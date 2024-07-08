https://ria.ru/20240708/frantsiya-1958116700.html

СМИ: левая коалиция получает до 186 мест в парламенте Франции

СМИ: левая коалиция получает до 186 мест в парламенте Франции - РИА Новости, 08.07.2024

СМИ: левая коалиция получает до 186 мест в парламенте Франции

Коалиция левых партий "Новый народный фронт" Жана-Люка Меланшона получает от 184 до 186 мест в Национальном собрании Франции, следует из обновленных данных,... РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T02:38

2024-07-08T02:38

2024-07-08T10:59

франция

сша

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эммануэль макрон

жан-люк меланшон

габриэль атталь

нато

парламентские выборы во франции — 2024

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ПАРИЖ, 8 июл - РИА Новости. Коалиция левых партий "Новый народный фронт" Жана-Люка Меланшона получает от 184 до 186 мест в Национальном собрании Франции, следует из обновленных данных, которые приводит BFM TV. Блок президента Эммануэля Макрона набирает от 160 до 162 мест. "Национальное объединение" Марин Ле Пен и Жордана Барделла получает от 141 до 143 депутатских мандатов. Всего в нижней палате парламента 577 депутатских кресел. Таким образом ни одна из политических сил не набирает достаточно голосов для формирования правительства. При этом пока отсутствуют и данные о возможных коалициях. Французские и европейские СМИ пишут, что отсутствие большинства в парламенте может погрузить Францию в затяжной политический кризис из-за невозможности сформировать новый кабинет министров и называют ситуацию "неуправляемой". Лидер левого блока Меланшон в обращении к сторонникам заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон должен признать поражение на выборах, отправить в отставку действующего премьера Габриэля Атталя и позволить левой коалиции сформировать новый кабинет министров. По словам политика, левые готовы в новом правительстве реализовывать собственную политическую программу и исключают союз с оппонентами из коалиции Макрона. Действующий премьер Атталь уже заявил, что в понедельник подаст в отставку и будет исполнять обязанности главы правительства вплоть до формирования нового кабинета министров. В воскресенье французы голосовали на втором туре досрочных парламентских выборов. После поражения своей коалиции на выборах в Европейский парламент в начале июня Макрон распустил Национальную ассамблею и назначил досрочные выборы в два тура. По итогам первого тура, который прошел 30 июня, лидерство захватила партия Марин Ле Пен. Большинство опросов накануне второго тура также говорили о том, что правые получат крупнейшую фракцию в парламенте, но не добьются абсолютного большинства. Однако в итоге они хоть и улучшили свое положение, но остались лишь третей политической силой в парламенте. Примечательно, что президент Макрон, чья коалиция потеряла значительное число мандатов, так и не обратился к нации после выборов. Он также не объявил о планах по формированию правительства. При этом уже во вторник Макрон должен быть в США, где он примет участие в саммите НАТО.

https://ria.ru/20240708/attal-1958114644.html

https://ria.ru/20240708/makron-1958110112.html

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франция, сша, в мире, эммануэль макрон, жан-люк меланшон, габриэль атталь, нато, парламентские выборы во франции — 2024