента 577 депутатских кресел. Таким образом ни одна из политических сил не набирает достаточно голосов для формирования правительства. При этом пока отсутствуют и данные о возможных коалициях.
Французские и европейские СМИ пишут, что отсутствие большинства в парламенте может погрузить Францию в затяжной политический кризис из-за невозможности сформировать новый кабинет министров и называют ситуацию "неуправляемой".
Лидер левого блока Меланшон в обращении к сторонникам заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон должен признать поражение на выборах, отправить в отставку действующего премьера Габриэля Атталя и позволить левой коалиции сформировать новый кабинет министров. По словам политика, левые готовы в новом правительстве реализовывать собственную политическую программу и исключают союз с оппонентами из коалиции Макрона.
Действующий премьер Атталь уже заявил, что в понедельник подаст в отставку и будет исполнять обязанности главы правительства вплоть до формирования нового кабинета министров.
В воскресенье французы голосовали на втором туре досрочных парламентских выборов.
После поражения своей коалиции на выборах в Европейский парламент в начале июня Макрон распустил Национальную ассамблею и назначил досрочные выборы в два тура.
По итогам первого тура, который прошел 30 июня, лидерство захватила партия Марин Ле Пен. Большинство опросов накануне второго тура также говорили о том, что правые получат крупнейшую фракцию в парламенте, но не добьются абсолютного большинства. Однако в итоге они хоть и улучшили свое положение, но остались лишь третей политической силой в парламенте.
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